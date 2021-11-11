طعمها لذيذ أسرار إعداد كيكة البسبوسة اللذيذة في البيت بمكونات قليلة

تعد كيكة البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الكيك والتي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد وغيرها، وهي نتاج خلط الكيكة مع البسبوسة ويمكنك الآن إعدادها في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة، سوف نستعرضها لكم من خلال مقال اليوم والذي نسلط فيه الضوء على طريقة عمل كيكة البسبوسة وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تهم القارئ الكريم.

طريقة إعداد كيكة البسبوسة

تتعدد أشكال الكيك التي يمكن إعدادها في المنزل ويختلف مذاقها تبعاً لنوع المكونات المصنوعة منها، إلا أن كيكة البسبوسة تبقى إحدى أطعم وأشهى أنواع الكيك حيث تعد من الأكلات الخفيفة التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو بين الوجبات الأساسية، وسوف نستعرض معكم من خلال السطور التالية أسرار تحضيرها في المنزل لضمان الحصول على كيكة لذيذة مثل التي يتم تقديمها في المطاعم ومحلات الحلويات:

المقادير

كوب من السميد.

واحد كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من جوز الهند المفروم.

ملعقة من الفانيليا.

عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد ثلاث بيضات.

الشربات.

مكونات الشربات:

كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

عصير ليمون.

خطوات اعداد كيكة البسبوسة

بإمكانك الآن صنع أشهى كيكة بسبوسة في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية والتي تضمن لك الحصول على ألذ أنواع الكيكة: