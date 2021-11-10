كبدة بالرده للشيف علاء بطريقة سهلة وسريعة

الكبدة بالردة من أنواع الكبدة المختلفة والتي يمكنك أن تجدي مكوناتها في المطبخ لديك ومن خلال خطوات عمل كبدة بالردة للشيف علاء يمكنك الحصول على أشهى طعم للكبدة المشبعة والتي تحضر في وقت قليل للغاية ولا تحتاج إلى مجهود فقط كل ما عليك هو أن تتبعي خطوات الأكلة بعد تحضير المكونات أمامك. مقادير تتبيلة الكبدة بالردة مقادير تتبيلة الكبدة بالردة إليك مقادير كبدة بالردة للشيف علاء والمتوفرة لديك في المنزل: نصف كيلو من الكبدة الطازجة.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف كوب من عصير البصل.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون. طريقة عمل كبدة بالردة للشيف علاء طريقة عمل كبدة بالردة للشيف علاء اتبعي الخطوات التالية للحصول على أشهى كبدة بالردة يمكنك أن تناولها أنت وأسرتك: أولا قومي بخلط مكونات التتبيلة معا في إناء عميق ويحتوي على كل من: الثوم المفروم، عصير البصل، ملح، فلفل أسود وكمون وقلبيهم جيدا معا.

ضعي كمية الكبدة على المكونات وابدأي بالخلط جيدا حتى يمتزج اللحم مع الخليط.

اتركي الطبق في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعدها قومي بإخراج الكبدة من الثلاجة.

أبدأي بوضع قطعة من الكبدة في طبق به ردة واضغطي عليها جيدا براحة يديك وأصابعك لكي تتماسك في الكبدة وقومي بتلك الخطوة مع كل قطعة كبدة لديك.

احضري طاسة بها زيت غزير وانتظري حتى يسخن على النار.

ضعي الكبدة على النار بجوار بعضها البعض لتحميرها وللحصول على اللون المطلوب.

تقدم بألف هنا مع البطاطس المحمرة أو المعكرونة بالطريقة التي تفضلينها مع الطحينة والسلطة المشكلة. طريقة مكرونه بالصوص الاحمر طريقة مكرونه بالصوص الاحمر أولا مقادير الصلصة: ملعقة كبيرة من الزيت

بصل مفروم

عدد 2 فصوص من الثوم مهروسة

4 مكعبات من الطماطم

ملعقة كبيرة من صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج

نصف ملعقة صغيرة من السكر

ملح وفلفل أسود ثانيا مقادير المكرونة: نصف كيلو من المعكرونة

ملعقة كبيرة من الملح ثالثا طريقة تحضير المعكرونة: احضري وعاء كبير وضعي به كمية من الماء المملح وانتظري حتى يغلي ومن ثم أضيفي المعكرونة لمدة عشر دقائق فقط ومن ثم قومي بتصفيتها واتركيها جانبا.

احضري وعاء آخر أو نفس الوعاء وضعي به كمية من الزيت وانتظري حتى يسخن ومن ثم أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق وبعدها أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة واحدة.

أضيفي مكعبات الطماطم مع معجمون من الطماطم وأكملي التقليب لمدة لا تقل عن 7 دقائق.

يمكنك أن تضيفي القليل من السكر، أضيفي الملح والفلفل الأسود والقليل من البقدونس.

اسكبي الصلصة على المعكرونة وابدأي بالتقليب وتقدم بألف هنا. الوسوم

الكبدة بالردة من أنواع الكبدة المختلفة والتي يمكنك أن تجدي مكوناتها في المطبخ لديك ومن خلال خطوات عمل كبدة بالردة للشيف علاء يمكنك الحصول على أشهى طعم للكبدة المشبعة والتي تحضر في وقت قليل للغاية ولا تحتاج إلى مجهود فقط كل ما عليك هو أن تتبعي خطوات الأكلة بعد تحضير المكونات أمامك. مقادير تتبيلة الكبدة بالردة مقادير تتبيلة الكبدة بالردة إليك مقادير كبدة بالردة للشيف علاء والمتوفرة لديك في المنزل: نصف كيلو من الكبدة الطازجة.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف كوب من عصير البصل.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون. طريقة عمل كبدة بالردة للشيف علاء طريقة عمل كبدة بالردة للشيف علاء اتبعي الخطوات التالية للحصول على أشهى كبدة بالردة يمكنك أن تناولها أنت وأسرتك: أولا قومي بخلط مكونات التتبيلة معا في إناء عميق ويحتوي على كل من: الثوم المفروم، عصير البصل، ملح، فلفل أسود وكمون وقلبيهم جيدا معا.

ضعي كمية الكبدة على المكونات وابدأي بالخلط جيدا حتى يمتزج اللحم مع الخليط.

اتركي الطبق في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعدها قومي بإخراج الكبدة من الثلاجة.

أبدأي بوضع قطعة من الكبدة في طبق به ردة واضغطي عليها جيدا براحة يديك وأصابعك لكي تتماسك في الكبدة وقومي بتلك الخطوة مع كل قطعة كبدة لديك.

احضري طاسة بها زيت غزير وانتظري حتى يسخن على النار.

ضعي الكبدة على النار بجوار بعضها البعض لتحميرها وللحصول على اللون المطلوب.

تقدم بألف هنا مع البطاطس المحمرة أو المعكرونة بالطريقة التي تفضلينها مع الطحينة والسلطة المشكلة. طريقة مكرونه بالصوص الاحمر طريقة مكرونه بالصوص الاحمر أولا مقادير الصلصة: ملعقة كبيرة من الزيت

بصل مفروم

عدد 2 فصوص من الثوم مهروسة

4 مكعبات من الطماطم

ملعقة كبيرة من صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج

نصف ملعقة صغيرة من السكر

ملح وفلفل أسود ثانيا مقادير المكرونة: نصف كيلو من المعكرونة

ملعقة كبيرة من الملح ثالثا طريقة تحضير المعكرونة: احضري وعاء كبير وضعي به كمية من الماء المملح وانتظري حتى يغلي ومن ثم أضيفي المعكرونة لمدة عشر دقائق فقط ومن ثم قومي بتصفيتها واتركيها جانبا.

احضري وعاء آخر أو نفس الوعاء وضعي به كمية من الزيت وانتظري حتى يسخن ومن ثم أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق وبعدها أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة واحدة.

أضيفي مكعبات الطماطم مع معجمون من الطماطم وأكملي التقليب لمدة لا تقل عن 7 دقائق.

يمكنك أن تضيفي القليل من السكر، أضيفي الملح والفلفل الأسود والقليل من البقدونس.

اسكبي الصلصة على المعكرونة وابدأي بالتقليب وتقدم بألف هنا.

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