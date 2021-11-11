اصنعي بنفسك وصفة الكركم والحليب الجبارة للقضاء على التجاعيد واسمرار البشرة

وصفة الكركم والحليب ، من أروع الوصفات الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات الذين يعانون من مشكلة التجاعيد واسمرار البشرة، فهي خلطة قوية تمنح الوجه النضارة والحيوية من أول استعمال، وتزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه وتجعله يبدو أكبر سناً، وتجدد خلايا البشرة التالفة وتزيل البقع الداكنة والتصبغات التي تسببها أشعة الشمس الحارقة، كما تخلص البشرة من الدهون والبثور السوداء التي تظهر في منطقة الذقن والخدين، وتجعل البشرة مشرقة وناعمة طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل وصفة الكركم والحليب الجبارة للقضاء على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات وصفة الكركم والحليب الجبارة مكونات وصفة الكركم والحليب الجبارة سوف نتعرف على مكونات الوصفة السحرية لتبييض البشرة وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من العسل. مقدار ملعقة كبيرة من حليب البودرة. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ماء الورد حسب الحاجة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة الكركم والحليب الجبارة للقضاء على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع جميع المكونات ونقلب مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل العجينة.

نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب.

نقوم باستخدام هذه الخلطة مرتين يومياً على البشرة لمدة أسبوع كامل وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. طريقة عمل وصفة الكركم والموز لتسمين الوجه سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير الوصفة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع نصف حبة من الموز، وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نضع الخلطة على الوجه بالتساوي ونتركها حتى تجف تماماً. بعد ذلك نقوم بفرك الوجه جيداً من الخليط حتى نتخلص منه تماماً ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك ونتائج سوف تبهرك. نقوم بعمل هذه الوصفة كل يوما لمدة شهر على الأقل حتى تحصلي على وجه منتفخ وجميل. الوسوم

وصفة الكركم والحليب ، من أروع الوصفات الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات الذين يعانون من مشكلة التجاعيد واسمرار البشرة، فهي خلطة قوية تمنح الوجه النضارة والحيوية من أول استعمال، وتزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه وتجعله يبدو أكبر سناً، وتجدد خلايا البشرة التالفة وتزيل البقع الداكنة والتصبغات التي تسببها أشعة الشمس الحارقة، كما تخلص البشرة من الدهون والبثور السوداء التي تظهر في منطقة الذقن والخدين، وتجعل البشرة مشرقة وناعمة طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل وصفة الكركم والحليب الجبارة للقضاء على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات وصفة الكركم والحليب الجبارة مكونات وصفة الكركم والحليب الجبارة سوف نتعرف على مكونات الوصفة السحرية لتبييض البشرة وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من العسل. مقدار ملعقة كبيرة من حليب البودرة. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ماء الورد حسب الحاجة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة الكركم والحليب الجبارة للقضاء على التجاعيد واسمرار البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع جميع المكونات ونقلب مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل العجينة.

نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب.

نقوم باستخدام هذه الخلطة مرتين يومياً على البشرة لمدة أسبوع كامل وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. طريقة عمل وصفة الكركم والموز لتسمين الوجه سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير الوصفة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضع نصف حبة من الموز، وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نضع الخلطة على الوجه بالتساوي ونتركها حتى تجف تماماً. بعد ذلك نقوم بفرك الوجه جيداً من الخليط حتى نتخلص منه تماماً ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك ونتائج سوف تبهرك. نقوم بعمل هذه الوصفة كل يوما لمدة شهر على الأقل حتى تحصلي على وجه منتفخ وجميل.

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