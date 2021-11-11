بتتبيلة اشهر المطاعم اعملي الشيش طاووق بقطع الفراخ اللذيذة في الفرن بطعم أول مرة تدوقيه

الشيش طاووق هو عبارة عن صدور أو أفخاذ دجاج مخلية مع أنواع مختلفة من الخضار وهذه الوجبة تتميز بطعمها اللذيذ وهي مفيدة ومغذية لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن وعناصر أخرى مهمة لصحة الجسم، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الشيش طاووق في البيت بمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات: صدور دجاج مخلية.

2 حبة طماطم كبيرة.

2 حبة بصل.

2 ثمرة فلفل أحمر.

عصير ليمونة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بابريكا.

ورقة لورا.

رشة كزبرة.

3 ملاعق من الزيت.

4 ملاعق من الزبادي. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بغسل الدجاج جيدا باستخدام الماء والخل وملعقة من الطحينة للتخلص من الزفارة التي توجد بها. ثم تقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم ونضعها في وعاء جانبا نقوم بتنظيف الفلفل من البذور ثم يقطع مع الطماطم والبصل. نحضر وعاء كبير ونضع به زيت زيتون أو ذرة مع الزبادي والملح والفلفل الأسود وورقة لورا وباقي البهارات الأخرى ونقلب. نضع الدجاج مع الخضار في هذه التتبيلة ونتركها في الثلاجة عدة ساعات ثم نجهز أسياخ خشبية ونضع بها شريحة من البصل. ثم قطعة من الدجاج ثم فلفل ثم طماطم وهكذا حتى انتهاء الكمية نحضر صينية عميقة ونرص أسياخ الشيش ويجب أن تكون على الحواف. بعد ذلك ندخل الصينية إلى فرن ساخن حتى ينضج الدجاج ويأخذ اللون المناسب ومن الممكن طهي الشيش على الجريل. والآن أصبح الشيش طاووق جاهز ويقدم مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء ومخلل مشكل وبالهنا والشفا. طريقة عمل شيش طاووق سوري طريقة عمل شيش طاووق سوري المكونات: نصف كيلو صدور الدجاج منزوعة الدجاج ومقطعة.

2 فص ثوم.

ربع ملعقة كبيرة زعتر.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

4 ملاعق زيت زيتون. طريقة التحضير: في وعاء عميق نضع صدور الدجاج مع الثوم وباقي المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس المكونات ويمكن إضافة ربع ملعقة من القرفة. ترك الخليط داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات ثم يرص في الأشياخ الخشبية بالطريقة المعتادة ونقوم بتسويته على الفحم. واحرصي على التقليب من وقت لأخر حتى تنضج وبعد ذلك يقدم مع سلطة خضراء وسلطة طحينة وزبادي وبالهنا والشفا. الوسوم

الشيش طاووق هو عبارة عن صدور أو أفخاذ دجاج مخلية مع أنواع مختلفة من الخضار وهذه الوجبة تتميز بطعمها اللذيذ وهي مفيدة ومغذية لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن وعناصر أخرى مهمة لصحة الجسم، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الشيش طاووق في البيت بمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات: صدور دجاج مخلية.

2 حبة طماطم كبيرة.

2 حبة بصل.

2 ثمرة فلفل أحمر.

عصير ليمونة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بابريكا.

ورقة لورا.

رشة كزبرة.

3 ملاعق من الزيت.

4 ملاعق من الزبادي. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بغسل الدجاج جيدا باستخدام الماء والخل وملعقة من الطحينة للتخلص من الزفارة التي توجد بها. ثم تقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم ونضعها في وعاء جانبا نقوم بتنظيف الفلفل من البذور ثم يقطع مع الطماطم والبصل. نحضر وعاء كبير ونضع به زيت زيتون أو ذرة مع الزبادي والملح والفلفل الأسود وورقة لورا وباقي البهارات الأخرى ونقلب. نضع الدجاج مع الخضار في هذه التتبيلة ونتركها في الثلاجة عدة ساعات ثم نجهز أسياخ خشبية ونضع بها شريحة من البصل. ثم قطعة من الدجاج ثم فلفل ثم طماطم وهكذا حتى انتهاء الكمية نحضر صينية عميقة ونرص أسياخ الشيش ويجب أن تكون على الحواف. بعد ذلك ندخل الصينية إلى فرن ساخن حتى ينضج الدجاج ويأخذ اللون المناسب ومن الممكن طهي الشيش على الجريل. والآن أصبح الشيش طاووق جاهز ويقدم مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء ومخلل مشكل وبالهنا والشفا. طريقة عمل شيش طاووق سوري طريقة عمل شيش طاووق سوري المكونات: نصف كيلو صدور الدجاج منزوعة الدجاج ومقطعة.

2 فص ثوم.

ربع ملعقة كبيرة زعتر.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

4 ملاعق زيت زيتون. طريقة التحضير: في وعاء عميق نضع صدور الدجاج مع الثوم وباقي المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس المكونات ويمكن إضافة ربع ملعقة من القرفة. ترك الخليط داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات ثم يرص في الأشياخ الخشبية بالطريقة المعتادة ونقوم بتسويته على الفحم. واحرصي على التقليب من وقت لأخر حتى تنضج وبعد ذلك يقدم مع سلطة خضراء وسلطة طحينة وزبادي وبالهنا والشفا.

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