بكوب دقيق حضري 50 قطعة من الاكلير بكل سهولة وبمكونات من البيت

الاكلير يعتبر من أفضل أطباق الحلويات الفرنسية، التي يفضلها الكثير من الأشخاص، خاصة عشاق الشيكولاتة، لأنه يتميز بمذاق مدهش، ورائحة لا مثيل لها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الاكلير. طريقة عمل الاكلير طريقة عمل الاكلير مكونات الاكلير كأس إلا ربع كبير من الدقيق.

كوب إلا ربع كبير من الماء الفاتر.

50 جرام من الزبدة.

رشة من الملح.

ملعقتان من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلاث حبات من البيض.

كأس كبير من الشيكولاتة الغير مجمدة. طريقة التحضير اسكبي مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم اسكبي فوقه الملح، والسكر، ومقدار الزبدة، ثم اتركيه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. اتركي خليط الماء جانبا، ثم وزعي مقدار الدقيق فوقه بشكل تدريجي، ثم اخلطي جميع المكونات، بواسطة ملعقة حتى تتكون عجينة لينة، ثم اتركيها جانبا حتى تبرد. ضعي حبات البيض فوق الخليط، ثم امزجي الخليط مرة أخرى حتى تتكون عجينة متماسكة. قومي بتشكيل العجينة إلى أشكال اسطوانية، ثم ضعيها في قالب غير لاصق، ثم قومي بإدخاله فرن ساخن، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق، ثم ضعيه على نار منخفضة لمدة نصف ساعة، حتى ينضج. اتركي الاكلير جانبا حتى يهدأ تماما. طريقة عمل الاكلير بالزيت طريقة التحضيرطريقة عمل الاكلير بالزيت مقادير الاكلير بالزيت كأس كبير من الماء.

6 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

200 جرام من الدقيق.

أربع حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

علبة كبيرة من الكريمة المخفوقة.

كأس كبير من الشيكولاتة الغير مجمدة. طريقة التحضير امزجي زيت الذرة مع مقدار الماء في وعاء حراري، ثم اتركيهم على نار متوسطة حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان. ضيفي مقدار الدقيق إلى الخليط، ثم امزجي الخليط، ثم اتركيه حتى يبرد. اسكبي باقي المكونات فوق خليط الزيت، ثم اخلطي المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة. قومي بتشكيل الاكلير بواسطة كيس الحلواني، ثم رصيه في وعاء غير لاصق، ثم ضعيه في فرن ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج. طريقة التحضير الوسوم

الاكلير يعتبر من أفضل أطباق الحلويات الفرنسية، التي يفضلها الكثير من الأشخاص، خاصة عشاق الشيكولاتة، لأنه يتميز بمذاق مدهش، ورائحة لا مثيل لها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الاكلير. طريقة عمل الاكلير طريقة عمل الاكلير مكونات الاكلير كأس إلا ربع كبير من الدقيق.

كوب إلا ربع كبير من الماء الفاتر.

50 جرام من الزبدة.

رشة من الملح.

ملعقتان من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلاث حبات من البيض.

كأس كبير من الشيكولاتة الغير مجمدة. طريقة التحضير اسكبي مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم اسكبي فوقه الملح، والسكر، ومقدار الزبدة، ثم اتركيه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان. اتركي خليط الماء جانبا، ثم وزعي مقدار الدقيق فوقه بشكل تدريجي، ثم اخلطي جميع المكونات، بواسطة ملعقة حتى تتكون عجينة لينة، ثم اتركيها جانبا حتى تبرد. ضعي حبات البيض فوق الخليط، ثم امزجي الخليط مرة أخرى حتى تتكون عجينة متماسكة. قومي بتشكيل العجينة إلى أشكال اسطوانية، ثم ضعيها في قالب غير لاصق، ثم قومي بإدخاله فرن ساخن، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق، ثم ضعيه على نار منخفضة لمدة نصف ساعة، حتى ينضج. اتركي الاكلير جانبا حتى يهدأ تماما. طريقة عمل الاكلير بالزيت طريقة التحضيرطريقة عمل الاكلير بالزيت مقادير الاكلير بالزيت كأس كبير من الماء.

6 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

200 جرام من الدقيق.

أربع حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

علبة كبيرة من الكريمة المخفوقة.

كأس كبير من الشيكولاتة الغير مجمدة. طريقة التحضير امزجي زيت الذرة مع مقدار الماء في وعاء حراري، ثم اتركيهم على نار متوسطة حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان. ضيفي مقدار الدقيق إلى الخليط، ثم امزجي الخليط، ثم اتركيه حتى يبرد. اسكبي باقي المكونات فوق خليط الزيت، ثم اخلطي المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة. قومي بتشكيل الاكلير بواسطة كيس الحلواني، ثم رصيه في وعاء غير لاصق، ثم ضعيه في فرن ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى ينضج. طريقة التحضير

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