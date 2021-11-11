اصنعي بنفسك ميني بيتزا لذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

الميني بيتزا ، تعتبر من الوجبات السريعة المشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار ويمكن عملها بمكونات متوفرة وسهلة وبسيطة، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، ويمكن عملها بالفراخ أو اللحمة أو الخضار أو الجمبري وغيرها من الحشوات، وتبحث دائماً السيدات على وجبات يمكن عملها لأبنائك عند الذهاب للمدرسة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الميني بيتزا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الميني بيتزا

تتكون الميني بيتزا من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة قليلة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

علبة من الزبادي.

ماء دافئ العجن.

مقادير الحشوة والصلصة

هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة والصلصة وهي كالتالي:-

دجاج مفروم.

حبة بصل متوسطة.

2 حبة من الفلفل الاخضر.

كوب من الجبنة الموزيلا.

شرائح زيتون اخضر وأسود.

حبة طماطم مقطعه.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

القليل من زيت الزيتون.

رشة من التوابل والزعتر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الميني بيتزا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به السكر والخميرة والماء الدافئ ونقلب المكونات حتي يذوب السكر ونتركها لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح والبيكنج بودر والزيت والزبادي والحليب ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك خليط الخميرة السابق على الدقيق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية. ثم نقوم بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ حتي تتخمر ويتضاعف حجمها ونتركها لمدة نصف ساعة. لتحضير الحشوة نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على النار ونضيف البصل ونقلب جيداً. نضيف إليها الدجاج المكعبات ونقلب جيداً حتى تنضج ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والتوابل. ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها جانبا حتي تبرد قليلاً، ثم تحضير مقلاة ونضع بها الزيت حتي تسخن. نضيف معجون الطماطم والتوابل والفلفل الأسود والملح والتوابل ونقلب جيداً حتى يتسبك. نشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم ونفرد كل واحدة ونعمل بها ثقوب باستخدام الشوكة. ندهن الوجه بالصلصة ثم نضيف الحشوة ونضع عليها الزيتون والطماطم والفلفل الاخضر. تحضير صينية الفرن وندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها البيتزا ونتركها جانباً. تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية حتي تسخن. ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات.

سر نجاح البيتزا زي المطاعم

يفضل استخدام الدقيق الخاص بالمخبوزات لضمان هش العجينة، تدهن الصينية بالزيت ونرش بالدقيق لأنه سبب في تحمير البيتزا من الأسفل، ثم نستخدم الزيت فقط في دهن وجه البيتزا قبل دهنها بالصلصة وندهن أطرافها، ويجب التأكد من صلاحية الخميرة، واستخدام كمية مناسبة من السكر، ونضيف الماء الدافئ وليس الساخن.