طريقة هريسة جوز هند الذهبية بدقيق سميد بسبوسة مصرية أصلية

طريقة هريسة حلويات شرقية بالمذاق الطيب وطعم الشهي، تعتبر الهريسة المصرية أو البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات العربية التي تقدم عادة في شهر رمضان على المائدة الرمضانية، كما أن الهريسة تشتهر جدا في الدول العربية ولكن كل دولة لها طريقة مخصصة لعمل الهريسة بمكونات مختلفة وتحضر بأبسط وأسهل مكونات لأن لها خطوات تجهيز سهلة واحضرنا لكم وصفة هريسة جوز الهند المصرية، فيمكن صنعها سادة أو محشوه بالمكسرات من فول سوداني والبندق والزبيب واللوز المجروش وغيرها على حسب رغبتك، فتابعوا معنا طريقة هريسة ذهبية بجوز الهند بالخطوات المصرية الأصلية. طريقة هريسة جوز الهند بالمكونات المصرية نحتاج إلى كوب من زيت النباتي. عدد 2 كوب من دقيق سميد ناعم. حوالي 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب كبير من السكر. كوب من جوز الهند المجروش. كوب من حليب سائل كامل الدسم. علبة من قشطة أو كوب من قشطة بلدي. كوب من بندق أو فول سوداني وزبيب. مكونات قطر تسقية الهريسة كيك سميد عدد 2 من سكر الأبيض. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة من عسل النحل. خطوات تحضير هريسة كيك سميد بسبوسة مصرية حضري القطر أو شربات تسقية الحلويات بوضع كل من السكر مع الماء وترفع على نار هادئة حتى تتكاثف مكونات معا.

وعندما يثقل قوامه ضيفي له عصير الليمون مع غسل النحل وتقلب مكونات معا حتى تمتزج وتترك على النار لمدة 2 دقيقة وتغلق النار

ثم ضيفي الزيت أو السمن إلى السكر واخلطيهم معا، ضيفي لهم الحليب السائل والقشطة واخلطي كل مكونات معا حتى يذوب السكر قليلا.

ثم ضيفي دقيق سميد إلى مكونات السائلة وقلبيهم معا من أسفل لأعلى برفق حتى تتشرب مكونات مزيج الحليب ويمكن استبدال الحليب باللبن الزبادي.

يضاف إلى دقيق سميد بيكنج بودر بعد نخله معا، ويترك مزيج إلى أن يتم تبطين صينية ذات حواف منخفضة بالقليل من السمن والطحين.

وتسكب عليها مزيج الهريسة ورتبي وجه الهريسة ويزين على الوجه بوحدات اللوز أو البندق كما تحبين وتكون بشكل متساوي.

بعد أن يسخن الفرن على حرارة عالية تدخل الصينية الفرن على حرارة عالية 180 درجة، تأخذ حوالي 20 دقيقة حتى تنضج.

عندما تخرج الهريسة من الفرن ويصب عليها القطر الساخن وتغطى حتى تبرد وتقطع إلى شكل مكعبات وتزين بالقشطة وتقدم. طريقة بسبوسة زبادي مثل حلواني واحلى من الجاهزة نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق السميد الناعم. كوب من جوز هند مبشور. نصف كوب من زبدة طرية أو نصف كوب من سمن طري. 3/4 كوب من سكر الأبيض. نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. كوب من لبن زبادي. نصف كوب لوز مقشر ومقطع إلى أنصاف. لعمل عسل البسبوسة كوبان من سكر. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة كبيرة ماء زهر. خطوات تحضير بسبوسة حلواني الذهبية بالزبادي يوضع مكونات الجافة معا في وعاء يوضع دقيق السميد مع بيكنج بودر مع سكر وجوز الهند وفي نهاية توضع الزبدة.

ثم تخلط مكونات معا حتى تتجانس وتشبه الرمل المبلل وتكون بقوام متماسك، وتدهن صينية الفرن بالطحينة ويترك جانبا في نهاية يصب الزبادي حتى تتماسك القوام.

يسكب قوام البسبوسة في الصينية بحواف قصيرة ويرص عليها حبيبات مكسرات فول سوداني أو اللوز وتكون بشكل متساوي.

