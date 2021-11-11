ضعيها ربع ساعة تحت العين وسيختفي السواد والانتفاخ نهائيا بوصفات طبيعيه لعلاج الهالات السوداء

الهالات السوداء مشكلة تستحق البحث عن حل لها ، والهالات السودة لها أسباب عديدة منها أن تكون بسبب عوامل وراثية، أو بسبب مرض فقر الدم، فتقوم بعض الفتيات بإخفاء الهالات السودة باستخدام الكريمات، أو أدوات التجميل التي قد تؤدي لضرر البشرة، لذلك سنقوم بعرض بعض الوصفات الطبيعية لإزالة الهالات السودة في هذا المقال.

وصفات طبيعيه لازاله الهالات السودة

هناك عدة وصفات طبيعية لإزالة الهالات السوداء من حول العين، حيث أن الهالات السوده تؤدى إلى شكل غير لطيف في الوجه، و إليك بعض وصفات إزالة الهالات السودة باستخدام مواد طبيعية.

طريقة ازالة الهالات السودة باستخدام الخيار

يعد الخيار من المواد الفعالة لإزالة الهالات السوداء من حول العينين، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

حبتان كبار من الخيار الطازج.

نصف كوب من عصير الليمون.

قطعة كبيرة من القطن الطبي.

طبق لخلط المكونات.

خلاط كهربائى.

ملعقة خشبية للتقليب.

الطريقة:

احضرى الخلاط الكهربائى، وقومي بتقطيع الخيار، وضعيه بداخله، وقومي بصنع عصير من الخيار.

افرغي عصير الخيار في الطبق، وقومي بإضافة عصير الليمون إليه.

قومي بتقليبه جيداً باستخدام الملعقة الخشبية.

خذي بعض من الخليط، وضعي على قطعة القطن، وضعيها على مكان الهالات السودة.

انتظري حتى تجف القطنة.

قومي بإزالة القطنة، واغسلي وجهك بالغسول.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

كرري الخلطة مرتين أسبوعياً.

ماسك الأناناس

يمكن إعداد ماسك الأناناس الأكثر فاعلية لعلاج الهالات السودة بكل سهوله، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

نصف كوب من الأناناس الطازج.

ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.

ملعقة للتقليب.

خلاط كهربائى.

علبة بلاستيك محكمة الغلق.

قطنه صغيره.

الطريقة: