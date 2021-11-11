طريقة عمل ماسك القهوة التركي للترطيب البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة نهائياً

يعتبر ماسك القهوة التركي ، من أحسن وأفضل أنواع المسكات التي تزيل الجلد الميت والاوساخ من البشرة، يساعد هذا الماسك علي التخفيف من التهابات واحمرار البشرة، يجعل البشرة أكثر بيضاً ونعومة، للقهوة خصائص مضادة للميكروبات قد تحمي البشرة من الجراثيم، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك أكثر نعومة وإشراقاً، يعمل علي تنظيف البشرة بعمق والتخلص من الشوائب، تساعد القهوة التي تحتوي علي مضادات الأكسدة وحمض الكافيين، علي تقشير بشرتك وإشراقها، وتغذيتها وإبطاء علامات الشيخوخة، تزويد بشرتك بالكافيين قد يحميها من المواد المسرطنة، سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء، من بعد استخدامك هذه الوصفة السحرية، تبحث جميع السيدات علي وصفة طبيعية 100% للتفتيح والترطيب غير ضارة للبشرة ومضمونة، لذلك سوف نذكر لكم من خلال هذه المقالة طريقة عمل ماسك القهوة التركي للبشرة بكل سهولة.

مكونات عمل ماسك القهوة التركي

من هنا سوف نتعرف علي مكونات هذا الماسك السحري للترطيب وهي كالاتي:-

3 ملاعق من القهوة التركي.

4 ملاعق من نشا الذرة.

3 ملاعق من الماء للعجن.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير ماسك القهوة التركي للترطيب البشرة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة والنشا، ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نضيف عليهم الماء بالتدريج، ونخلط جيداً حتي تتكون لدينا، عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بفرد العجينة، علي بشرة نظيفة وجافة، ونتركها لمدة 35 دقيقة، حتي تجف تماماً. بعد ذلك نقوم بإزالتها، ونغسل الوجه بالماء البارد، ثم نمرر عليه مكعب من الثلج، لمدة خمس دقائق. تكرر الوصفة يوميا، باليل لمدة شهر كامل، وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد القهوة التركي للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لها سوف نذكر لكم بعضها وهي كما يلي:-