كفتة أيكيا السويدية الأصلية من أشهر وألذ الأكلات السويدية المعروفة في العالم كله، وهي عبارة عن كرات من اللحم في الصوص الكريمي الشهي واللذيذ، وهي من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وسرعة لتوفر مكوناتها في كل بيت، ويمكن تقديمها بجانب البطاطس البيوريه أو الأرز الأبيض والسلطات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كفتة أيكيا السويدية الأصلية أطيب وأسهل كفتة بالصوص اللذيذ. مكونات كفتة أيكيا السويدية

يتم تحضير كرات اللحم السويدية بالمكونات البسيطة التالية:- كيلو من اللحم المفروم.

كيلو من اللحم المفروم. بصلة متوسطة مفرومة ناعم جداً.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب حليب.

ثلث كوب بقسماط ناعم.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الصوص

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

ربع ملعقة صغيرة صويا صوص.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

2 كوب مرق لحم.

نصف كوب كريمة طبخ.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير طريقة تحضير كفتة أيكيا السويدية تتم بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- في مقلاة على النار نضع الزبدة والبصل ثم نقلب على نار هادئة لمدة خمس دقائق فقط. ثم نطفئ النار ويترك البصل ليبرد لمدة ١٠ دقائق. في طبق عميق نضع خليط الزبدة والبصل، البيض، الحليب، البقسماط واللحم المفروم مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات. ثم نترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعة بعد ذلك نقوم بتشكيله إلي كرات صغيرة. في مقلاة ساخنة على النار نضع 2 ملعقة من الزبدة ثم نقلي كرات اللحم مع التقليب حتى تنضج. لعمل الصوص: في قدر على النار نضع الزبدة ثم الدقيق ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضع مرق اللحم ونقلب جيداً. ثم نترك المزيج يغلي حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. نضيف كريمة الطبخ مع التقليب ثم نضع السكر، الصويا صوص، الملح والفلفل الأسود. ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضع كرات اللحم ونترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 3 دقائق. ثم تقدم الكفتة بجانب البطاطس البيوريه أو الأرز الأبيض والسلطات بألف صحة وعافية. طريقة عمل البطاطس البيوريه المكونات نصف كيلو بطاطس.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب كريمة طهي.

بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملح.

كمون. طريقة التحضير نسلق البطاطس في ماء ساخن حتى تنضج تماماً ثم نقوم بهرس البطاطس جيداً. نضع نصف كوب من كريمة الطهي في قدر على النار ثم نضيف الزبدة، الملح والفلفل الأسود حسب الذوق. عندما يسخن الخليط نضيفه على البطاطس المهروسة ونخلط المكونات جيداً مع إضافة الثوم المفروم والبقدونس المفروم. ثم توضع البطاطس البيوريه في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

كفتة أيكيا السويدية الأصلية من أشهر وألذ الأكلات السويدية المعروفة في العالم كله، وهي عبارة عن كرات من اللحم في الصوص الكريمي الشهي واللذيذ، وهي من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وسرعة لتوفر مكوناتها في كل بيت، ويمكن تقديمها بجانب البطاطس البيوريه أو الأرز الأبيض والسلطات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كفتة أيكيا السويدية الأصلية أطيب وأسهل كفتة بالصوص اللذيذ. مكونات كفتة أيكيا السويدية

يتم تحضير كرات اللحم السويدية بالمكونات البسيطة التالية:- كيلو من اللحم المفروم.

كيلو من اللحم المفروم. بصلة متوسطة مفرومة ناعم جداً.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب حليب.

ثلث كوب بقسماط ناعم.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من بابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الصوص

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

ربع ملعقة صغيرة صويا صوص.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

2 كوب مرق لحم.

نصف كوب كريمة طبخ.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير طريقة تحضير كفتة أيكيا السويدية تتم بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- في مقلاة على النار نضع الزبدة والبصل ثم نقلب على نار هادئة لمدة خمس دقائق فقط. ثم نطفئ النار ويترك البصل ليبرد لمدة ١٠ دقائق. في طبق عميق نضع خليط الزبدة والبصل، البيض، الحليب، البقسماط واللحم المفروم مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات. ثم نترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعة بعد ذلك نقوم بتشكيله إلي كرات صغيرة. في مقلاة ساخنة على النار نضع 2 ملعقة من الزبدة ثم نقلي كرات اللحم مع التقليب حتى تنضج. لعمل الصوص: في قدر على النار نضع الزبدة ثم الدقيق ونقلب لمدة دقيقتين ثم نضع مرق اللحم ونقلب جيداً. ثم نترك المزيج يغلي حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. نضيف كريمة الطبخ مع التقليب ثم نضع السكر، الصويا صوص، الملح والفلفل الأسود. ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضع كرات اللحم ونترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 3 دقائق. ثم تقدم الكفتة بجانب البطاطس البيوريه أو الأرز الأبيض والسلطات بألف صحة وعافية. طريقة عمل البطاطس البيوريه المكونات نصف كيلو بطاطس.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب كريمة طهي.

بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملح.

كمون. طريقة التحضير نسلق البطاطس في ماء ساخن حتى تنضج تماماً ثم نقوم بهرس البطاطس جيداً. نضع نصف كوب من كريمة الطهي في قدر على النار ثم نضيف الزبدة، الملح والفلفل الأسود حسب الذوق. عندما يسخن الخليط نضيفه على البطاطس المهروسة ونخلط المكونات جيداً مع إضافة الثوم المفروم والبقدونس المفروم. ثم توضع البطاطس البيوريه في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية.

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