طريقة تحضير بسكويت الويفر بكل سهولة فالمنزل .. نتيجة مضمونة 100%

نتعرف اليوم على طريقة تحضير بسكويت الويفر في المنزل بكل سهولة، فهو محبب جدا لدى الجميع خاصة الأطفال وصنعه في المنزل يجعلنا أكثر اطمئنانا من حيث ما نقدمه لأطفالنا، فيكون خالي من المواد الحا٤ظة المضرة، ونستطيع أيضا تحضيره بحشوات مختلفة منها كريمة الفانيليا أو كريمة الفراولة وأيضا كريمة الشوكولاتة اللذيذة، أو حتى بدون أي نكهات فهو رائع. مكونات الويفر الرائع مع حشوة الشوكولاتة نصف كوب من الزبدة الغير مجمدة.

نصف كوب من السكر المطحون.

عدد ٢ بيضة.

قليل من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

قليل من الملح.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

كوب من الدقيق الخاص بالكيل. مكونات الويفر الرائع مع حشوة الشوكولاتة مكونات حشوة بسكويت الويفر كوب من البندق المحمص.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

كوب من كريمة الحلويات.

ملعقتين كبيرتين من الشوكولاتة الخام. طريقة تحضير بسكويت الويفر بكل سهولة فالمنزل في وعاء كبير نضع الزبدة من السكر المطحون ونخفقهما جيدا حتى يصبح قوام الخليط ناعم وكريمي، ثم نقوم بإضافة البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا ونضربهم جيدا بواسطة مضرب كهربائي لمدة ٤ دقائق حتى يمتزج الخليط جيدا ويصبح ناعما.

ثم نقوم بإضافة كوب من الحليب للخليط ونخفقهما جيدا.

في وعاء أخر نقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق والنشا وقليل من الملح، نخلطهم جيدا ثم نضيف الخليط تدريجيا إلى الخليط السائل السابق تحضيره، ونقلبهم ببطيء حتى يتجانس ويصبح الخليط ناعما بدون أي تكتلات.

نحضر وعاء ونغلفه بورق الزبدة ثم نضع طبقة رقيقة من العجين ونضعها في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ٥ دقائق، ثم تكرر العملية حتى تنتهي كمية العجين.

نترك بسكويت الويفر حتى يبرد ونستطيع حشوه بسهولة، نضع كوب من البندق مع السكر في محضر الطعام ونقوم بطحنه جيدا حتى يصبح خليط ناعم، ثم نقوم بإضافة كريمة الحلويات إلى الخليط، ونضعها علي نار هادئة ونقوم بإضافة ملعقتين من الكاكاو الخام للخليط ثم نتركه ليبرد تماما في مبرد الطعام لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بضرب الخليط بواسطة مضرب كهربائي حتى يصبح ناعما، نضع خليط الكريمة بين طبقات البسكويت ونتركه في مبرد الطعام حتى يتماسك ثم نستمتع بطعمه الرائع. طريقة تحضير بسكويت الويفر بكل سهولة فالمنزل الوسوم

نتعرف اليوم على طريقة تحضير بسكويت الويفر في المنزل بكل سهولة، فهو محبب جدا لدى الجميع خاصة الأطفال وصنعه في المنزل يجعلنا أكثر اطمئنانا من حيث ما نقدمه لأطفالنا، فيكون خالي من المواد الحا٤ظة المضرة، ونستطيع أيضا تحضيره بحشوات مختلفة منها كريمة الفانيليا أو كريمة الفراولة وأيضا كريمة الشوكولاتة اللذيذة، أو حتى بدون أي نكهات فهو رائع. مكونات الويفر الرائع مع حشوة الشوكولاتة نصف كوب من الزبدة الغير مجمدة.

نصف كوب من السكر المطحون.

عدد ٢ بيضة.

قليل من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

قليل من الملح.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

كوب من الدقيق الخاص بالكيل. مكونات الويفر الرائع مع حشوة الشوكولاتة مكونات حشوة بسكويت الويفر كوب من البندق المحمص.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

كوب من كريمة الحلويات.

ملعقتين كبيرتين من الشوكولاتة الخام. طريقة تحضير بسكويت الويفر بكل سهولة فالمنزل في وعاء كبير نضع الزبدة من السكر المطحون ونخفقهما جيدا حتى يصبح قوام الخليط ناعم وكريمي، ثم نقوم بإضافة البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا ونضربهم جيدا بواسطة مضرب كهربائي لمدة ٤ دقائق حتى يمتزج الخليط جيدا ويصبح ناعما.

ثم نقوم بإضافة كوب من الحليب للخليط ونخفقهما جيدا.

في وعاء أخر نقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق والنشا وقليل من الملح، نخلطهم جيدا ثم نضيف الخليط تدريجيا إلى الخليط السائل السابق تحضيره، ونقلبهم ببطيء حتى يتجانس ويصبح الخليط ناعما بدون أي تكتلات.

نحضر وعاء ونغلفه بورق الزبدة ثم نضع طبقة رقيقة من العجين ونضعها في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ٥ دقائق، ثم تكرر العملية حتى تنتهي كمية العجين.

نترك بسكويت الويفر حتى يبرد ونستطيع حشوه بسهولة، نضع كوب من البندق مع السكر في محضر الطعام ونقوم بطحنه جيدا حتى يصبح خليط ناعم، ثم نقوم بإضافة كريمة الحلويات إلى الخليط، ونضعها علي نار هادئة ونقوم بإضافة ملعقتين من الكاكاو الخام للخليط ثم نتركه ليبرد تماما في مبرد الطعام لمدة ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بضرب الخليط بواسطة مضرب كهربائي حتى يصبح ناعما، نضع خليط الكريمة بين طبقات البسكويت ونتركه في مبرد الطعام حتى يتماسك ثم نستمتع بطعمه الرائع. طريقة تحضير بسكويت الويفر بكل سهولة فالمنزل

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