تعد الكبدة الإسكندراني من الأكلات الشعبية الشهية والمعروفة في كل المطاعم المصرية، ومن السهل إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ويمكنك تقديمها على وجبة الغداء أو العشاء لأفراد أسرتك بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة، كما يمكن إعدادها كسندويتشات للأطفال في أيام الدراسة، وسوف نقدم لكم بعض الأسرار الخاصة بعمل الكبدة بمذاق مميز مثل المطاعم المشهورة، فهي من أشهي الأكلات التي يقبل على تناولها الكبار والصغار لمذاقها الرائع والمتميز، فالكبدة ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على الحديد الذي يعتبر من أهم العناصر المفيدة لجسم الإنسان، فهو يساعد على نقل الأكسجين لخلايا الجسم، كما تعتبر الكبدة مصدر غني بمجموعة فيتامينات ب، التي تساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء وتعزز صحة جهاز المناعة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكبدة الإسكندراني على أصولها في المنزل بطعم أحلى من المطاعم.

مكونات الكبدة الإسكندراني

نحتاج لتحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل بعض المكونات البسيطة التي تعطي طعم ومذاق مميز للكبدة مثل المطاعم، وهى كما يلي:-

نصف كيلو كبدة مقطع شرائح.

2 فلفل رومي أخضر.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1 ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب خل.

ربع كوب زيت نباتي.

يتم تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-

نخلط ملعقة كبيرة من الثوم المفروم مع عصير الليمون والخل، ثم نضيف الملح والكزبرة الجافة والكمون مع التقليب حتى تمتزج المكونات. نضيف الخليط على الكبدة مع التقليب، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة قبل تسويتها. ثم نضع الكبدة في مقلاة على النار بها ربع كوب زيت مع التقليب حتى يتغير لونها. ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق حتى تنضج المكونات تماماً. وعند تمام النضج نضع الكبدة على طبق التقديم، ويقدم بجانبها الأرز الأبيض أو المكرونة على حسب الرغبة. يمكن استخدام الكبدة في إعداد الساندويتشات مع إضافة سلطة الطحينة عليها.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

نصف كوب طحينة.

ربع كوب زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

نخلط المكونات مع بعضها ثم نضيف الماء حسب الحاجة، ثم يتم تقليب الخليط جيداً حتى نحصل على قوام متماسك. ثم يتم تقديم سلطة الطحينة مع الكبدة الإسكندراني والأكلات المفضلة.

فوائد الكبدة

تتميز الكبدة بفوائدها الكثيرة لصحة الجسم، ومن أهمها ما يلي:-