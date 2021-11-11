بدون مواد كيميائية .. بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم مثل الحرير

حرق جرالكيراتين من الأنواع المحضرة بشكل طبيعي من أهم وأكثر أنواع الخلطات والوصفات الطبيعية والتي تساعد في التنعيم الملحوظ والتام للشعر، والحفاظ بشكل كبير عليه من الجفاف، وفيما يلي نقدم وصفة ممتازة الهدف منها تحقيق الرطوبة الكاملة للشعر وتنعيمه بشكل فائق والحفاظ التام عليه من أي مشكلة قد تعتريه من الخارج علاوة على تغذية الخيرة الداخلية لفروة الرأس وهذا ما يكون من أسباب النعومة الفائقة للشعر، والاستغناء عن أي مستحضرات قد تكون ضارة بالشعر، وعن المقادير المستعملة، والطريقة المتبعة للتحضير نتحدث فيما يلي من الفقرات الآتية.

أهم المكونات الأساسية لتحضير خلطة الخميرة:

خلطة الخميرة من أهم ما يجب أن نمد البشرة به، والسبب في ذلك كونها أفضل الوصفات التي يتم تركيبها بشكل طبيعي مائة بالمائة وتكون من أهم مكسبات النعومة واللمعان الفائق للشعر، كما أنها وسيلة طبيعية للحصول على الشعر المثالي وبأقل وقت ممكن بحيث يبدو أكثر رطوبة وجمال كما يبدو منسدلًا بشكل أفضل ومستقيم ويخلو من التجاعيد.

مكونات أساسية لتركيبة الخميرة:

نحضر الآتي من المكونات والمقادير البسيطة القادمة:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة واحدة من النشاء.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الخروع.

ما هي طريقة تحضير الخليط؟

الخليط من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع له من خلال استعمال البولة أو الوعاء الملائم لإعداد أفضل خلطة تنعيم للشعر، ومن ثم نبدأ بخلط الخميرة مع العسل، مع الدقيق وزيت الزيتون، ونترك الخليط فترة تعد من الوقت حوالي خمس دقائق وبعدها سنجد أن الفقاعات من الهواء قد تكونت، وبالتالي نبدأ بعد ذلك في الإضافة لمختلف المكونات السابق التعرف عليها ولا نهمل في أي مكون فلا بد من الإضافة لكل المقادير حيث أن كل منها له دوره، وبعد الحصول على الخليط الناعم من المكونات السابقة تبدأ خطوة التطبيق

تطبيق كيراتين الخميرة على الشعر:

كيراتين الشعر بالخميرة يمكننا التطبيق له باستعماله بشكل مباشر على خصلات الشعر وتلك الخلطة تتطلب التدليك الجيد لكل الخصلات باستعمال خليط الخميرة وبقية المكونات مدة ربع ساعة.