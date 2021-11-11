قرص السمسم والسكر بطريقة سهلة وسريعة والطعم أحلي من الجاهز

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قرص السمسم والسكر من أنواع المعجنات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوفر مكوناتها في كل بيت، فهي من المخبوزات الشهية التي يقبل على تناولها الأطفال والكبار وخاصةً في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهي من الأغذية المفيدة للجسم لاحتوائها على الزبادي الذي يعتبر من أفضل منتجات الألبان، التي تحسن صحة الجهاز الهضمي وتقوي العظام والأسنان وتعزز صحة الجهاز المناعي، كما تحتوي أيضاً على السمسم الغني بالماغنيسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب والشرايين، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل قرص السمسم والسكر.مكونات قرص السمسم والسكر
قرص السمسم والسكر من المخبوزات الغير مكلفة التي يمكن تحضيرها بالمكونات التالية:-
- 5 أكواب دقيق ابيض.
- 4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.
- ٤ملاعق زيت ذرة.
- 2 ملعقة كبيرة قشطة.
- كوب ونصف زبادي.
- ملعقة كبيرة خميرة جافة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
للحشو
- ملعقة كبيرة قرفة.
- 5 ملاعق كبيرة سكر.
للوجه
- ربع كوب سكر.
- ربع كوب سمسم محمص.
يتم تحضير قرص السمسم والسكر في المنزل بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-
- نخلط الدقيق، والسكر، والخميرة، والملح ونقلب جيداً، ثم نقوم بإضافة القشطة، واللبن الرايب، والزبدة، والزيت.
- نعجن لمدة ١٠ دقائق حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية.
- ثم نغطي العجين ويترك ليختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.
- ثم نقسمها إلي كرات صغيرة نفرد كل قطعة على شكل دائرة ونضع في المنتصف ملعقة من خليط القرفة والسكر.
- نقفل الأطراف لتصبح على شكل كرة ثم نضغط عليها باليد حتى تأخذ شكل دائري.
- نضعها في صينية مدهونة بالزيت، ثم نزين الوجه بخليط السمسم والسكر.
- ثم نترك القرص تختمر لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج القرص من الفرن ونتركها تبرد، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
نصائح مهمة لنجاح المخبوزات
سنقدم لكم فيما يلي بعض النصائح المفيدة لضمان الحصول على مخبوزات بمذاق مميز:-
- يجب التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها في الخبز.
- الدقيق يجب أن يكون من نوع جيد وخاص بالمخبوزات.
- يجب تسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة مناسبة لكي نضمن الحصول على مخبوزات هشة وناضجة جيداً.
- الإلتزام بالمقادير المحددة للمكونات من أهم عوامل نجاح المخبوزات.
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قرص السمسم والسكر من أنواع المعجنات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوفر مكوناتها في كل بيت، فهي من المخبوزات الشهية التي يقبل على تناولها الأطفال والكبار وخاصةً في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهي من الأغذية المفيدة للجسم لاحتوائها على الزبادي الذي يعتبر من أفضل منتجات الألبان، التي تحسن صحة الجهاز الهضمي وتقوي العظام والأسنان وتعزز صحة الجهاز المناعي، كما تحتوي أيضاً على السمسم الغني بالماغنيسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب والشرايين، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل قرص السمسم والسكر.مكونات قرص السمسم والسكر
قرص السمسم والسكر من المخبوزات الغير مكلفة التي يمكن تحضيرها بالمكونات التالية:-
- 5 أكواب دقيق ابيض.
- 4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.
- ٤ملاعق زيت ذرة.
- 2 ملعقة كبيرة قشطة.
- كوب ونصف زبادي.
- ملعقة كبيرة خميرة جافة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
للحشو
- ملعقة كبيرة قرفة.
- 5 ملاعق كبيرة سكر.
للوجه
- ربع كوب سكر.
- ربع كوب سمسم محمص.
يتم تحضير قرص السمسم والسكر في المنزل بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-
- نخلط الدقيق، والسكر، والخميرة، والملح ونقلب جيداً، ثم نقوم بإضافة القشطة، واللبن الرايب، والزبدة، والزيت.
- نعجن لمدة ١٠ دقائق حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية.
- ثم نغطي العجين ويترك ليختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.
- ثم نقسمها إلي كرات صغيرة نفرد كل قطعة على شكل دائرة ونضع في المنتصف ملعقة من خليط القرفة والسكر.
- نقفل الأطراف لتصبح على شكل كرة ثم نضغط عليها باليد حتى تأخذ شكل دائري.
- نضعها في صينية مدهونة بالزيت، ثم نزين الوجه بخليط السمسم والسكر.
- ثم نترك القرص تختمر لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج القرص من الفرن ونتركها تبرد، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
نصائح مهمة لنجاح المخبوزات
سنقدم لكم فيما يلي بعض النصائح المفيدة لضمان الحصول على مخبوزات بمذاق مميز:-
- يجب التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها في الخبز.
- الدقيق يجب أن يكون من نوع جيد وخاص بالمخبوزات.
- يجب تسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة مناسبة لكي نضمن الحصول على مخبوزات هشة وناضجة جيداً.
- الإلتزام بالمقادير المحددة للمكونات من أهم عوامل نجاح المخبوزات.
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