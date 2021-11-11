ألذ طاجن هتاكليه في حياتك طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ المشوية بتتبيلة وطعم حكاية

البطاطس تعتبر من أشهي الخضروات الموجودة في جميع دول العالم والتي يحبها الكبار والأطفال وهي تدخل في عمل أطباق مختلفة ولذيذة ومنها طاجن البطاطس بالفراخ، وهذه الوجبة تحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الانسان مثل الفيتامينات والبروتينات وغيرها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ فتابعونا. طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ المكونات: دجاجة كاملة أو حسب الرغبة.

2 حبة كبيرة من البطاطس المقطعة مكعبات كبيرة.

2 حبة كبيرة من الطماطم المقطعة مكعبات.

2 بصلة مقطعة شرائح.

5 فصوص ثوم.

2 عود بصل أخضر مفروم.

كوب من الزبادي.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ربع كوب كزبرة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة عسل.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

2 ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة من الكاري.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

6 حبات من الهيل.

عود صغير قرفة.

2 ورق لورا.

بصلة مقطعة نصفين.

ملعقة من الزنجبيل المفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف الدجاج جيدا بالماء والملح والخل ونتخلص من الدهون التي توجد بداخلها ثم تقطع إلى أجزاء متساوية ونرش عليها ملح وفلفل أسود. نسخن الزيت في مقلاة واسعة ونضع البصل ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي ثم الثوم ونقلب حتى تخرج رائحته وبعد ذلك يضاف البصل الأخضر مع الزنجبيل. نقلب المكونات حتى تتجانس ونضع القرفة مع ورق الغار والقرنفل والهيل ونقلب مرة أخرى حتى تتجانس. نشوح الدجاج مع الخليط السابق ونتركها حتى يجف ماؤها ونضيف البصل مع البطاطس ونقلب لمدة دقيقة. نضيف الطماطم مع البابريكا والكركم والكاري ونصف ملعقة من الزبادي ونخلط المكونات جيدا. والآن نضيف باقي المكونات مع الاستمرار في التقليب حتى تأخذ الفراخ من طعم التتبيلة نحضر طاجن ساخن. ونضع به الخليط السابق ثم يغطي بورق ألومنيوم وندخله إلى فرن ساخن لمدة 40 دقيقة ثم نرفع ورق الألومنيوم. نترك الطاجن تحت الشواية ونضيف عليها بصل محمر مع كزبرة على أعلى الصينية ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز أبيض ومخلل وبالهنا والشفا. سر نجاح طاجن البطاطس بالفراخ يجب أن يكون الدجاج متوسط الحجم لكي ينضج بسرعة مع الخضروات.

احرصي على أن يكون الطاجن ساخن أثناء وضع المكونات بداخله. سر نجاح طاجن البطاطس بالفراخ الوسوم

البطاطس تعتبر من أشهي الخضروات الموجودة في جميع دول العالم والتي يحبها الكبار والأطفال وهي تدخل في عمل أطباق مختلفة ولذيذة ومنها طاجن البطاطس بالفراخ، وهذه الوجبة تحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الانسان مثل الفيتامينات والبروتينات وغيرها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ فتابعونا. طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ المكونات: دجاجة كاملة أو حسب الرغبة.

2 حبة كبيرة من البطاطس المقطعة مكعبات كبيرة.

2 حبة كبيرة من الطماطم المقطعة مكعبات.

2 بصلة مقطعة شرائح.

5 فصوص ثوم.

2 عود بصل أخضر مفروم.

كوب من الزبادي.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ربع كوب كزبرة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة عسل.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

2 ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة من الكاري.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

6 حبات من الهيل.

عود صغير قرفة.

2 ورق لورا.

بصلة مقطعة نصفين.

ملعقة من الزنجبيل المفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف الدجاج جيدا بالماء والملح والخل ونتخلص من الدهون التي توجد بداخلها ثم تقطع إلى أجزاء متساوية ونرش عليها ملح وفلفل أسود. نسخن الزيت في مقلاة واسعة ونضع البصل ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي ثم الثوم ونقلب حتى تخرج رائحته وبعد ذلك يضاف البصل الأخضر مع الزنجبيل. نقلب المكونات حتى تتجانس ونضع القرفة مع ورق الغار والقرنفل والهيل ونقلب مرة أخرى حتى تتجانس. نشوح الدجاج مع الخليط السابق ونتركها حتى يجف ماؤها ونضيف البصل مع البطاطس ونقلب لمدة دقيقة. نضيف الطماطم مع البابريكا والكركم والكاري ونصف ملعقة من الزبادي ونخلط المكونات جيدا. والآن نضيف باقي المكونات مع الاستمرار في التقليب حتى تأخذ الفراخ من طعم التتبيلة نحضر طاجن ساخن. ونضع به الخليط السابق ثم يغطي بورق ألومنيوم وندخله إلى فرن ساخن لمدة 40 دقيقة ثم نرفع ورق الألومنيوم. نترك الطاجن تحت الشواية ونضيف عليها بصل محمر مع كزبرة على أعلى الصينية ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز أبيض ومخلل وبالهنا والشفا. سر نجاح طاجن البطاطس بالفراخ يجب أن يكون الدجاج متوسط الحجم لكي ينضج بسرعة مع الخضروات.

احرصي على أن يكون الطاجن ساخن أثناء وضع المكونات بداخله. سر نجاح طاجن البطاطس بالفراخ

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