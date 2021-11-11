طريقة عمل اللقمة السوري في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

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تعتبر اللقمة السوري ، من أشهي وألذ أنواع الوجبات الخفيفة، التي يمكنك صنعها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وهي تعتبر أكلة سريعة وسهلة وغير مكلفة، هناك كثير من الأشخاص يعشقونا هذه الأكلة، هي مغذية ومفيدة جداً للجسم، هي أكلة للذيذة وشهية وتتميز بمذاقها الرائع والمختلف، تتميز أيضاً بسهولة وسرعة تحضيرها، ولا تحتاج إلي وقت كبير لإعدادها، هي أكلة من أصل سوري مشهورة جداً في دول العربية، تقدم في المناسبات والعزمات، قدميها لأفراد أسرتك، علي الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي، كوجبة إفطار شهية، أو كسندويتشات لأطفالك يأخذوها إلي المدرسة، تحتوي علي الكالسيوم والفيتامينات اللازمة لبناء العظام، حضريها في المنزل لضمان نظافتها بدلاً من شرائها من المخابز بسعر غالي، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل اللقمة السوري، في المنزل بأسهل الخطوات.مكونات عمل اللقمة السوري
من هنا سوف نذكر لكم مقادير عمل هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-
- نصف كيلو من الدقيق.
- ربع كوب من السمنة.
- نصف كوب زيت.
- كوب ماء دافئ.
- ربع معلقة صغيرة بكينج بودر.
- مقدار ربع معلقة صغيرة خميرة فورية.
- نصف معلقة صغيرة سكر.
- معلقة صغيرة بابريكا.
- معلقة صغيرة كمون.
- رشة ملح.
للدهن:-
- بيضة.
- معلقة كبيرة صلصة.
- ربع معلقة صغيرة خل.
للوجه:-
- حبة بركة.
- جبنة رومي مبشورة.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير اللقمة السوري في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الماء الدافئ والخميرة، والزيت و الكمون والسمنة، والملح والبابريكا، ونقوم بخلطهم جيداً.
- ثم نضيف عليهم الدقيق، وبكينج بودر بالتدريج، ويتم العجن جيداً، حتي تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- كما بعد ذلك نتركها جانباً لمدة ساعة، علي الأقل لترتاح وتتخمر، ويتضاعف حجمها، ثم نقوم بتشكيل العجينة، علي شكل كور متساوية الحجم وصغيرة.
- وتفرد بعد ذلك علي شكل أقراص مدورة، وبعد ذلك تقطع علي شكل أربع، وتكون علي شكل مثلث، ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة، في العجين بالشوكة.
- ثم تدهن من فوق بخليط، البيض والصلصة والخل، ثم ترش عليها حبة البركة والجبنة، ثم ترص في صينية مدهونة بالزبدة، وندخلها فرن متوسط الحرارة علي درجة 180 مئوية، لمدة ربع ساعة، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
الوسوم
تعتبر اللقمة السوري ، من أشهي وألذ أنواع الوجبات الخفيفة، التي يمكنك صنعها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وهي تعتبر أكلة سريعة وسهلة وغير مكلفة، هناك كثير من الأشخاص يعشقونا هذه الأكلة، هي مغذية ومفيدة جداً للجسم، هي أكلة للذيذة وشهية وتتميز بمذاقها الرائع والمختلف، تتميز أيضاً بسهولة وسرعة تحضيرها، ولا تحتاج إلي وقت كبير لإعدادها، هي أكلة من أصل سوري مشهورة جداً في دول العربية، تقدم في المناسبات والعزمات، قدميها لأفراد أسرتك، علي الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي، كوجبة إفطار شهية، أو كسندويتشات لأطفالك يأخذوها إلي المدرسة، تحتوي علي الكالسيوم والفيتامينات اللازمة لبناء العظام، حضريها في المنزل لضمان نظافتها بدلاً من شرائها من المخابز بسعر غالي، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل اللقمة السوري، في المنزل بأسهل الخطوات.مكونات عمل اللقمة السوري
من هنا سوف نذكر لكم مقادير عمل هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-
- نصف كيلو من الدقيق.
- ربع كوب من السمنة.
- نصف كوب زيت.
- كوب ماء دافئ.
- ربع معلقة صغيرة بكينج بودر.
- مقدار ربع معلقة صغيرة خميرة فورية.
- نصف معلقة صغيرة سكر.
- معلقة صغيرة بابريكا.
- معلقة صغيرة كمون.
- رشة ملح.
للدهن:-
- بيضة.
- معلقة كبيرة صلصة.
- ربع معلقة صغيرة خل.
للوجه:-
- حبة بركة.
- جبنة رومي مبشورة.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير اللقمة السوري في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الماء الدافئ والخميرة، والزيت و الكمون والسمنة، والملح والبابريكا، ونقوم بخلطهم جيداً.
- ثم نضيف عليهم الدقيق، وبكينج بودر بالتدريج، ويتم العجن جيداً، حتي تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- كما بعد ذلك نتركها جانباً لمدة ساعة، علي الأقل لترتاح وتتخمر، ويتضاعف حجمها، ثم نقوم بتشكيل العجينة، علي شكل كور متساوية الحجم وصغيرة.
- وتفرد بعد ذلك علي شكل أقراص مدورة، وبعد ذلك تقطع علي شكل أربع، وتكون علي شكل مثلث، ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة، في العجين بالشوكة.
- ثم تدهن من فوق بخليط، البيض والصلصة والخل، ثم ترش عليها حبة البركة والجبنة، ثم ترص في صينية مدهونة بالزبدة، وندخلها فرن متوسط الحرارة علي درجة 180 مئوية، لمدة ربع ساعة، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
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