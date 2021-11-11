طرق أكلات عراقية .. طريقة عمل الكليجة

تعرفي على طريقة عمل الكليجة العراقية بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة، وهي شبيهة بالحلةيات المصرية المحشوة بالعجوزة وذات طعم لذيذ يعجب به جميع من يتذوقه بالإضافة إلى أنها مصدر غني بالكثير من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية المفيدة للجسم.

مكونات عمل الكليجة العراقية

من خلال المكونات التالية بنفس المقادير يمكن تحضير عجينة الكليجة وحشوة العجينة، لذلك عليكم تجهيزها قبل تحضير الكليجة وهي:

كيلو جرام من الدقيق.

ربع كيلو جرام من الزبدة.

250 جرام من السمنة.

نصف كوب من سكر البودرة.

ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة من بيكنج بودر.

مكونات العجن:

حشوة جوز الهند والفستق.

كوب ونصف من جوز الهند.

لبن مكثف محلى أو شربات.

كوب ونصف من الفستق المجروش الناعم.

نصف ملعقة من الحبهان المفروم.

الإضافات:

ربع كوب من البندق أو عين الجمل المجروش.

نصف كيلو عجوة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

نصف كوب من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

طريقة عمل الكليجة العراقية

اتبعت الشيف غادة التلي طريقة معينة لتحضير الكليجة العراقية لتحصل على مذاق لذيذ في النهاية، يمكنك اتباع نفس الخطوات للحصول على نفس المذاق للكليجة العراقية وهي تتمثل فيما يلي:

في وعاء كبير اخلطي كل من الدقيق مع السكر البودرة والبيكنج باودر.

أضيفي إلى الخليط السابق كل من اللبن ويعجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة واتركيها جانباً لترتاح قليلا.

لعمل حشو جوز الهند:

اخلطي كل من جوز الهند والفستق مجروش واللبن المكثف المحلى والحبهان المطحون.

لعمل حشو العجوة: