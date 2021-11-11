بطريقة سهلة اعملي شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج مثل المطاعم

شاورما الدجاج السورية تعد من أشهى الأطباق التي تشتهر في مطاعم دول العالم، وخاصة المطعم الشامي، لأنها تتميز برائحة ومذاق مميزين لا يوجد مثلهم، ويمكن تحضيرها بسهولة داخل البيت، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل شاورما الدجاج السورية. طريقة عمل شاورما الدجاج السورية طريقة عمل شاورما الدجاج السورية المكونات 1000 جرام من صدور الدجاج المخلي.

ربع كيلو من شرائح الطماطم.

200 جرام من شرائح الفلفل الرومي.

كأس إلا ربع كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6 ملاعق صغيرة بهارات شاورما.

50 جرام من خل الطعام.

8 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

أربع ملاعق صغيرة من البصل المجفف.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة. مكونات الحشو 10 أرغفة من الشراك.

100 جرام من المايونيز.

كأس صغير من شرائح مخلل الخيار.

كوب كبير من شرائح البطاطس المقلية. طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري اغسلي صدور الدجاج بالليمون، والخل، ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة، ثم اشطفيها بالماء جيدا. ضعي شرائح الدجاج في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي الفلفل الأسود، والبصل المجفف، والملح، والخل، والبهارات، والماء، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الدجاج في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 120 دقيقة،حتى تتبل جيدا. بعد ذلك احضري مقلاة كبيرة بها زيت الذرة، ثم ضعيها على درجة حرارة منخفضة، ثم ضيفي إليها خليط شرائح الدجاج ثم اسكبي فوقها الخضار وباقي المكونات، ثم قلبيهم واتركيهم حتى تنضج الشاورما. طريقة حشو الشاورما وزعي المايونيز على سطح الخبز بشكل متساوي، ثم اسكبي شاورما الدجاج فوق المايونيز بالتساوي،ثم رصي فوقها البطاطس ومخلل الخيار. بعد ذلك قومي بلف الخبز جيدا على هيئة رول، حتى لا يخرج منه الخليط، ثم ضعي صينية غير لاصقة بها رشة من زيت الذرة ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة، حتى يسخن الزيت. بعد ذلك ضعي الخبز في الصينية، ثم اتركيها على النار لمدة بضع ثواني حتى يصبح لونه ذهبي. ثم قلبيه على الجهة الأخرى حتى يصبح لونه ذهبي من جميع الجوانب، وتصبح شاورما الدجاج السورية جاهزة للتقديم. طريقة تحضير شاورما الدجاج السوريطريقة حشو الشاورما الوسوم

شاورما الدجاج السورية تعد من أشهى الأطباق التي تشتهر في مطاعم دول العالم، وخاصة المطعم الشامي، لأنها تتميز برائحة ومذاق مميزين لا يوجد مثلهم، ويمكن تحضيرها بسهولة داخل البيت، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل شاورما الدجاج السورية. طريقة عمل شاورما الدجاج السورية طريقة عمل شاورما الدجاج السورية المكونات 1000 جرام من صدور الدجاج المخلي.

ربع كيلو من شرائح الطماطم.

200 جرام من شرائح الفلفل الرومي.

كأس إلا ربع كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6 ملاعق صغيرة بهارات شاورما.

50 جرام من خل الطعام.

8 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

أربع ملاعق صغيرة من البصل المجفف.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة. مكونات الحشو 10 أرغفة من الشراك.

100 جرام من المايونيز.

كأس صغير من شرائح مخلل الخيار.

كوب كبير من شرائح البطاطس المقلية. طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري اغسلي صدور الدجاج بالليمون، والخل، ثم قطعيها إلى شرائح رفيعة، ثم اشطفيها بالماء جيدا. ضعي شرائح الدجاج في وعاء متوسط الحجم، ثم ضيفي الفلفل الأسود، والبصل المجفف، والملح، والخل، والبهارات، والماء، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الدجاج في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 120 دقيقة،حتى تتبل جيدا. بعد ذلك احضري مقلاة كبيرة بها زيت الذرة، ثم ضعيها على درجة حرارة منخفضة، ثم ضيفي إليها خليط شرائح الدجاج ثم اسكبي فوقها الخضار وباقي المكونات، ثم قلبيهم واتركيهم حتى تنضج الشاورما. طريقة حشو الشاورما وزعي المايونيز على سطح الخبز بشكل متساوي، ثم اسكبي شاورما الدجاج فوق المايونيز بالتساوي،ثم رصي فوقها البطاطس ومخلل الخيار. بعد ذلك قومي بلف الخبز جيدا على هيئة رول، حتى لا يخرج منه الخليط، ثم ضعي صينية غير لاصقة بها رشة من زيت الذرة ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة، حتى يسخن الزيت. بعد ذلك ضعي الخبز في الصينية، ثم اتركيها على النار لمدة بضع ثواني حتى يصبح لونه ذهبي. ثم قلبيه على الجهة الأخرى حتى يصبح لونه ذهبي من جميع الجوانب، وتصبح شاورما الدجاج السورية جاهزة للتقديم. طريقة تحضير شاورما الدجاج السوريطريقة حشو الشاورما

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