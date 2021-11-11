كريم النشا السحري وقدرته الفائقة في تبييض لون البشرة منذ الاستخدام الأول

مؤخراً أصبحت ثقافة الفتيات والنساء في الاهتمام بالبشرة والشعر والعناية الكاملة بالجسم مختلفة عن قبل، منذ عدة سنوات كانت الفتيات تبحث عن أفضل منتجات التجميل بالأسواق التي تحل مشكلة اسمرار أو تصبغات الوجه ولكن حالياً أدرك معظم الأشخاص أن معظم تلك المنتجات تؤثر بشكل مؤقت فقط ولا تُعطي النتائج المرغوبة لذلك أصبحت توجه اهتمامها إلي المكونات الطبيعية التي يمكنها أن تساعد على التفتيح مثل النشا الشهير في الوصفات الطبيعية المعروف قدرته على تفتيح البشرة درجة إلي درجتين مع الإستمرار عليه ويدخل في العديد من الوصفات والماسكات الطبيعية مع مكونات أخرى تساعد على نضارة البشرة وللتعرف على طريقة تحضير وصفة النشا للتفتيح يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كريم النشا في المنزل للتفتيح طريقة تحضير كريم النشا في المنزل للتفتيح مكونات التحضير: فنجان صغير من النشا.

نصف عبوة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد البيضاء.

قطرات من ماء السكر.

ملعقة من عصير الليمون الطازج. طريقة تحضير كريم النشا والاستعمال: تعتبر طريقة تحضير كريم النشا من أسهل طرق كريمات التفتيح وعندما نقوم بالتحضير نقوم بوضع المكونات السائلة من ماء الورد وماء السكر وقطرات عصير الليمون في إناء صغير على نار هادئة. بعد عدة دقائق نقوم بإضافة مسحوق النشا والتقليب تدريجياً والاستمرار في عملية التقليب منعاً لتكوين التكتلات للحصول على أفضل درجة من الخليط الكريمي الناعم ثم إغلاق إشعال النار. نترك كريم النشا حتى يصبح بارداً ثم إضافة المكونات المتبقية من الزبادي ونترك المكونات في درجة حرارة الغرفة حتى تصبح باردة. نقوم بتحضير عبوة فارغة علي أن تكون جافة وخالية من أيّ نكهات حتى لا تفسد كريم النشا ثم نقوم بوضع الكريم بها ووضعه في الثلاجة حتى يبرد. يجب أن يكون الوجه خالي من الدهون والكريمات لذلك يجب غسل الوجه بالغسول الخاص بها أولاً ثم وضع طبقة خفيفة من الكريم على الوجه ونترك الكريم لمدة نصف ساعه. بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء فقط ونقوم بتمرير قطنة مبللة بماء الورد على الوجه يومياً قبل النوم ويمكن استخدام الكريم مرتين إلي ثلاث مرات بالأسبوع. طريقة تحضير كريم النشا والاستعمال: الوسوم

مؤخراً أصبحت ثقافة الفتيات والنساء في الاهتمام بالبشرة والشعر والعناية الكاملة بالجسم مختلفة عن قبل، منذ عدة سنوات كانت الفتيات تبحث عن أفضل منتجات التجميل بالأسواق التي تحل مشكلة اسمرار أو تصبغات الوجه ولكن حالياً أدرك معظم الأشخاص أن معظم تلك المنتجات تؤثر بشكل مؤقت فقط ولا تُعطي النتائج المرغوبة لذلك أصبحت توجه اهتمامها إلي المكونات الطبيعية التي يمكنها أن تساعد على التفتيح مثل النشا الشهير في الوصفات الطبيعية المعروف قدرته على تفتيح البشرة درجة إلي درجتين مع الإستمرار عليه ويدخل في العديد من الوصفات والماسكات الطبيعية مع مكونات أخرى تساعد على نضارة البشرة وللتعرف على طريقة تحضير وصفة النشا للتفتيح يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كريم النشا في المنزل للتفتيح طريقة تحضير كريم النشا في المنزل للتفتيح مكونات التحضير: فنجان صغير من النشا.

نصف عبوة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد البيضاء.

قطرات من ماء السكر.

ملعقة من عصير الليمون الطازج. طريقة تحضير كريم النشا والاستعمال: تعتبر طريقة تحضير كريم النشا من أسهل طرق كريمات التفتيح وعندما نقوم بالتحضير نقوم بوضع المكونات السائلة من ماء الورد وماء السكر وقطرات عصير الليمون في إناء صغير على نار هادئة. بعد عدة دقائق نقوم بإضافة مسحوق النشا والتقليب تدريجياً والاستمرار في عملية التقليب منعاً لتكوين التكتلات للحصول على أفضل درجة من الخليط الكريمي الناعم ثم إغلاق إشعال النار. نترك كريم النشا حتى يصبح بارداً ثم إضافة المكونات المتبقية من الزبادي ونترك المكونات في درجة حرارة الغرفة حتى تصبح باردة. نقوم بتحضير عبوة فارغة علي أن تكون جافة وخالية من أيّ نكهات حتى لا تفسد كريم النشا ثم نقوم بوضع الكريم بها ووضعه في الثلاجة حتى يبرد. يجب أن يكون الوجه خالي من الدهون والكريمات لذلك يجب غسل الوجه بالغسول الخاص بها أولاً ثم وضع طبقة خفيفة من الكريم على الوجه ونترك الكريم لمدة نصف ساعه. بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء فقط ونقوم بتمرير قطنة مبللة بماء الورد على الوجه يومياً قبل النوم ويمكن استخدام الكريم مرتين إلي ثلاث مرات بالأسبوع. طريقة تحضير كريم النشا والاستعمال:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا السحري وقدرته الفائقة في تبييض لون البشرة منذ الاستخدام الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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