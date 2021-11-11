طريقة عمل الخبز المسطح في الطاسة بطريقة سهلة وبمذاق مميز وبأقل تكلفة

الخبز المسطح ، من ألذ وأشهى أنواع الخبز، والذي يعشقه الصغار والكبار أيضاً، والذي يقبل على شرائه الكثير من المحلات، كما أنه محبب ومفضل لدى جميع الأعمار، حيث حاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، كما أنه يستخدم لعمل السندويشات المتنوعة، حيث يمكن حشوه بحشوات مختلفة ولذيذة مثل البطاطس المقلية المقرمشة، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبمذاقه اللذيذ والرائع الذي لا يوصف، كما أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة، ويتميز بسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب فرن ولا مجهود، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم، وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الخبز المسطح بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الخبز المسطح

يتكون الخبز المسطح من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم دقيق.

90 جم زبادي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

100 مل من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الخبز المسطح بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي: