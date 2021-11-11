طريقة عمل بيتزا الصاج بدون عجينة في وقت بسيط وبطعم لذيذ وشهي للغاية

بيتزا الصاج ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا الصاج.

مكونات بيتزا الصاج

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت النباتي.

قطعتين من خبز اليوفكا.

كاتشب.

جبنة موزاريلا.

شرائح من الفلفل الرومي الألوان.

شرائح من الزيتون المخلل.

وشرائح من الفطر.

ذرة مسلوقة حسب الرغبة.

شرائح سجق أو بسطرمة.

رشة زعتر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا الصاج وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الزيت والحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بجلب صاج ونضع به ورق زبدة ثم نضع فيه قطعة من خبز اليوفكا وندهنها بخليط الحليب والزيت.

ثم نطوي أطراف قطعة الخبز من جوانب الصاج وندهنها كذلك بخليط الحليب والزيت.

ثم نقوم بوضع قطعة الخبز الأخرى فوق الأولي وندهنها بنفس الطريقة.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الكاتشب بالتساوي فوق الخبز الذي قمنا بوضعه في الصاج.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الموزاريلا ونوزعها بالتساوي كذلك.

ثم نقوم بإضافة شرائح الفلفل الرومي وشرائح الزيتون المخلل وكذلك الفطر والذرة المسلوقة ونضع فوقهم القليل من الجبنة الموزاريلا.

بعد ذلك نقوم بإضافة شرائح السجق أو البسطرمة ومن الأعلىرشة الزعتر.

ثم ندخل الصاج في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ١٠ دقائق وتكون النار مشتعلة من الأسفل والأعلى معا.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: