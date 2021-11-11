بمذاق لذيذ طريقة عمل مشروب السحلب بالنشا أفضل المشروبات الشتوية الساخنة

السحلب من المشروبات الشتوية التي تساعد في الشعور بالدفء وهذا المشروب معروف في مصر وتركيا وبلاد الشام ويتميز بطعمه اللذيذ ولذلك يحبه الكبار والأطفال، وهو مفيد لصحة الجسم لأنه يحتوي على الحليب الذي يمد الجسم بالكالسيوم وأيضا المكسرات والسمسم يوجد بها فيتامينات ومعادن هامة للصحة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله فتابعونا.

طريقة عمل مشروب السحلب

قد اقترب دخول الشتا، واقترب معه الشعور بالبرد والبحث عن المشروبات والمأكولات اللذيذة التي تساعد في الشعور بالدفئ والطاقة، ومن أهم هذه المشروبات المعروفة بكثرة تناولها في الشتاء هي السحلب اللذيذ الساخن، فهو من المشروبات الهامة جدًا للجسم، ويحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، وغيرها من الفيتامينات الأخرى، ولذلك سنتعرف بشكل تفصيلي عن كيفية تحضيره بشكل صحيح.

المكونات:

4 أكواب من الحليب.

2 ملعقة من بودرة السحلب.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقة جوز هند.

ملعقة قرفة.

مكسرات.

سمسم أو فول سوداني.

طريقة التحضير:

في وعاء نضع الحليب مع السكر وبودرة السحلب ونقلب المكونات على البارد حتى تذوب المكونات تماما.

ثم يرفع الوعاء على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان ثم يوضع في أكواب التقديم وعلى الوجه نضع السمسم والمكسرات.

مع رشة من القرفة وجوز الهند ثم يقدم وهو ساخن وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السحلب البودر

المكونات:

نصف كوب دقيق ذرة.

نصف كوب نشا.

نصف كوب أرز مطحون.

كوب سكر.

نصف كوب حليب بودرة.

نصف كوب مكسرات.

نصف كوب سمسم محمص.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدقيق مع الأرز ثم نضيف السكر والمكسرات مع السمسم وباقي المكونات الأخرى.

نقلب المكونات باستخدام ملعقة ثم تحفظ في وعاء أو برطمان معقم ومحكم الغلق ونحفظها في مكان دافئ لحين الاستخدام.

والآن أصبح مسحوق السحلب البودرة جاهز لديك ضعي كوب من الحليب في وعاء مع ملعقة من السحلب والسكر حسب الرغبة.

نرفع المكونات على النار مع التقليب المستمر حتى يغلي ويصبح القوام مناسب ثم يصب في كوب التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السحلب على الطريقة السورية

المكونات:

نصف كيلو حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

فانيليا.

سكر.

قرفة.

مكسرات.

طريقة التحضير:

نضع الحليب والنشا في وعاء ثم يرفع على النار ونقلب بشكل مستمر حتى يذوب النشا تماما ثم نضيف السكر والفانيليا.

ونقلب للحصول على قوام سميك وبعد ذلك يرفع من النار ويصب في أكواب التقديم وعلى الوجه يزين بالقرفة والمكسرات.

يجب خلط الحليب مع السحلب والسكر على البارد واحرصي على التقليب جيدا حتى لا يحدث تكتلات ثم يرفع على النار.

سر نجاح مشروب السحلب