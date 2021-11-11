أسرار عمل كفتة الحاتي بطريقة مروة الشافعي بطريقة سهلة وبسيطة

إن كنت من محبين الكفتة من المطاعم وخصوصا كفتة الحاتي فيمكنك الحصول عليها وبنفس الطعم بمقادير وطريقة عمل سهلة للغاية فمن خلال وصفة كفتة الحاتي مروة الشافعي يمكنك أن تحصلي على أفضل طعم للكفتة على الإطلاق ومثلما تباع في المطاعم.

مقادير كفتة الحاتي مروة الشافعي

إليك مقادير الكفتة التي تكفي لعمل ثلاثة أرباع أو كيلو من الكفتة كالآتي:

ثلاثة أرباع من اللحم جزء الضلع، المشكل أو الكتف.

ربع كيلو من الدهون أو اللية الضاني.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البصل المفروم الناعم.

ربع ملعقة من البكنج باودر تكون صغيرة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح.

قومي بإحضار وعاء كبير واضيفي له جميع المكونات المتواجدة في المقادير.

ابدأي بعجن المكونات معا للحصول على شيء يشبه العجينة لكي يتم تشكيلها بسهولة.

قومي بتشكيل الكفتة على شكل الأصابع على العصيان لديك أو على أسياخ الشواء ومن ثم ثبتي الحواف جيدا من الكفتة على العود لكي تكون ثابتة في مكانها لا تتحرك.

رصي كافة الأسياخ أو الأعواد الخشبية التي حصلت عليها على شبكة وضعيها في الفرن وهو ساخن على درجة حرارة عالية للغاية.

يفضل أن تكون الكفتة بداخل الفرن قرب النار على الرف الأخير.

توضع الأسياخ بالكفتة على النار لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى اكتمال النضوج.

يمكنك ان تحضري طبق التقديم وتوزعي كمية من الخضرة على الطبق مثل الجرجير ويتم وضع الكفتة عليها للحصول على شكل جمالي.

يفضل أن يتم تناول كفتة الحاتي مروة الشافعي مع البطاطس المحمرة والمقرمشة ومع الطحينة اللذيذة كما يمكنك أن تقومي بعمل أطباق من المعكرونة الشهية وطبق كبير من سلطة الطحينة.

ربع كوب طحينة خام

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل.

عدد 3 فصوص من الثوم المهروس

ملعقة زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة ملح

عدد 5 ملاعق زبادي

نصف ملعقة صغيرة كمون

أولا قومي بوضع الطحينة، الثوم، الملح، الخل والكمون معا في وعاء كبير وابدأي بالخلط جيدا.

ضعي الدقيق بالتدريج على الخليط مع التحريك وقومي بإضافة كمية من الماء قليلة لكي يمتزج الخليط.

تأكدي من أن الخليط متماسك وتم الوصول للقوام المتوسط المطلوب.

قومي بوضع الطحينة في طبق التقديم مضاف له كمية قليلة من الزيت للتزيين على الوجه.

طريقة عمل كفتة الحاتي مروة الشافعيمقادير سلطة الطحينةطريقة عمل سلطة الطحينة بكل سهولة