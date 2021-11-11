طريقة عمل الخبز المسطح في الطاسة بطريقة سهلة وبمذاق مميز وبأقل تكلفة

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الخبز المسطح ، من ألذ وأشهى أنواع الخبز، والذي يعشقه الصغار والكبار أيضاً، والذي يقبل على شرائه الكثير من المحلات، كما أنه محبب ومفضل لدى جميع الأعمار، حيث حاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، كما أنه يستخدم لعمل السندويشات المتنوعة، حيث يمكن حشوه بحشوات مختلفة ولذيذة مثل البطاطس المقلية المقرمشة، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبمذاقه اللذيذ والرائع الذي لا يوصف، كما أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة، ويتميز بسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب فرن ولا مجهود، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم، وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الخبز المسطح بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات الخبز المسطح
يتكون الخبز المسطح من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 250 جم دقيق.
- 90 جم زبادي.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- 100 مل من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الخبز المسطح بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والسكر والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف إليه الزبادي والماء الدافئ، ثم نقلبهم جيداً بالملعقة حتى يختفي الدقيق.
- ثم نضيف زيت الزيتون ونعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.
- ثم نقوم بإخراج الهواء من العجين بعد الاختمار ونرش عليه القليل من الدقيق.
- ثم نقسم العجينة إلى 8 كور صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نغطيهم.
- بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بقطر يتراوح ما بين 10 إلى 12 سم.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضع فيها الفطيرة وعندما تظهر فقاعات في العجينة نقلبها على الجهة الثانية (لمدة 45 ثانية).
- ثم نترك الجهة الثانية على النار لمدة 45 ثانية أيضاً.
- بعد ذلك نقلب الخبز على الجهة الثانية ونضغط عليه بالملعقة لكي ينتفخ، وعندما ينتفخ نرفعه من المقلاة.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية
- ثم نقدم الخبز المسطح في طبق التقديم مع لانشون الدجاج ومخلل اللفت والخيار.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
الخبز المسطح ، من ألذ وأشهى أنواع الخبز، والذي يعشقه الصغار والكبار أيضاً، والذي يقبل على شرائه الكثير من المحلات، كما أنه محبب ومفضل لدى جميع الأعمار، حيث حاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، كما أنه يستخدم لعمل السندويشات المتنوعة، حيث يمكن حشوه بحشوات مختلفة ولذيذة مثل البطاطس المقلية المقرمشة، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبمذاقه اللذيذ والرائع الذي لا يوصف، كما أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة، ويتميز بسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب فرن ولا مجهود، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم، وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الخبز المسطح بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات الخبز المسطح
يتكون الخبز المسطح من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 250 جم دقيق.
- 90 جم زبادي.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.
- 100 مل من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الخبز المسطح بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والسكر والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف إليه الزبادي والماء الدافئ، ثم نقلبهم جيداً بالملعقة حتى يختفي الدقيق.
- ثم نضيف زيت الزيتون ونعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.
- ثم نقوم بإخراج الهواء من العجين بعد الاختمار ونرش عليه القليل من الدقيق.
- ثم نقسم العجينة إلى 8 كور صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نغطيهم.
- بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بقطر يتراوح ما بين 10 إلى 12 سم.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضع فيها الفطيرة وعندما تظهر فقاعات في العجينة نقلبها على الجهة الثانية (لمدة 45 ثانية).
- ثم نترك الجهة الثانية على النار لمدة 45 ثانية أيضاً.
- بعد ذلك نقلب الخبز على الجهة الثانية ونضغط عليه بالملعقة لكي ينتفخ، وعندما ينتفخ نرفعه من المقلاة.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية
- ثم نقدم الخبز المسطح في طبق التقديم مع لانشون الدجاج ومخلل اللفت والخيار.
- وبالهنا والشفا.
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