طعمها لذيذ أسرار إعداد كيكة البسبوسة اللذيذة في البيت بمكونات قليلة

تعد كيكة البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الكيك والتي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد وغيرها، وهي نتاج خلط الكيكة مع البسبوسة ويمكنك الآن إعدادها في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة، سوف نستعرضها لكم من خلال مقال اليوم والذي نسلط فيه الضوء على طريقة عمل كيكة البسبوسة وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تهم القارئ الكريم.طريقة إعداد كيكة البسبوسة
تتعدد أشكال الكيك التي يمكن إعدادها في المنزل ويختلف مذاقها تبعاً لنوع المكونات المصنوعة منها، إلا أن كيكة البسبوسة تبقى إحدى أطعم وأشهى أنواع الكيك حيث تعد من الأكلات الخفيفة التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو بين الوجبات الأساسية، وسوف نستعرض معكم من خلال السطور التالية أسرار تحضيرها في المنزل لضمان الحصول على كيكة لذيذة مثل التي يتم تقديمها في المطاعم ومحلات الحلويات:
المقادير
- كوب من السميد.
- واحد كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبادي.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من جوز الهند المفروم.
- ملعقة من الفانيليا.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- عدد ثلاث بيضات.
- الشربات.
- مكونات الشربات:
- كوبين من السكر.
- كوبين من الماء.
- عصير ليمون.
بإمكانك الآن صنع أشهى كيكة بسبوسة في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية والتي تضمن لك الحصول على ألذ أنواع الكيكة:
- اخلطي البيض والسكر معاً في وعاء عميق.
- ثم قومي بإضافة نصف كوب من الزيت وكوب من الزبادي وقلبي جيداً إلا أن يذوب السكر بالكامل.
- بعد ذلك تقومين بإضافة السميد وجوز الهند وتستمري في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، ثم أضيفي إليه الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا مع التقليب الجيد للمكونات.
- احضري صينية الفرن وادهني جوانبها وأرضيتها بالزيت ثم انقلي إليها الخليط السابق وضعيها على 200 درجة مئوية في الفرن لمدة نصف ساعة إلى أن تنضج ويكتسب سطحها اللون الذهبي.
- بعد أن تنضج قومي بإخراجها من الفرن واسكبي عليها الشربات ومن ثم يمكنك الاستمتاع بأشهى كيكة تذوقتها في حياتك.
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تعد كيكة البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الكيك والتي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد وغيرها، وهي نتاج خلط الكيكة مع البسبوسة ويمكنك الآن إعدادها في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة، سوف نستعرضها لكم من خلال مقال اليوم والذي نسلط فيه الضوء على طريقة عمل كيكة البسبوسة وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تهم القارئ الكريم.طريقة إعداد كيكة البسبوسة
تتعدد أشكال الكيك التي يمكن إعدادها في المنزل ويختلف مذاقها تبعاً لنوع المكونات المصنوعة منها، إلا أن كيكة البسبوسة تبقى إحدى أطعم وأشهى أنواع الكيك حيث تعد من الأكلات الخفيفة التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو بين الوجبات الأساسية، وسوف نستعرض معكم من خلال السطور التالية أسرار تحضيرها في المنزل لضمان الحصول على كيكة لذيذة مثل التي يتم تقديمها في المطاعم ومحلات الحلويات:
المقادير
- كوب من السميد.
- واحد كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبادي.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من جوز الهند المفروم.
- ملعقة من الفانيليا.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- عدد ثلاث بيضات.
- الشربات.
- مكونات الشربات:
- كوبين من السكر.
- كوبين من الماء.
- عصير ليمون.
بإمكانك الآن صنع أشهى كيكة بسبوسة في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية والتي تضمن لك الحصول على ألذ أنواع الكيكة:
- اخلطي البيض والسكر معاً في وعاء عميق.
- ثم قومي بإضافة نصف كوب من الزيت وكوب من الزبادي وقلبي جيداً إلا أن يذوب السكر بالكامل.
- بعد ذلك تقومين بإضافة السميد وجوز الهند وتستمري في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، ثم أضيفي إليه الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا مع التقليب الجيد للمكونات.
- احضري صينية الفرن وادهني جوانبها وأرضيتها بالزيت ثم انقلي إليها الخليط السابق وضعيها على 200 درجة مئوية في الفرن لمدة نصف ساعة إلى أن تنضج ويكتسب سطحها اللون الذهبي.
- بعد أن تنضج قومي بإخراجها من الفرن واسكبي عليها الشربات ومن ثم يمكنك الاستمتاع بأشهى كيكة تذوقتها في حياتك.
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