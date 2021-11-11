عجينة المخبوزات والمعجنات السريعة اعمليها في 10 دقايق هشة وقطنية

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عجينة العشر دقائق الهشة لجميع المخبوزات والمعجنات، تعد عجينة العشر دقائق من المعجنات المتعارف عليها بأنها سريعة تستخدم في الفطائر والمخبوزات السريعة مثل الكورسون، والبيتزا، والميني بيتزا، والباتية بجميع أنواعه للحشوات ويتم عملها في فطير الطاسة السريعة لعمل أفضل وجبة فطور.عجينة العشر دقائق الهشة السريعة للمخبوزات والمعجنات:
كل سيدة تتسائل عن الطريقة السريعة المضمونة لعملها في البيت وتخزينها في الفريزير لاستخدمها في أي وقت، لذا قرر فريق العمل في موقع ثقفني بأن تقدم لكل متابعيها الطريقة الصحيحة لعمل عجينة سريعة وهشة تستخدم لجميع المخبوزات والمعجنات بشكل صحيح، ومن خلال السطور تلك سنعرض المقادير وطريقة العمل بالخطوات الآن لضمان نجاح عملها مائة بالمائة.مكونات ومقادير عجينة العشر دقائق السريعة:
- أربعة أكواب من الدقيق المخصص بالمخبوزات.
- كوب ونصف من الحليب الدافئ ويمكن استبدالها بالمياه الدافئة.
- علبة صغيرة من الزبادي البلدي.
- كيس خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب من الزيت النباتي.
- رشة من الملح الناعم.
تعد طريقة تحضير عجينة العشر دقائق من العجين السريع التي يتم تحضيرها جاهزة على الاستعداد لاستخدمها في عمل جميع المعجنات والمخبوزات، ويتم تخزينها في الفريزير لاستخدمها في أي وقت لاحق، كل ما عليكن الآن هو أتباع خطوات التحضير معانا:
- في الأول القيام بعمل نخل الدقيق جيدا مع الملح في المنخل السلك، ونتركه في بولة عميقة جانبا.
- بعدها قومي بعملية تدفئة الحليب أو المياه على حسب الرغبة، وضعي بها الخميرة الفورية ومعاها السكر ثم قلبيهم جيدا واتركيها لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.
- حضري الزيت النباتي وضعيها على الدقيق، مع التقليب ودعكها جيدا حتى يمتزج الدقيق الزيت جيدا.
- الخطوة التالية ضعي الزبادي على الدقيق بالزيت، وقومي بالدعك جيدا حتى يتم الأمتزاج سويا مع الدقيق والزيت، اتركيها ترتاح لمدة عشرة دقائق أخرى.
- بعد ذلك نضع الحليب الذي وضعنا بها الخميرة على الدقيق وقومي بدعكها جيدا حتى يمتزج العجين جيدا.
- حضري كيسة وضعي بها نقطة من الزيت، واتركي العجين بها واغلقي الكيس جيدا واخرجي منها الهواء.
- اتركي العجين في الكيس بمكان دافيء لمدة ساعة على الأقل، ويمكن استخدام العجين في أي وقت.
الوسوم
عجينة العشر دقائق الهشة لجميع المخبوزات والمعجنات، تعد عجينة العشر دقائق من المعجنات المتعارف عليها بأنها سريعة تستخدم في الفطائر والمخبوزات السريعة مثل الكورسون، والبيتزا، والميني بيتزا، والباتية بجميع أنواعه للحشوات ويتم عملها في فطير الطاسة السريعة لعمل أفضل وجبة فطور.عجينة العشر دقائق الهشة السريعة للمخبوزات والمعجنات:
كل سيدة تتسائل عن الطريقة السريعة المضمونة لعملها في البيت وتخزينها في الفريزير لاستخدمها في أي وقت، لذا قرر فريق العمل في موقع ثقفني بأن تقدم لكل متابعيها الطريقة الصحيحة لعمل عجينة سريعة وهشة تستخدم لجميع المخبوزات والمعجنات بشكل صحيح، ومن خلال السطور تلك سنعرض المقادير وطريقة العمل بالخطوات الآن لضمان نجاح عملها مائة بالمائة.مكونات ومقادير عجينة العشر دقائق السريعة:
- أربعة أكواب من الدقيق المخصص بالمخبوزات.
- كوب ونصف من الحليب الدافئ ويمكن استبدالها بالمياه الدافئة.
- علبة صغيرة من الزبادي البلدي.
- كيس خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب من الزيت النباتي.
- رشة من الملح الناعم.
تعد طريقة تحضير عجينة العشر دقائق من العجين السريع التي يتم تحضيرها جاهزة على الاستعداد لاستخدمها في عمل جميع المعجنات والمخبوزات، ويتم تخزينها في الفريزير لاستخدمها في أي وقت لاحق، كل ما عليكن الآن هو أتباع خطوات التحضير معانا:
- في الأول القيام بعمل نخل الدقيق جيدا مع الملح في المنخل السلك، ونتركه في بولة عميقة جانبا.
- بعدها قومي بعملية تدفئة الحليب أو المياه على حسب الرغبة، وضعي بها الخميرة الفورية ومعاها السكر ثم قلبيهم جيدا واتركيها لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.
- حضري الزيت النباتي وضعيها على الدقيق، مع التقليب ودعكها جيدا حتى يمتزج الدقيق الزيت جيدا.
- الخطوة التالية ضعي الزبادي على الدقيق بالزيت، وقومي بالدعك جيدا حتى يتم الأمتزاج سويا مع الدقيق والزيت، اتركيها ترتاح لمدة عشرة دقائق أخرى.
- بعد ذلك نضع الحليب الذي وضعنا بها الخميرة على الدقيق وقومي بدعكها جيدا حتى يمتزج العجين جيدا.
- حضري كيسة وضعي بها نقطة من الزيت، واتركي العجين بها واغلقي الكيس جيدا واخرجي منها الهواء.
- اتركي العجين في الكيس بمكان دافيء لمدة ساعة على الأقل، ويمكن استخدام العجين في أي وقت.
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