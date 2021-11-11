بديل المكياج .. بملعقة نشا اصنعي اقوي كريم أساس طبيعي في المنزل عالي التغطية بدون أي مواد كيميائية

طريقة عمل كريم اساس بالنشا من الممكن أن يتم الاعتماد عليها كطريقة جيدة نستخدم فيها بعض المكونات والتي نستوحيها من الطبيعة ومن أهم المكونات والتي تكون أساسية لعمل الكريم الطبيعي الذي يعمل كنوع من كريمات الأساس الطبيعية من الممكن أن يكون المنتج الطبيعي الأفضل متعدد المهام والوظائف ووقعه لطيف على خلايا نسيج البشرة، وبالأخص البشرة المختلطة والعادية، ومن خلال الآتي من مجمل الفقرات القدمة نتعرف على أهم المعلومات عن المقدار الصحيح لتحضير وصفة النشاء الطبيعية والتي تعمل ككريم أساس طبيعي ومعالج للحبوب والجفاف.

طريقة عمل كريم اساس بالنشا

طريقة عمل كريم اساس بالنشا بالإمكان تحضيرها بالاعتماد على مقادير متميزة وطبيعية تعمل على تبييض الجلد وتنظيفه وكذلك حمايته من الترهل، ومشكلات جفاف وشحوب الجلد، والمكونات كلها مع بعضها عبارة عن خلطة تفتيحية كما يسهل تطبيق الميكب عليها بحيث يكون الكريم ملامس للبشرة ويحمي من آثار المساحيق التجميلية المختلفة والتي يدخل في تركيبها الكثير من المواد والمكونات الكيميائية والتي تقلل من طراوة ونقاء وشباب الجلد، كما تزيد من شحوبه.

مكونات كريم اساس بالنشا

ملعقتان من النشاء.

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من بودرة التفتيح.

ملعقة من زيت الياسمين.

القليل من ماء الورد.

طريقة التحضير لتلك التركيبة الكريمية:

الكريم من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع له من خلال استعمال بولة أو وعاء ويكون مناسب لخلط كل المقدار المتوفر من المكونات، والمزج مع التقليب لكل مكون من المكونات يعمل على سرعة تجانسه مع البقية من المكونات، وبتداخلهم مع بعضهمك ينتج المكون الكريمي سهل الفرد على الجلد.

تطبيق خليط النشاء الكريمي على الجلد:

بالإمكان التطبيق لهذه الخلطة الكريمية الناعمة والغنية بالكثير من المقادير الطبيعية وذلك يكون عن طريق استخدامه بشكل يومي من دون أثر جانبي على الجلد مع ضرورة التقليل من المساحيق التجميلية لأنه كريم يقي من الاستعمال المفرط لتلك المساحيق وسيغني عنها، والتطبيق المستمر يعمل على التنقية للبشرة والتنظيف الطبيعي لمسام الجلد وتقليل تواجد البثور السوداء.