في 5 دقائق طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة بالصوص بمقادير اقتصادية ألذ كيكة بطعم جنان

تعد كيكة الشيكولاتة من أحلى وألذ أنواع الحلويات التي يفضلها الكثيرين ، وخاصةً الأطفال في الأفطار، أو للتحلية بعد تناول وجبة الغداء، كما يمكن تقديمها في وجبة العشاء مع كوب من الشاي بالحليب، أو مع كوب من الشاي، وتبحث الأمهات لعمل كيكة الشيكولاتة في المنزل لضمان نظافتها، لذلك سوف نقوم بعرض طريقة كيكة الشيكولاتة في المنزل في هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بمكونات سهلة وبسيطة

تبحث الأمهات عن تناول وجبة خفيفة قبل ذهاب أطفالها إلى المدارس، وذلك لتعطيهم بعض من الطاقة، ولأن الأطفال يحبون كيكة الشيكولاتة، سوف نقوم بعرض وصفة كيكة الشيكولاتة فيما يلي:

المكونات:

ثلاث حبات من البيض البلدي بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أظرف من الفانيليا أو ثلاث نقاط من الفانيليا السائلة.

كوبان من دقيق الحلويات.

باكو من البيكنج بودر، أو الكيك شيف.

كوب من اللبن الحليب الدافئ.

كوب إلاربع من زيت الذرة النقي.

ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.

شيكولاتة خام للتزين.

كوب ونصف من السكر الأبيض المطحون.

صينيه لوضعها في الفرن.

بولة عميقه لخلط المكونات.

مضرب كهربائى.

كيس حلواني للتزين.

احضري البولة، وقومي بوضع حبات البيض، واضيفي إليهم الفانيليا.

قومي بضربهم جيداً بالمضرب، وأثناء الضرب اضيفي السكر تدريجياً، واضربي جيداً حتى يصبح اللون مائل للأبيض.

قومي بإضافه اللبن تدريجياً مع الخفق جيداً حتى تنتهي كمية اللبن.

قومي بإضافه زيت الذرة تدريجياً، واستمرى في الضرب بالمضرب الكهربائى.

ضعي الدقيق بعد نخله جيداً في بولة منفصلة، واضيفي إليه الكيك شيف، أو البيكنج بودر والكاكاو الخام.

أثناء ضربك للمكونات السابقة بالمضرب، قومي بإضافة الدقيق بالتدريج حتي انتهاء الكمية لتصبح عجينة لينة.

قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180درجة مئويه، وبعد تسخين الفرن.

قومي بسكب عجين الكيكة في الصينية بعد دهنها بالزيت، ورش الدقيق بجوانبها.

ادخلي الصينية في الفرن، واتركيها عشرون دقيقة.

اختبري الكيكة بإستخدام السكين، أو خلة الأسنان.

اخرجيها من الفرن.

اتركيها لتبرد جانباً.

قومي بعمل حمام بخار للشيكولاته الخام، وإجعليها تذوب جيداً.

ثم ضعيها في كيس حلواني، وزيني الكيكة بها.

الطريقة: