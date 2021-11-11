8 اوضاع يوجا هندية هتساعدك على النوم بعمق

اليوجا من الحاجات اللي ليها فوايد كتير جدا ، والدراسات كشفت ان اليوجا بتحسن النوم وبتخفف من التوتر بشكل كبير عند النساء ، سواء كنتي حامل او لا, او سنك كبير, وحتى مفيدة للاطفال للاطفال المصابين بطيف التوحد ، 10 دقايق بس من اليوجا ممكن انها تعمل المعجزات على المدى الطويل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 8 اوضاع يوجا لنوم عميق.
اوضاع يوجا لنوم عميق:
1- وضع Supta Baddha Konasana:
اقعدي, اتني الركبتين, اجذبي الكعبين ناحية الحوض, وخلي الركبتين على الجنبين, وانحني للخلف, وريحي ايديكي على طول جسمك ، اتأكدي ان عمودك الفقري مفرود وحافظي على منحنى اسفل الضهر بشكل طبيعي ، اثبتي على الوضع ده لمدة 10 دقايق ، الوضع ده بيحسن الدورة الدموية وبيخفف الصداع.
2- وضع Uttanasana:
اقفي بشكل مستقيم ورجليكي جنب بعض والذراعين جنبك ، ابدأي في الانحناء للامام ببطء ، الراس والجزء العلوي من الجسم ، وبعدين الجزء السفلي من الجسم ، المسي الارض بالكفين والركبتين مفرودين ، واتأكدي من استقامة الساقين والذراعين.
اثبتي على الوضع لمدة 30 ثانية لحد دقيقتين ، على حسب قدرتك على التحمل ، الوضع ده بيحسن الهضم وبيحرق دهون البطن.
3- وضع Utthan Pristhasana:
اسندي على الارض بالركبتين وبايدك ، اتقدمي لللامام على ايدك ، وافردي ركبة ورا واتني التانية ، واتأكدي ان ركبتك فوق الكاحل على طول ، ولازم يكون الوزن في الوركيين متساويين.
لو عندك مرونة بشكل كافي ، ممكن تنزلي لتحت على الساعدين ، اثبتي على الوضع ده لمدة 5 – 10 انفاس.
4- وضع Viparita:
نامي على ضهرك على بعد كام بوصة من الحيطة ، ويكون وشك الناحية التانية ، واظبطي وضعك بحيث تكون المؤخرة قريبة من الحيطة وجسمك يشكل زاوية 90 درجة ، بمجرد ما تحسي انك مرتاحة في الوضع ، خلي الذراعين جنبك ، وارخي ضهرك وكتفك ، وابدأي في ملاحظة انفاسك ، استمري في الوضع ده لمدة 3 – 15 دقيقة.
5- وضع Paschimottanasana:
اقعدي على الارض مع وضع الساقين مفرودين قدامك ، خدي شهيق وانتي فاردة ايدك فوق راسك ، واثناء الزفير انحني ببطء لقدام ، وحاولي تمسكي صوابع رجلك بايديكي ، وماتنسيش تحافظي على ضهرك مستقيم ، والنقطة المهمة هنا انك الفخدين يلمسوا بطنك والركبتين يلمسوا جبهتك ، اثبتي على الوضع على قد ما تقدري.
6- وضع Savasana:
استرخي على ضهرك على سطح صلب ، خلي الذراعين والساقين بعيد عن بعض ، وخلي جسمك مسترخي تماما ، وخلي الذراعين اتجاههم لفوق ، واتنفسي بعمق وببطء.
اثبتي على الوضع ده لمدة 10 – 12 دقيقة ، بمجرد ما تخلصي الوضع ده ، لفي على جنب واحد واثبتي لمدة دقيقة ، بعدها ارجعي لوضع الجلوس.
7- وضع Supta Matsyendrasana:
نامي على ضهرك واتني الركبتين ، لفي الوركين لجنب واحد ، مدي رجل واحدة ، افردي ذراعك للجنب ولفي راسك للاتجاه المعاكس من رجلك المفرودة ، حافظي على الوضع ده لمدة 30 ثانية لحد دقيقة واحدة ، كرري نفس الحركة للجنب التاني.
8- وضع Malasana:
اقفي وضهرك مستقيم ورجليكي متباعدة عن بعض ، انزلي بجسمك في وضع القرفصاء واصابع القدمين تبقى في اتجاه بره ، وحافظي على استواء القدمين على الارض ، انحني للامام بين الفخدين والركبتين ، وحطي كفين الايدين قصاد بعض ، اثبتي على الوضع ده لمدة 30 – 60 ثانية.
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