طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المحفورة سريعة التحضير بطعم ولا أروع، نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل واحدة من أقدم وصفات كيكات الشوكولاتة وهي كيك الشوكولاته المحفورة، طريقتنا اليوم تعتمد على مكونات بسيطة ولا تتطلب كثير من الوقت أو المجهود؛ لذا فهي مناسبة للمبتدئات ولا تستدعي احترافية كبيرة للتمكن من تجهيزها. إليكي طريقة تحضير كيكة الشوكولاته المحفورة بسهولة في منزلك مع أبسط طريقة للتزيين لتحصلي على ألذ كيك شوكولاتة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المحفورة

ولنبدأ أولاً بتجهيز مقادير خليط الكيكة المحفورة وهي:

3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع سكر + ربع كوب زبادي.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا + 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر + ربع ملعقة صغيرة ملح.

3/4 كوب زيت نباتي + 3/4 كوب حليب سائل دافئ.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

2 كوب من الدقيق.

مقادير الكريمة المستخدمة في كيكة الشوكولاتة المحفورة سوف تتكون من فتات الكيكة، علبة قشطة بمقدار 170 جرام، 1 مغلف كريم كراميل، 1 مغلف كريم بودرة بالاضافة إلى نصف كوب من الحليب السائل أو أكثر بقليل من هذه الكمية. وللتزيين سوف نستخدم نصف كوب من حبيبات الشوكولاتة، بالإضافة إلى 2 ملاعق كبيرة قشطة وكمية حسب الرغبة من الفستق الحلبي المطحون.

لتحضير خليط الكيكة المحفورة نستخدم وعاء مناسب ونضيف إليه البيض مع السكر والفانيليا، ثم نخلط جيدا بالمضرب اليدوي ليذوب السكر ويصبح الخليط فاتح اللون نوعا ما، وبعد ذلك نضيف الزيت ونخلط مرة أخرى لمدة دقيقة وجانباً نخلط الحليب مع الزبادي في كوب ونضيفهم إلى الوعاء، ونضيف بعدها الكاكاو ونخلط بشكل جيد وبهذا يكون الخليط السائل جاهز، نحضر بعد ذلك وعاء آخر وننخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونضعهم في الوعاء ونقلب قليلاً، وبعد ذلك نضيف خليط المواد الجافة تدريجياً إلى الخليط السائل مع التقليب بشكل جيد حتى يختفي الدقيق تماماً.

كيك الشوكولاته المحفورة سريعة التحضير

نحضر قالب قابل للفتح ونضع في القاعدة ورقة زبدة مع دهن الأطراف بزيت نباتي، ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي ثم ندخل القالب في فرن ساخن على درجة حرارة 180 رف أوسط، مدة 45- 50 دقيقة مع إختبار تسوية الكيك بإستخدام عود خشبي، وبعد ذلك نترك الكيك حتى يبرد لمدة 10 دقائق وبعدها نفتح القالب ونضع الكيك في طبق التقديم، نحتاج بعد ذلك إلى وعاء أصغر من حجم القالب ونضعه على وجه الكيك وباستخدام السكين نحدد أطراف الوعاء، حيث يتم نزول السكين إلى نصف الكيك فقط ثم نزيل الوعاء ونحفر في الكيك بإستخدام الملعقة، والكيك الزائد نضعه في وعاء جانباً سنستخدمه في تحضير الكريمة.

لتحضير الكريمة نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه كمية الكيك التي تم إزالتها والقشطة مع إضافة الكريم كراميل، وأيضاً الكريم البودرة والحليب ثم يتم الخلط بشكل جيد وبعد ذلك نسكب هذا الخليط داخل الكيك، ثم ندخل الكيك للثلاجة مدة 10 دقائق. للتزيين نضيف الشوكولاتة إلى القشطة ونضعهم في الميكرويف أقل من دقيقة ثم نخلط بشكل جيد، نسكب خليط الشوكولاتة بعد ذلك بإستخدام الكيس الحلوانى بالطريقة المفضلة لديك، ثم نزين الأطراف بالفستق المطحون وندخله للثلاجة مدة ساعتين ونقطع الكيك بعد ذلك ونقدمه.