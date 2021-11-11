عجينة المخبوزات والمعجنات السريعة اعمليها في 10 دقايق هشة وقطنية

عجينة العشر دقائق الهشة لجميع المخبوزات والمعجنات، تعد عجينة العشر دقائق من المعجنات المتعارف عليها بأنها سريعة تستخدم في الفطائر والمخبوزات السريعة مثل الكورسون، والبيتزا، والميني بيتزا، والباتية بجميع أنواعه للحشوات ويتم عملها في فطير الطاسة السريعة لعمل أفضل وجبة فطور.

عجينة العشر دقائق الهشة السريعة للمخبوزات والمعجنات:

كل سيدة تتسائل عن الطريقة السريعة المضمونة لعملها في البيت وتخزينها في الفريزير لاستخدمها في أي وقت، لذا قرر فريق العمل في موقع ثقفني بأن تقدم لكل متابعيها الطريقة الصحيحة لعمل عجينة سريعة وهشة تستخدم لجميع المخبوزات والمعجنات بشكل صحيح، ومن خلال السطور تلك سنعرض المقادير وطريقة العمل بالخطوات الآن لضمان نجاح عملها مائة بالمائة.

مكونات ومقادير عجينة العشر دقائق السريعة:

أربعة أكواب من الدقيق المخصص بالمخبوزات.

كوب ونصف من الحليب الدافئ ويمكن استبدالها بالمياه الدافئة.

علبة صغيرة من الزبادي البلدي.

كيس خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح الناعم.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق الهشة السريعة بالخطوات:

تعد طريقة تحضير عجينة العشر دقائق من العجين السريع التي يتم تحضيرها جاهزة على الاستعداد لاستخدمها في عمل جميع المعجنات والمخبوزات، ويتم تخزينها في الفريزير لاستخدمها في أي وقت لاحق، كل ما عليكن الآن هو أتباع خطوات التحضير معانا: