معجزة كريم الفازلين والنشا لتبييض الوجه والمناطق الغامقة بالجسم مهما كان سواد سنين سيزول

كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة باستعمال مكون الفازلين من الممكن أن يتم وبمنتهى السهولة من خلال إدخالهما في وصفة متميزة، وتلك الوصفة تعمل على التحقيق للتفتيح المباشر والفوري، والمضاعف، وهذا التفتيح لا يكون تفتيح مقت بل يعد أفضل تأثير من الممكن أن يحدث بسبب التفاعل ما بين المكونين الطبيعيين وهما النشاء والفازلين فتجتمع الخصائص الطبيعية لكل منهما في وصفة طبيعية متميزة تمنح الجلد العديد من السمات المتميزة.

مكونات كريم الفازلين والنشاء

كريم الفازلين مع النشاء من الممكن أن نقوم بالإعداد للوصفة الخاصة بهما من خلال خلطهما بشكل تام مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى، والتي لها أثر متميز على البشرة وتمنحه الكثير من الخصائص الطبيعية والتي من أهمها أفضل مستويات النضارة، وكذلك تعزيز لون البشرة المميز الفاتح مع القضاء علوب، ومن خلال الآتي من السطور القادمة نقوم بالعرض الآتي ذكره لأهم المكونات الأساسية والتي تدخل بتركيبة الخليط المبيض للبشرة:

مكونات الخليط الأساسية:

ملعقة من النشاء.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الليمون المعصور.

القليل من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير لهذا الخليط تكون كما يلي:

نقوم بالخلط ما بين كل المقادير التي قد سبق التعرف عليها من خلال الفقرة السابقة حيث أن التحضير للمكونات يتم من خلال المزج العادي ما بينهما إلى أن يحدث التداخل التام لكل مكونات الخليط المبيض الطبيعي، وبعد أن يتم الخلط يصبح لدينا وصفة الكريم الطبيعية والغنية بالكثير من العناصر الغذائية والتي تحتاجها البشرة للظهور بأفضل مظهر، حيث أن الخليط يمنح البشرة القوة العالية للتجديد من نفسها، وتقشير البشرة بشكل طبيعي وآمن، كما أنها خلطة طبيعية تقي من التجاعيد.

تطبيق خليط النشاء مع الفازلين للتفتيح:

التطبيق للخليط يكون باستعمال فرشاة ناعمة، ونقوم من خلالها بتوزيع الخلطة على سائر أنحاء الوجه وهذا يكون بعد أن يتم الغسل لخلايا الوجه بالماء الفاتر مع الغسول الطبيعي، ونبدأ بعد ذلك في تدليك البشرة باستعمال تلك المكونات الطبيعية الممزوجة والانتظار ربع ساعة، ثم غسل الوجه