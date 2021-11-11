” هتكوني ملكة جمال ” كريم القهوه والنشا الرهيب لتبييض البشرة 7 درجات وازالة التجاعيد نهائيا من أول مرة

كريم القهوه لتبيض البشره الكريم الطبيعي الذي نقوم بالتحضير الطبيعي المنزلي له بالاعتماد على القهوة، والذي يعد أفضل خلطات التفتيح الطبيعية من الممكن أن ندخل في تحضيره مكونات أخرى تساعد البشرة على أن تحسن من خصائصها بشكل طبيعي ومن تلقاء نفسها، وفيما يأتي من فقرات وسطور قادمة، نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن تساعدنا في التحضير الأفضل للوصفة المصنوعة من القهوة لتبييض الجلد، كما سنقوم بالتوضيح لطريقة التحضير والاستعمال للوصفة.

مكونات كريم القهوة لتبييض البشرة

الكريم المكون من القهوة مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى من الممكن القيام بالإعداد السريع للوصفة والتي تعمل على التحسين من لون البشرة، ومن خلال الخلط وبشكل جيد مع تلك المكونات الأخرى، وأثر تلك المكونات حال تداخلها مع بعضها على البشرة كبير وملحوظ من الاستعمال الأول، حيث أنه يعمل على التقشير الطبيعي والفعال للبشرة وتبييضها وبأقل وقت ممكن، حيث أن مرات التطبيق لتلك الخلطة الكريمية ومكونها الأساسي وهو القهوة يعمل بشكل كبير على جعل البشرة ببياض الثلج وملمسها ناعم كالحرير.

المكونات الخاصة بالخليط لتبييض فعال للبشرة:

ملعقة واحدة من البن

ملعقة من مكون النشاء.

ملعقة واحدة من مكون الفازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

مياه الورد

طريقة التحضير لتلك الخلطة تكون على هذا النحو الآتي:

من الممكن لأي مستخدمة لتلك المكونات أن تقوم بتحضير سريع وفوري لها من خلال استعمال المكونات السابق ذكرها، والمزج الجيد لها، وبعد تمام خلط القهوة مع النشاء، وتذويب الفازلين نجد أن الكريم قد بدأ في الظهور بقوام خفيف مميز ومن الممكن التطبيق السريع له فور أن يتم تحضيره، حيث أن الكريم يسهل فرده على البشرة.

تطبيق خليط القهوة المبيض الطبيعي ومقشر البشرة الفعال:

التطبيق يكون بمنتهى السهولة على البشرة، حيث أن الكريم يتطلب أن يتم تدليك الجلد بواسطة تلك التركيبة الطبيعية والتي لها أثر مقشر على الجلد، وبعد أن يتم التطبيق للخليط المعزز بمكون البن نقوم لا بد وأن نقوم بترك تلك المكونات فترة زمنية تعدل حوالي خمسة عشر دقيقة.