الغريبة اللذيذة بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز

الغريبة نوع من أنوع كعك العيد الشهي واللذيذ، وتحرص ربات البيوت على إعداد الغريبة في المناسبات وخاصة في الأعياد، فهي من الحلويات الرائعة المذاق والمحببة للكبار والصغار، كما تتميز مكوناتها بتوفرها في المنزل بحيث يمكن تحضيرها في أي وقت لأنها سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى تخمير أو خطوات معقدة عند إعدادها، ويفضل عند إعداد أي نوع من المخبوزات أن نلتزم بالمقادير المضبوطة للمكونات لكي نحصل على نتائج جيدة من حيث الشكل والمذاق، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الغريبة بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز. مكونات الغريبة مكونات الغريبة يمكننا تحضير الغريبة في المنزل بالمكونات البسيطة التالية:- 1 كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن بارد.

400 جرام سكر مطحون.

نصف كوب حليب مجفف ( اختياري ).

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الغريبة بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نخفق السمن البارد بالعجان الكهربي حتى يصبح فاتح اللون وكريمي القوام. نضيف السكر المطحون والفانيليا ونستمر في الخفق حتى يختلط السكر مع السمن. ثم نضيف الدقيق والحليب المجفف ونخفق المكونات حتى تصبح متجانسة مع بعضها مع ضرورة عدم المبالغة في العجن. ندخل العجينة في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل تشكيلها. نشكل العجين على هيئة كرات صغيرة الحجم ثم نضغط عليها برفق ونضع فوقها أي نوع مكسرات مفضل لديكم. نضعها في صينية غير مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة ثم ندخل الصينية في الثلاجة لحين تسخين الفرن. نسخن الفرن على درجة حرارة 150 مئوية ثم ندخل الصينية لمدة 12 دقيقة حتى تنضج تماماً. نصائح لعمل الغريبة بمذاق مميز يجد البعض صعوبة في إعداد الغريبة في المنزل بنفس مذاق وشكل الجاهز، وسوف نقدم لكم بعض النصائح المفيدة لنحصل على نتائج جيدة:- يفضل استخدام السمن وليس الزبدة لأنها تحتوي علي اللبن، والغريبة لا تحتاج لأي سوائل. يجب وضع السمن في الثلاجة قبل استخدامه حتى يصبح بارد ومتماسك. يجب تسخين الفرن مسبقاً على درجة 150 مئوية حتى نضمن أن تنضج جيداً من داخلها. درجة حرارة الفرن يجب ألا تزيد عن 150 مئوية لكي لا يحدث تشقق ونضمن نضجها جيداً. العجينة يجب أن تكون باردة عند تشكيلها لتجنب حدوث تشققات. يفضل نخل الدقيق للتخلص من أي شوائب، كما يجب عدم المبالغة في كمية الدقيق لكي نحصل على شكل ومذاق مميز. يجب أن ندخل العجين بعد تشكيله في الثلاجة لكي لا يزيد حجمه كثيراً أثناء الخبز في الفرن. السكر المستخدم يجب أن يكون مطحون ناعم جداً. يجب خفق السمن البارد مع السكر جيداً حتى يمتزجوا جيداً. الوسوم

الغريبة نوع من أنوع كعك العيد الشهي واللذيذ، وتحرص ربات البيوت على إعداد الغريبة في المناسبات وخاصة في الأعياد، فهي من الحلويات الرائعة المذاق والمحببة للكبار والصغار، كما تتميز مكوناتها بتوفرها في المنزل بحيث يمكن تحضيرها في أي وقت لأنها سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى تخمير أو خطوات معقدة عند إعدادها، ويفضل عند إعداد أي نوع من المخبوزات أن نلتزم بالمقادير المضبوطة للمكونات لكي نحصل على نتائج جيدة من حيث الشكل والمذاق، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الغريبة بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز. مكونات الغريبة مكونات الغريبة يمكننا تحضير الغريبة في المنزل بالمكونات البسيطة التالية:- 1 كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن بارد.

400 جرام سكر مطحون.

نصف كوب حليب مجفف ( اختياري ).

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الغريبة بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نخفق السمن البارد بالعجان الكهربي حتى يصبح فاتح اللون وكريمي القوام. نضيف السكر المطحون والفانيليا ونستمر في الخفق حتى يختلط السكر مع السمن. ثم نضيف الدقيق والحليب المجفف ونخفق المكونات حتى تصبح متجانسة مع بعضها مع ضرورة عدم المبالغة في العجن. ندخل العجينة في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل تشكيلها. نشكل العجين على هيئة كرات صغيرة الحجم ثم نضغط عليها برفق ونضع فوقها أي نوع مكسرات مفضل لديكم. نضعها في صينية غير مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة ثم ندخل الصينية في الثلاجة لحين تسخين الفرن. نسخن الفرن على درجة حرارة 150 مئوية ثم ندخل الصينية لمدة 12 دقيقة حتى تنضج تماماً. نصائح لعمل الغريبة بمذاق مميز يجد البعض صعوبة في إعداد الغريبة في المنزل بنفس مذاق وشكل الجاهز، وسوف نقدم لكم بعض النصائح المفيدة لنحصل على نتائج جيدة:- يفضل استخدام السمن وليس الزبدة لأنها تحتوي علي اللبن، والغريبة لا تحتاج لأي سوائل. يجب وضع السمن في الثلاجة قبل استخدامه حتى يصبح بارد ومتماسك. يجب تسخين الفرن مسبقاً على درجة 150 مئوية حتى نضمن أن تنضج جيداً من داخلها. درجة حرارة الفرن يجب ألا تزيد عن 150 مئوية لكي لا يحدث تشقق ونضمن نضجها جيداً. العجينة يجب أن تكون باردة عند تشكيلها لتجنب حدوث تشققات. يفضل نخل الدقيق للتخلص من أي شوائب، كما يجب عدم المبالغة في كمية الدقيق لكي نحصل على شكل ومذاق مميز. يجب أن ندخل العجين بعد تشكيله في الثلاجة لكي لا يزيد حجمه كثيراً أثناء الخبز في الفرن. السكر المستخدم يجب أن يكون مطحون ناعم جداً. يجب خفق السمن البارد مع السكر جيداً حتى يمتزجوا جيداً.

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