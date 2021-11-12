كعك الالماس التركي بالكاكاو حضريها في 10 دقايق بمكونات بسيطة

كعك الألماس التركي، يعتبر كعك الألماس بالكاكاو من أفضل أنواع الكعك وتتسم طريقة تحضيره بالسهولة كما أنه لا يستغرق وقت على الإطلاق في التحضير وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير كعك الألماس وإليكم في السطور الآتية تلك الطريقة.

كعك الالماس التركي بالكاكاو، يعد تلك الكعك من أشهر الحلويات السريعة المحببة لدى دولة تركيا، ويمكن عملها بالكاكاو أو يمكن بديل الكاكاو يتم عملها بالقهوة السريعة أو بالنسكافية السريع، والطعم في كل الأحوال رائع، ومن خلال السطور القادمة سنحضر الكعك المشهور بأكثر من طعم ونكهة كل ما عليكم متابعتنا في المقادير وطريقة التحضير.

مقادير طريقة تحضير كعك الألماس بالكاكاو:

تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطر الآتية تلك المقادير:

نصف كأس من السكر من البودرة.

بيضة.

ربع كيلوجرام من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين ونصف من الكاكاو.

كأسان ونصف من الطحين.

سكر من أجل الرش فوق الكعك.

شوكولاتة سائلة أو نوتيلا بديل عنها.

مقادير التزيين:طريقة تحضير كعك الألماس بالكاكاو:

يتم تحضير كعك الألماس بالكاكاو بطريقة سهلة للغاية ولكن من يرغب في طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كعك الألماس بالكاكاو:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزبدة مع السكر البودر ويتم تقليبهم جيداً لحين أن يتجانسوا. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الكاكاو والبيض والفانيليا مع البيكنج بودر ويتم التقليب مرة أخرى. القيام بإضافة الطحين بصورة تدريجية ويتم العجن لحين أن يتكون لديكم عجينة متماسكة. بعد ذلك يتم تشكيل العجين على هيئة دائرة. يتم تغليفها بالسكر من الخارج. الحصول على صينية ويتم رص الكعك فيها. يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن تبرد.

كأس من السكر.

كأس من الزيت النباتي.

ثلاثة حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كأس من اللبن الزبادي.

كأسان من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا والبيكنج بودر.

نصف كأس من بودرة الكاكاو.

القيام بخلط السكر مع الزيت في الخفاقة الكهربائية لحين أن يصبح الخليط هش. بعد ذلك يتم إضافة البيض ويتم خفقه. بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا واللبن الزبادي ويتم الخلط لحين أن تتجانس المكونات. يتم إضافة الطحين والكاكاو البودرة والبيكنج صودار وبودر ويتم الخفق لحين أن تتجانس المكونات. يتم الحصول على قالب الكيك ويتم دهنه بالزيت. يتم وضع الخليط في القالب ثم إدخاله في الفرن وتركه لحين أن ينضج. يتم تقطيع الكيك ورشه بالسكر.

نصف كوب من السكر من البودرة الناعمة.

عدد بيضة واحدة.

ربع كيلوجرام من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين ونصف من النسكافية سريع الذوبان.

كأسان ونصف من الطحين.

سكر من أجل الرش فوق الكعك.

مقادير التزيين؛ شوكولاتة نوتيلا.

مقادير تحضير الكعك بالكاكاو:خطوات تحضير الكعك بالكاكاو:مقادير ومكونات كعك الالماس التركي بالنسكافية السريع: