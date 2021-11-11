بطعم ينافس المحلات اعملي دجاج كنتاكي الرائع المقرمش بخطوات سهلة، يعتبر الدجاج الكنتاكي من الوجبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد فيقبل على شرائها الكثيرين ولكن هناك الكثير من الأمهات التي تفضل تحضير المأكولات لأطفالها في منزلها بدلاً من تناولها من الخارج للتأكد من سلامة تحضيرها وإليكم في المقال التالي طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي في المنزل.

طريقة عمل دجاج كنتاكي

تعتبر مكونات عمل دجاج كنتاكي بسيطة ومتوافرة في كثير من المنازل، تتسم طريقة تحضير الدجاج الكنتاكي بالسهولة وبإمكانكم اتباع تلك الطريقة وستحصلون على دجاج كنتاكي بمذاق جيد للغاية وإليكم المقادير:

كيلو من الدجاج.

كأس من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة من البابريكا.

رشة من الملح.

مقادير التتبيلة

عصير ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة من زيت الذرة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

ملعقتان من الصلصة الحارة.

خطوات تحضير دجاج كنتاكي

يتم تحضير الدجاج الكنتاكي بخطوات سهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

يلزم أن يتم تتبيل الدجاج قبل الطهي لمدة يوم. يتم خلط كافة التوابل مع بعضها البعض ويتم الحصول على الدجاج ثم يتم دهنها بزيت الذرة. القيام بعصر الليمونة ثم يتم فرك قطع الدجاج جيداً بخليط من الفلفل الأسود والملح ثم يتم وضع الصلصة الحارة. بعد ذلك يتم وضع الدجاج في كيس حفظ الطعام بعد أن يتم وضع الخل ثم يتم تركها في الثلاجة إلى صباح اليوم التالي. بعد مرور الوقت يتم إخراج الدجاج من الثلاجة ثم يتم تركها لحين أن تتصفي من الحل. الحصول على إناء ويتم وضع فيه البيض مع البيكنج بودر مع ملاحظة فوران البيض بعد ذلك يتم وضع الدجاج أثناء التخلص من الفوران. بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك يتم إخراج الدجاجة من البيض ثم يتم وضعها في خليط الطحين مع الاستمرار في التقليب مع التوابل. ثم يتم نقلها إلى الثلاجة وتركها فيها لمدة نصف ساعة، ثم يتم نقلها إلى الزيت، مع تخفيف النار من الحين للأخر لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمشة

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج أو كيلو من دبابيس الدجاج.

2 كوب من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ربع كوب من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الحليب.

أولاً قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى أصابع، ثم قومي بنقعها في ماء وخل. ثم قومي بتصفية الدجاج، وبعد ذلك ضعي الدجاج في وعاء وضيفي إليه الكاتشب وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والشطة. ثم اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة ثلاث ساعة في الثلاجة ويفضل تركها ليلة كاملة للحصول على طعم رائع.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش

وهكذا قد ذكرنا لكم من خلال السطور السابقة مكونات عمل دجاج كنتاكي وخطوات تحضيرها.