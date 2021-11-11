بيتزا الطاسة السريعة الشهية بطعم مميز المكونات وطريقة التحضير في المنزل بكل بساطة

يجب الإشارة أن بيتزا الطاسة تعتبر من الوصفات السريعة للغاية لتحضير البيتزا في وقت لا يتعدى العشر دقائق، وبالطبع تأتي في مقدمة اختيار الوجبات التي يمكنكم تحضي هو في حالة الجوع الشديد للغاية والارهاق أيضا فلا تحتاج منكم إلى وقت مسبق لتحضيرها في وقت سابق، كما يجب الإشارة أن هذه الوصفة لا تحتاج إلى فرن الطهي حيث يتم تحضيرها في مقلاة أو الطاسة كما يمكنكم تحضيرها في حالة زيادة الافراد والأطفال أيضا، فهي ذات حجم صغير أقل من حجم البيتزا العادية كما يمكنكم عملها بالعديد من النكهات المختلفة والمحلية لجميع حسب الرغبة فهي لا تختلف كثيرا عن البيتزا الكبيرة، كما يجب أن نشير أن هذه النوع من البيتزا تم انتشارها بشكل كبير أثناء فترات الحظر وسوف نقدم لكم طريقة عملها اليوم بكل سهولة تابعوا معانا. طريقة عمل بيتزا الطاسة المكونات: كمية مناسبة من الماء الدافئ

كأس من الدقيق المنخول جيدا .

ملعقة من مسحوق حليب البودرة .

نصف ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من السكر .

نصف فنجان من الزيت .

البهارات مثل الثوم البودرة والبصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كيس بيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من الزعتر . طريقة تحضير الوصفة نقوم بتحضير وعاء عميق في البداية لعجن جميع المكونات .

يتم نخل الدقيق الأبيض أولا ثم يتم وضع البيكنج بودر والملح ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا .

ثم يتم وضع جميع المكونات الجافة من التوابل السابقة من البصل والثوم والحليب البودرة ويتم التقليب بشكل جيد .

بعد ذلك نقوم بتقليب الخميرة مع الماء وعند الذوبان نقوم بإضافة الماء على المكونات الجافة السابقة ونقوم بالعجن حتى تصبح عجينة متماسكة ثم نقوم بوضع العطاء على العجين ونتركها حتى تختمر ولا نحتاج سوى عشر دقائق .

نقوم بتحضير الطاسة ويتم دهنها بالزيت ولا نقوم بوضع كمية كبيرة من الزيت ثم نقوم بفرد العجين داخل الطاقة ونقوم بوضعها على الناء حيث تكون ذات درجة حرارة هادئة

في هذه الخطوة نقوم بتوزيع الصلصة على البيتزا والمكونات ايضا من الخضروات والجبن وقطع اللحم حسب الرغبة .

ثم يتم وضع الغطاء المناسب على الطاسة ونتركها حتى تصبح ناضجة ولا نحتاج سوا عشر دقائق أو اقل النضج ويتم رفعها وتقديمها الوسوم

يجب الإشارة أن بيتزا الطاسة تعتبر من الوصفات السريعة للغاية لتحضير البيتزا في وقت لا يتعدى العشر دقائق، وبالطبع تأتي في مقدمة اختيار الوجبات التي يمكنكم تحضي هو في حالة الجوع الشديد للغاية والارهاق أيضا فلا تحتاج منكم إلى وقت مسبق لتحضيرها في وقت سابق، كما يجب الإشارة أن هذه الوصفة لا تحتاج إلى فرن الطهي حيث يتم تحضيرها في مقلاة أو الطاسة كما يمكنكم تحضيرها في حالة زيادة الافراد والأطفال أيضا، فهي ذات حجم صغير أقل من حجم البيتزا العادية كما يمكنكم عملها بالعديد من النكهات المختلفة والمحلية لجميع حسب الرغبة فهي لا تختلف كثيرا عن البيتزا الكبيرة، كما يجب أن نشير أن هذه النوع من البيتزا تم انتشارها بشكل كبير أثناء فترات الحظر وسوف نقدم لكم طريقة عملها اليوم بكل سهولة تابعوا معانا. طريقة عمل بيتزا الطاسة المكونات: كمية مناسبة من الماء الدافئ

كأس من الدقيق المنخول جيدا .

ملعقة من مسحوق حليب البودرة .

نصف ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من السكر .

نصف فنجان من الزيت .

البهارات مثل الثوم البودرة والبصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كيس بيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من الزعتر . طريقة تحضير الوصفة نقوم بتحضير وعاء عميق في البداية لعجن جميع المكونات .

يتم نخل الدقيق الأبيض أولا ثم يتم وضع البيكنج بودر والملح ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا .

ثم يتم وضع جميع المكونات الجافة من التوابل السابقة من البصل والثوم والحليب البودرة ويتم التقليب بشكل جيد .

بعد ذلك نقوم بتقليب الخميرة مع الماء وعند الذوبان نقوم بإضافة الماء على المكونات الجافة السابقة ونقوم بالعجن حتى تصبح عجينة متماسكة ثم نقوم بوضع العطاء على العجين ونتركها حتى تختمر ولا نحتاج سوى عشر دقائق .

نقوم بتحضير الطاسة ويتم دهنها بالزيت ولا نقوم بوضع كمية كبيرة من الزيت ثم نقوم بفرد العجين داخل الطاقة ونقوم بوضعها على الناء حيث تكون ذات درجة حرارة هادئة

في هذه الخطوة نقوم بتوزيع الصلصة على البيتزا والمكونات ايضا من الخضروات والجبن وقطع اللحم حسب الرغبة .

ثم يتم وضع الغطاء المناسب على الطاسة ونتركها حتى تصبح ناضجة ولا نحتاج سوا عشر دقائق أو اقل النضج ويتم رفعها وتقديمها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتزا الطاسة السريعة الشهية بطعم مميز المكونات وطريقة التحضير في المنزل بكل بساطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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