وتقطع مربعات البسبوسة إلى مكعبات وتدخل فرن ساخن محمي مسبقا لمدة 10 دقائق على حرارة 180درجة. طريقة هريسة جوز الهند بالمكونات المصريةمكونات قطر تسقية الهريسة كيك سميدخطوات تحضير هريسة كيك سميد بسبوسة مصريةطريقة بسبوسة زبادي مثل حلواني واحلى من الجاهزةخطوات تحضير بسبوسة حلواني الذهبية بالزبادي الوسوم

طريقة هريسة حلويات شرقية بالمذاق الطيب وطعم الشهي، تعتبر الهريسة المصرية أو البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات العربية التي تقدم عادة في شهر رمضان على المائدة الرمضانية، كما أن الهريسة تشتهر جدا في الدول العربية ولكن كل دولة لها طريقة مخصصة لعمل الهريسة بمكونات مختلفة وتحضر بأبسط وأسهل مكونات لأن لها خطوات تجهيز سهلة واحضرنا لكم وصفة هريسة جوز الهند المصرية، فيمكن صنعها سادة أو محشوه بالمكسرات من فول سوداني والبندق والزبيب واللوز المجروش وغيرها على حسب رغبتك، فتابعوا معنا طريقة هريسة ذهبية بجوز الهند بالخطوات المصرية الأصلية. طريقة هريسة جوز الهند بالمكونات المصرية نحتاج إلى كوب من زيت النباتي. عدد 2 كوب من دقيق سميد ناعم. حوالي 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب كبير من السكر. كوب من جوز الهند المجروش. كوب من حليب سائل كامل الدسم. علبة من قشطة أو كوب من قشطة بلدي. كوب من بندق أو فول سوداني وزبيب. مكونات قطر تسقية الهريسة كيك سميد عدد 2 من سكر الأبيض. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة من عسل النحل. خطوات تحضير هريسة كيك سميد بسبوسة مصرية حضري القطر أو شربات تسقية الحلويات بوضع كل من السكر مع الماء وترفع على نار هادئة حتى تتكاثف مكونات معا.

وعندما يثقل قوامه ضيفي له عصير الليمون مع غسل النحل وتقلب مكونات معا حتى تمتزج وتترك على النار لمدة 2 دقيقة وتغلق النار

ثم ضيفي الزيت أو السمن إلى السكر واخلطيهم معا، ضيفي لهم الحليب السائل والقشطة واخلطي كل مكونات معا حتى يذوب السكر قليلا.

ثم ضيفي دقيق سميد إلى مكونات السائلة وقلبيهم معا من أسفل لأعلى برفق حتى تتشرب مكونات مزيج الحليب ويمكن استبدال الحليب باللبن الزبادي.

يضاف إلى دقيق سميد بيكنج بودر بعد نخله معا، ويترك مزيج إلى أن يتم تبطين صينية ذات حواف منخفضة بالقليل من السمن والطحين.

وتسكب عليها مزيج الهريسة ورتبي وجه الهريسة ويزين على الوجه بوحدات اللوز أو البندق كما تحبين وتكون بشكل متساوي.

بعد أن يسخن الفرن على حرارة عالية تدخل الصينية الفرن على حرارة عالية 180 درجة، تأخذ حوالي 20 دقيقة حتى تنضج.

عندما تخرج الهريسة من الفرن ويصب عليها القطر الساخن وتغطى حتى تبرد وتقطع إلى شكل مكعبات وتزين بالقشطة وتقدم. طريقة بسبوسة زبادي مثل حلواني واحلى من الجاهزة نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق السميد الناعم. كوب من جوز هند مبشور. نصف كوب من زبدة طرية أو نصف كوب من سمن طري. 3/4 كوب من سكر الأبيض. نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. كوب من لبن زبادي. نصف كوب لوز مقشر ومقطع إلى أنصاف. لعمل عسل البسبوسة كوبان من سكر. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة كبيرة ماء زهر. خطوات تحضير بسبوسة حلواني الذهبية بالزبادي يوضع مكونات الجافة معا في وعاء يوضع دقيق السميد مع بيكنج بودر مع سكر وجوز الهند وفي نهاية توضع الزبدة.

ثم تخلط مكونات معا حتى تتجانس وتشبه الرمل المبلل وتكون بقوام متماسك، وتدهن صينية الفرن بالطحينة ويترك جانبا في نهاية يصب الزبادي حتى تتماسك القوام.

يسكب قوام البسبوسة في الصينية بحواف قصيرة ويرص عليها حبيبات مكسرات فول سوداني أو اللوز وتكون بشكل متساوي.

وتقطع مربعات البسبوسة إلى مكعبات وتدخل فرن ساخن محمي مسبقا لمدة 10 دقائق على حرارة 180درجة. طريقة هريسة جوز الهند بالمكونات المصريةمكونات قطر تسقية الهريسة كيك سميدخطوات تحضير هريسة كيك سميد بسبوسة مصريةطريقة بسبوسة زبادي مثل حلواني واحلى من الجاهزةخطوات تحضير بسبوسة حلواني الذهبية بالزبادي

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