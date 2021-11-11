طريقة عمل طبق اللحم بصوص الفلفل اللذيذ بمكونات بسيطة وطريقة أكثر من سهلة

طبق اللحم بصوص الفلفل ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة تتميز بمذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طبق اللحم بصوص الفلفل.

مكونات طبق اللحم بصوص الفلفل

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

أربع ملاعق زيت زيتون.

نصف كيلو لحم مقطع شرائح صغيرة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

بصلة مقطعة مربعات كبيرة.

ثمرتين فلفل رومي ألوان مقطعين مربعات كبيرة.

ملعقتين كبار من النشا.

ربع كوب ماء.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب من الصويا صوص.

ملعقة كبيرة من الورشستر صوص.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طبق اللحم بصوص الفلفل وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع الزيت في طاسة على النار ونقوم بتشويح اللحم في الطاسة حتي يتم تسويته.

بعد ذلك نقوم بإضافة البصل والفلفل الرومي الألوان ونقلبهم مع اللحم لمدة دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط كلا من النشا وربع كوب الماء وملعقة السكر والصويا صوص والورشستر صوص جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة الخليط إلي الي اللحم ونقلبهم سريعا مع بعضهم البعض لمدة دقيقة حتى تتجانس جميع المكونات وتكون مزيجا واحدا.

وبعد مرور الدقيق نقوم بإضافة ربع كوب ماء والملعقة الصغيرة من الثوم المفروم ونقلب لمدة دقيقة.

بعد ذلك نقوم بإضافة ربع الكوب المتبقي من الماء ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويذبل الفلفل مع الصوص.

ثم نغلق النار ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

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المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: