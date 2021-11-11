باقل التكاليف طريقة عمل البقلاوة في المنزل بكل سهولة بمكونات بسيطة زي الجاهزة

يمكنك عمل البقلاوة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، وبمكونات متوفرة لديك في المطبخ الخاص بك، تعتبر البقلاوة من الحلويات التي يحبها الأطفال كثيراً، ويرغبون في أكلها دائماً كنوع من أنواع التحلية، وقد عرفت البقلاوة في مصر قديماً، واستمرت لوقتنا هذا، و تعد البقلاوة من الحلويات السريعة في تجهيزها فهي لاتستهلك وقتاً طويلًا في عملها، وإليك طريقة عملها في المنزل في هذا المقال. طريقة عمل البقلاوة طريقة عمل البقلاوة قومي بإعداد البقلاوة في منزلك بنفسك وبكل سهولة، وإليك الطريقة فيما يلي: المكونات: كوبان مملوءان من دقيق الحلويات.

ربع كوب من النشا.

نصف ملعقة من لبن نيدو، أو أي نوع لبن بودر متوفر لديك في مطبخك.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة ونصف من زيت عباد الشمس.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام

كوب ماء دافئ للعجن.

نصف كوب من السكر البودرة.

ظرف مز الفانيليا، أو نقطتان من الفانيليا السائله حسب المتوفر لديك.

نصف ليمونة لعمل الشربات.

كوب من السكر الخشن.

كوب، ونصف من الماء.

بولة للعجن.

طاسة قلي البقلاوة.

زيت غزير. الطريقة احضرى كوب زجاجي، وضعي به ملعقة كبيرة من السكر، وربع كوب من الماء الدافئ، والخميرة، وقومي بتغطيتها لحين خمرها.

في بوله عميقه قومي بوضع الدقيق بعد نخله.

قومي باضافة النشا إلى الدقيق.

اضيفي الفانيليا السائلة، أو ظرف الفانيليا.

قومي بإضافة ملح الطعام.

ثم اضيفي اللبن البودر، أو النيدو.

قلبي جيداً المكونات باستخدام ملعقة.

قومي بإضافة زيت عباد الشمس تدريجياً، وقلبي مرة أخرى.

بعد ضمان خمر الخميرة، وتضاعف حجمها، قومي بإضافتها إلى مكونات البقلاوة.

قلبي جيداً الخليط، ثم قومي بسكب الماء الدافئ تدريجياً لعمل عجينة البقلاوة، حتى تكون العجينة متماسكة قليلاً.

اتركي العجين حتى يخمر ، ويتضاعف حجمه قليلاً.

قومي بوضع الطاسة على النار، واغمرها بالزيت الغزير.

سخني الزيت جيداً.

قومي بوضع الملعقة في طبق به ماء، وقطعي بالملعقة العجينة.

استمرى في ذلك حتى انتهاء العجين بأكمله.

قومي بعمل شربات باستخدام السكر، والماء، وعصرة ليمونة وضعيهم على النار حتى الغليان.

اتركي الشربات يغلي حتى أن يثقل قليلاً.

قومي بوضع نصف كمية البقلاوة في طبق، ورشيه بالسكر البودر، والكمية الاخرى اضيفي إليها الشربات الساخن. الطريقة البقلاوة نوع من انواع الحلويات الشرقية المشهوره حدًا، والتي لها طعم مميز عن باقي الحلويات، ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات، أو حتى العزومات الهامة،وتواجدها في المنزل قد يسبب السعادة لجميع أفراد الأسرة، لذلك من الممكن لكل أم القيام بتحضيرها الآن بكل سهولة وبمكونات بسيطة جدًا، وذلك من خلال اتباع هذا المقال الآن. الوسوم

يمكنك عمل البقلاوة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، وبمكونات متوفرة لديك في المطبخ الخاص بك، تعتبر البقلاوة من الحلويات التي يحبها الأطفال كثيراً، ويرغبون في أكلها دائماً كنوع من أنواع التحلية، وقد عرفت البقلاوة في مصر قديماً، واستمرت لوقتنا هذا، و تعد البقلاوة من الحلويات السريعة في تجهيزها فهي لاتستهلك وقتاً طويلًا في عملها، وإليك طريقة عملها في المنزل في هذا المقال. طريقة عمل البقلاوة طريقة عمل البقلاوة قومي بإعداد البقلاوة في منزلك بنفسك وبكل سهولة، وإليك الطريقة فيما يلي: المكونات: كوبان مملوءان من دقيق الحلويات.

ربع كوب من النشا.

نصف ملعقة من لبن نيدو، أو أي نوع لبن بودر متوفر لديك في مطبخك.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة ونصف من زيت عباد الشمس.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام

كوب ماء دافئ للعجن.

نصف كوب من السكر البودرة.

ظرف مز الفانيليا، أو نقطتان من الفانيليا السائله حسب المتوفر لديك.

نصف ليمونة لعمل الشربات.

كوب من السكر الخشن.

كوب، ونصف من الماء.

بولة للعجن.

طاسة قلي البقلاوة.

زيت غزير. الطريقة احضرى كوب زجاجي، وضعي به ملعقة كبيرة من السكر، وربع كوب من الماء الدافئ، والخميرة، وقومي بتغطيتها لحين خمرها.

في بوله عميقه قومي بوضع الدقيق بعد نخله.

قومي باضافة النشا إلى الدقيق.

اضيفي الفانيليا السائلة، أو ظرف الفانيليا.

قومي بإضافة ملح الطعام.

ثم اضيفي اللبن البودر، أو النيدو.

قلبي جيداً المكونات باستخدام ملعقة.

قومي بإضافة زيت عباد الشمس تدريجياً، وقلبي مرة أخرى.

بعد ضمان خمر الخميرة، وتضاعف حجمها، قومي بإضافتها إلى مكونات البقلاوة.

قلبي جيداً الخليط، ثم قومي بسكب الماء الدافئ تدريجياً لعمل عجينة البقلاوة، حتى تكون العجينة متماسكة قليلاً.

اتركي العجين حتى يخمر ، ويتضاعف حجمه قليلاً.

قومي بوضع الطاسة على النار، واغمرها بالزيت الغزير.

سخني الزيت جيداً.

قومي بوضع الملعقة في طبق به ماء، وقطعي بالملعقة العجينة.

استمرى في ذلك حتى انتهاء العجين بأكمله.

قومي بعمل شربات باستخدام السكر، والماء، وعصرة ليمونة وضعيهم على النار حتى الغليان.

اتركي الشربات يغلي حتى أن يثقل قليلاً.

قومي بوضع نصف كمية البقلاوة في طبق، ورشيه بالسكر البودر، والكمية الاخرى اضيفي إليها الشربات الساخن. الطريقة البقلاوة نوع من انواع الحلويات الشرقية المشهوره حدًا، والتي لها طعم مميز عن باقي الحلويات، ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات، أو حتى العزومات الهامة،وتواجدها في المنزل قد يسبب السعادة لجميع أفراد الأسرة، لذلك من الممكن لكل أم القيام بتحضيرها الآن بكل سهولة وبمكونات بسيطة جدًا، وذلك من خلال اتباع هذا المقال الآن.

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