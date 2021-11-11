الباستا فلورا تارت المربى بطريقة سهلة وسريعة وتكاليف بسيطة

تعتبر الباستا فلاورا أو كما يطلق عليها تارت المربى من أسهل وأسرع أنواع الحلويات، وهى مختلفة كثيراً عن الكيكة المعتادة فهى تأخذ عجينتها شكل البسكويت قليلا ويتم حشوها بأي نوع مربى محبب لديك، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وغير مكلفة، كما أنها يمكن أن تغنينا عن تناول وجبة الفطور أو العشاء فيكفي منها قطعة بجوار مشروبنا الصباحي فتكون وجبة فطور غنية ومشبعة، وقطعة أخرى مع كوب من الحليب قبل النوم كفيل أن يمنحنا الشعور بالهدوء والخلود لنوم عميق.

الباستا فلورا من الحلويات اليونانية التقليدية المشهورة جداً، والتي تقدم بكثرة في المطاعم والكافيهات الغربية مع المشروبات، وأصبحت الباستا فلورا تقدم بكثرة في الكثير من الدول العربية وأخذت شهرة واسعة في دول الخليج والشام وفي مصر.

وفي هذا المقال سوف نقدم لحضرتكم طريقة عمل الباستا فلورا أو تارت المربى بمكونات بسيطة وخطوات دقيقة، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

ثلاثة أكواب من الدقيق الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من المربى أي النوع حسب الرغبة. نصف كوب من السكر البودرة. ثلاث أرباع الكوب من الزبدة الصلبة. ربع كوب من الزيت النباتي. حبتان من البيض بنفس درجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الماء المغلي.

في وعاء عميق ينخل الدقيق والبيكنج باودر ويضاف له القليل من الملح وتقلب المكونات حتى تتداخل. يخفق البيض بالفانيليا ويضاف له السكر ويخفق حتى يتفاعل البيض ويكون رغاوي على الوجه. تضاف الزبدة المذابة الصلبة والزيت وتخفق المكونات جيداً على سرعة عالية حتى يدوب السكر تماماً ونحصل على خليط كريمي. يضاف الدقيق للخليط الكريمي ونبدأ بعجن المكونات كلها حتى الحصول على عجينة لينة متجانسة وسهلة التشكيل. تقسم العجينة إلى الثلث والثلثين ويترك الثلث جانباً لتغطية الوجه به.

نحضر صينية متوسطة الحجم وتدهن بالزبدة وتفرد العجينة بها مع مراعاة فرد العجينة على جوانب الصينية أيضاً. تذاب المربى في نصف كوب من الماء الدافئ حتى يخف قوامها. توضع المربى على وجه العجينة وتوزع جيداً على كل الأجزاء بالتساوي.

مقادير الباستا فلوراطريقة تحضير الباستا فلورا