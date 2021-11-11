اصنعي بسكوت العجوة الهش بالسمسم بطعم روعة أحلى من المخابز ١٠٠ مرة

بسكوت العجوة ، من أجمل واطعم المخبوزات الصحية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار باهظة، وتقديمه للأسرة كوجبة غذائية مفيدة لصحة الجسم، كما يتميز البسكويت بطعمه ورائحة الجميلة التي تجعل الأطفال يقبلون عليه بكثرة، كما يحتوي على قيمة غذائية رائعة تساعد على بناء جسم الأطفال بشكل أفضل، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة منها بسكوت العشر دقائق وهو أسهل نوع بسكوت يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، وبسكوت الزبدة وهو من المخبوزات الفاخرة التي تمتلك قوام هش وناعم للغاية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت العجوة الصحي اللذيذ خطوة بخطوة بالمنزل. مكونات بسكوت العجوة مكونات بسكوت العجوة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل البسكويت الهش بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السمسم.

طبق كبير من العجوة الطازجة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العجوة الصحي اللذيذ خطوة بخطوة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض والفانيليا والزيت والسكر ونخفقهم جيداً. ثم نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير ونضيف إليه الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة 5 دقائق ثم نقوم بتشكيله. نحضر العجينة ونفردها جيداً حتى نحصل على السمك المناسب. ثم نحضر طبق ونضع العجوة والسمسم، والزبدة ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة سهلة. نحضر العجوة ونفردها على حجم العجينة كلها، ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول طويل. ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها قطع البسكوت. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقديمه بجانب المشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت العجوة بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكويت هش بقوام الناعم وهى كالتالي:- يفضل خفق البيض والسكر والزيت مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

إضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

كما يفضل تسخين الفرن أولا قبل وضع الصينية داخلها.

استخدام المضرب الكهربائي أثناء العجن يعطينا نتائج أفضل.

إضافة القليل من البيكنج بودر حتى نحصل على القوام المناسب.

كما يفضل ترك البسكوت يبرد تماماً قبل التقديم. الوسوم

بسكوت العجوة ، من أجمل واطعم المخبوزات الصحية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار باهظة، وتقديمه للأسرة كوجبة غذائية مفيدة لصحة الجسم، كما يتميز البسكويت بطعمه ورائحة الجميلة التي تجعل الأطفال يقبلون عليه بكثرة، كما يحتوي على قيمة غذائية رائعة تساعد على بناء جسم الأطفال بشكل أفضل، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة منها بسكوت العشر دقائق وهو أسهل نوع بسكوت يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، وبسكوت الزبدة وهو من المخبوزات الفاخرة التي تمتلك قوام هش وناعم للغاية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت العجوة الصحي اللذيذ خطوة بخطوة بالمنزل. مكونات بسكوت العجوة مكونات بسكوت العجوة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل البسكويت الهش بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السمسم.

طبق كبير من العجوة الطازجة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العجوة الصحي اللذيذ خطوة بخطوة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض والفانيليا والزيت والسكر ونخفقهم جيداً. ثم نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير ونضيف إليه الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة 5 دقائق ثم نقوم بتشكيله. نحضر العجينة ونفردها جيداً حتى نحصل على السمك المناسب. ثم نحضر طبق ونضع العجوة والسمسم، والزبدة ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة سهلة. نحضر العجوة ونفردها على حجم العجينة كلها، ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول طويل. ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها قطع البسكوت. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقديمه بجانب المشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت العجوة بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكويت هش بقوام الناعم وهى كالتالي:- يفضل خفق البيض والسكر والزيت مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

إضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

كما يفضل تسخين الفرن أولا قبل وضع الصينية داخلها.

استخدام المضرب الكهربائي أثناء العجن يعطينا نتائج أفضل.

إضافة القليل من البيكنج بودر حتى نحصل على القوام المناسب.

كما يفضل ترك البسكوت يبرد تماماً قبل التقديم.

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