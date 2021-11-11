كيكة الفطار الاقتصادية طريقة عمل كيكة الشاي اليومية الهشة بطعم لذيذ وخفيف بخطوات سهلة

الكيك هو نوع من أنواع الحلويات ويتميز بسهولة مكوناته ويمكن عملها في البيت بكل سهولة بدلا من شرائها جاهزة من المحلات، وتحتوي الكيك على عناصر غذائية هامة تساعد على بناء الجسم لأن من ضمن مكوناتها الحليب والبيض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشاي اليومية فتابعونا. طريقة عمل كيكة الشاي اليومية طريقة عمل كيكة الشاي اليومية المكونات: 3 أكواب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

نصف كوب زبادي.

كوب حليب.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

4 بيضات.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

كوب ونصف سكر بودرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات السائلة وخفق المكونات جيدا حتى تمتزج وفي وعاء أخر نخلط الدقيق مع باقي المكونات الجافة ونقلب. نصب المزيج السائل على خليط الدقيق ونقلب في اتجاه واحد حتى تتجانس ثم نأخذ جزء من عجين الكيك ونضيف إليه الكاكاو ونقلب. نجهز صينية مدهونة بالسمنة ومغلفة بالدقيق ثم نصب العجين الأبيض والمخلوط بالشوكولاتة بشكل عشوائي. ندخل الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 ونتركها لمدة 45 دقيقة وعندما تخرج من الفرن. نتركها حتى تبرد تماما ثم تقطع على حسب الرغبة وتقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. كيكة الشاي الهشة كيكة الشاي الهشة المكونات: 2 كوب دقيق.

4بيضات.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زيت.

بشر برتقال أو ليمون على حسب المتاح. طريقة التحضير : في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندهن صينية بالزيت ونغلفها بالدقيق ونخبط الصينية على سطح صلب للتخلص من باقي كمية الدقيق. نضع البيض مع السكر والفانيليا ونخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس ويصبح القوام فاتح. ثم يضاف الزيت مع الحليب ونستمر في خفق المكونات ثم ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضع بشر البرتقال. نخلط جميع المكونات مع بعض للحصول على قوام الكيك ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى ينضج الكيك ويأخذ اللون المناسب. بعد ذلك تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو تقدم للأولاد قبل الذهاب للمدرسة كوجبة فطار سريعة وبالهنا والشفا. الوسوم

الكيك هو نوع من أنواع الحلويات ويتميز بسهولة مكوناته ويمكن عملها في البيت بكل سهولة بدلا من شرائها جاهزة من المحلات، وتحتوي الكيك على عناصر غذائية هامة تساعد على بناء الجسم لأن من ضمن مكوناتها الحليب والبيض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشاي اليومية فتابعونا. طريقة عمل كيكة الشاي اليومية طريقة عمل كيكة الشاي اليومية المكونات: 3 أكواب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

نصف كوب زبادي.

كوب حليب.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

4 بيضات.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

كوب ونصف سكر بودرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات السائلة وخفق المكونات جيدا حتى تمتزج وفي وعاء أخر نخلط الدقيق مع باقي المكونات الجافة ونقلب. نصب المزيج السائل على خليط الدقيق ونقلب في اتجاه واحد حتى تتجانس ثم نأخذ جزء من عجين الكيك ونضيف إليه الكاكاو ونقلب. نجهز صينية مدهونة بالسمنة ومغلفة بالدقيق ثم نصب العجين الأبيض والمخلوط بالشوكولاتة بشكل عشوائي. ندخل الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 ونتركها لمدة 45 دقيقة وعندما تخرج من الفرن. نتركها حتى تبرد تماما ثم تقطع على حسب الرغبة وتقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. كيكة الشاي الهشة كيكة الشاي الهشة المكونات: 2 كوب دقيق.

4بيضات.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زيت.

بشر برتقال أو ليمون على حسب المتاح. طريقة التحضير : في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندهن صينية بالزيت ونغلفها بالدقيق ونخبط الصينية على سطح صلب للتخلص من باقي كمية الدقيق. نضع البيض مع السكر والفانيليا ونخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس ويصبح القوام فاتح. ثم يضاف الزيت مع الحليب ونستمر في خفق المكونات ثم ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضع بشر البرتقال. نخلط جميع المكونات مع بعض للحصول على قوام الكيك ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى ينضج الكيك ويأخذ اللون المناسب. بعد ذلك تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو تقدم للأولاد قبل الذهاب للمدرسة كوجبة فطار سريعة وبالهنا والشفا.

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