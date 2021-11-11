حضري هريسة الراوني التركي بمكونات بسيطة ومضمونة 100%

هريسة الرواني التركي، تعتبر الهريسة الرواني واحدة من أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد بالإضافة لطريقة تحضيرها السهلة والبسيطة والغير مكلفة على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الهريسة الرواني.

تعد الهريسة المتعارف عليها بأسم كيكة الراوني التركي الهشة، وهي من أفضل أنواع الحلويات التي تقدم في تركيا وهي ذو مذاق خاص وطعم رائع تقدم في الصباح كوجبة فطور أو كوجبة عشاء خفيفة مع مشروب الشاي التركي أو يمكن تناولها بجوار المشروبات الباردة أيضا، فمن خلال تلك السطور التالية سوف نعرض عليكم متابعينا الكرام طريقة عمل هريسة الراوني بالخطوات.

طريقة تحضير هريسة الرواني:

تتسم طريقة تحضير الهريسة بالسهولة كما أنها خفيفة للغاية وإليكم مقادير تحضير الهريسة الرواني:

ثلاثة حبات من البيض.

كأس من السكر.

كأس من الحليب.

كأس إلا ربع من الزيت.

كأسان من السميد.

كأس من الدقيق.

باكيت من البيكنج بودر.

أربعة كؤوس من السكر.

أربعة كؤوس من المياه.

نصف معلقة من عصير الليمون.

أربعة كؤوس من السكر.

أربعة كؤوس من المياه.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقادير تحضير الشربات:مقادير تحضير الشربات:طريقة تحضير الشربات:

يتم تحضير الشربات بطريقة سهلة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الشربات:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر والمياه ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض على نار متوسطة لحين أن يذوب السكر في المياه. يتم تركه لمدة خمسة دقائق ثم يتم إضافة عصير الليمون. يتم ترك الخليط على النار لمدة دقيقة ثم يتم رفعه من على النار وتركه لحين أن يبرد.

طريقة تجهيز الهريسة:

تتسم طريقة تحضير الهريسة بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق ويتم تحضيرها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية طريقة تجهيز الهريسة في المنزل:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه البيض والسكر ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض لحين أن يتغير لون البيض، فكلما تم خفق البيض بصورة أكبر كلما انفتحت الهريسة بشكل أكبر. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الحليب والزيت ويتم خلطهم لمدة دقيقتين. القيام بإضافة السميد ثم تقليب الخليط بالمعلقة ثم يتم إضافة الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. القيام بوضع الخليط في البايركس ويتم مده بصورة متساوية ثم يتم إدخاله إلى الفرن وتركه في الفرن لمدة نصف ساعة لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. يتم إخراجها من الفرن وتركها لمدة خمسة دقائق لحين أن ترتاح ثم يتم إضافة الشربات وتركها لمدة ساعتين.

طريقة تحضير كيكة جوز الهند الهشة:

سنعرض عليكم متابعينا من خلال موقعنا طريقة تحضير كيكة جوز الهند الهشة السريعة لعمل أفضل الحلويات السريعة المحببة لدى العديد من الأشخاص الذين يحبون نكهة جوز الهند في الحلويات، سنوضح المكونات والمقادير بالتفصيل الآن.

كوب صغير من جوز الهند الناعم المبشور.

كوبان من الدقيق.

كوب كبير سكر.

فانيليا.

بيكينج بودر.

كوب زيت نباتي.

كوب ونصف حليب دسم.

مكونات ومقادير كيكة جوز الهند الهشة: