بدون فرن اصنعي فطائر الكركم السائلة بالطاسة بطريقة سهلة وبألذ طعم للفطائر

تعد فطائر الكركم السائلة ، من الفطائر اللذيذة التي تقدم كوجبة مغذية في الإفطار أو العشاء، تقدم مع عسل النحل أو سادة حسب الرغبة، وهي من الفطائر السهلة التي يتم تحضيرها بدون فرن، فهي تحتوي على مكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت وهي تحتوي على نكهة الكركم اللذيذة والمفيدة جداً حيث يحتوي الكركم على العديد من الفوائد الهامة للجسم ويدخل في عمل الكثير من الأكلات، وتعد طريقة تحضيرها بسيطة جداً ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، فهي فطائر سريعة جداً في تحضيرها، وتختلف عن عجينة الفطائر الأخرى في أنها عجينة ذات قوام سائل وثقيل لا تحتاج إلي تشكيل، فهي تصب مباشرة في مقلاة ساخنة غير قابلة للالتصاق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم ومتابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الكركم السائلة بالطاسة بخطوات سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل.

فطائر الكركم السائلة بالطاسة

مكونات عمل فطائر الكركم بسيطة جداً وهي من المكونات المغذية وهي كما يلي:ـ

نصف كوب لبن بودر.

كوب من الدقيق.

2 بيض.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة خميرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

3/4 كوب ماء .

للتزين عسل نحل.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الكركم السائلة بخطوات سهلة جداً باتباع الآتي:ـ

في وعاء كبير نضيف رشة الملح والخميرة والكركم والخل ونقلب المكونات ثم نضيف البيض ونخلط المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي. ثم نقوم بإضافة اللبن البودر، ونستمر في خلط المكونات ثم نضيف الدقيق. نقلب المكونات جيداً ثم نضيف الماء تدريجياً ونقلب المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتي نحصل على عجينة سائلة ذات قوام ثقيل.

طريقة التسوية

يتم تسوية الفطائر بالطريقة الآتية:ـ

توضع طاسة على نار متوسطة ثم تترك حتي تسخن ثم ندهنها بالقليل من الزيت. نقوم بإضافة خليط السائل داخل المقلاة باستخدام ملعقة كبيرة حتي يأخذ شكل دائرة، نترك الفطيرة حتي تأخذ اللون الذهبي. ثم تقلب على الوجه الآخر حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين يمكن تغطية الفطائر بغطاء أثناء التسوية حتي تنضج جيداً. نخرجها ثم نضعها في طبق التقديم ثم ترش بعسل النحل كنوع من التزين وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الكركم للجسم

يمتلك الكركم العديد من الفوائد الهامة للجسم هي كما يلي:ـ