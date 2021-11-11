فوائد الموز.. وماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يومياً

يعد الموز من الفواكه اللذيذة التي يحبها الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، وقد لايخلو اي منزل من وجوده وذلك لسهولة اكله، وهضمه، ويعتبر الموز من الفواكه كثيرة الفوائد لجسم الإنسان، كما أنه ذو فائدة كبرى لبشرة الإنسان، ولكي تعلم عزيزى القارئ فائدة الموز فعليك بقراءة هذا المقال الذي سنعرض فيه الفوائد المتعددة للموز.

فوائد الموز

تعتبر فوائد الموز كثيرة، ومتنوعة، وإليك بعض من فوائده فيما يلي:

يحتوي على كمية من السعرات الحرارية

حيث تحتوي الموزة المكونة من مائة جرام على تسعة وثمانون سعراً حرارياً، قادرة على اعطاء طاقة للجسم تكفي لساعات طويلة، كما أنه يحتوي أيضاً على بعض الفيتامينات، والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، وأيضاً يحتوي على بعض مضادات الأكسدة لعلاج بعض الأمراض.

يمد الجسم بالطاقة

تحتوي الموزة الواحدة على كمية من السكر الطبيعي الغير ضار بالجسم، وتعتبر هذه السكريات سهلة في الهضم والامتصاص مثل سكر الفركتوز، وقد يستخدمه من يقومون بعمل التمرينات الرياضية في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

الوقاية من المشاكل الهضمية

يساعد علي حل المشاكل الهضمية، وذلك لسهولة هضمه، لأنه غني بنسبة عالية من الألياف مثل ألياف البكتين، مما يعمل على تنشيط حركة الأمعاء.

الوقاية من الإمساك

يعمل الموز على الوقاية من الإمساك المزمن حيث وجود الألياف، ونسبة من الماء بها التي تسهل حركة الأمعاء، مما يجعل الجسم قادر على التخلص من الفضلات الزائدة بجسمه بكل سهولة، وايضاً يحتوي على بعض أنواع السكر سهلة الهضم التي تؤدي بشكل مباشر لهضم الطعام وسهولة التخلص من الإمساك.

يحافظ على القلب والشرايين

حيث أن الموز به كمية من الفيتامينات التي تقوم بعلاج القلب، والشرايين حيث احتوائه على فيتامين البيريدوكسين، الذي يعمل على الوقاية من مرض الأنيميا، مما يساعد على عدم تصلب الأوردة والشرايين.

يحسن الحاله النفسيه

حيث يحتوي الموز على نسبة من مادة التربتوفان المسؤله عن افراز هرمون السعادة داخل الجسم، مما يساعد على تخفيف حدة التوتر بالجسم وتحسين المزاج.

يحتوي على البوتاسيوم

احتوائه على مادة البوتاسيوم التي تنظم ضغط الدم بالجسم، مما يؤدى لعلاج الشخص من أمراض ضغط الدم.