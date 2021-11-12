عجينة السمبوسة المقرمشة اعمليها بطريقة سهلة وبأقل المقادير، السمبوسة المقرمشة تعد من أروع الأطباق الجانبية التي تشتهر في جميع مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ العربي، لأنها مميز من حيث المذاق والرائحة عن باقي الأطباق، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة. طريقة عجينة السمبوسة المقرمشة باللحمة طريقة عجينة السمبوسة المقرمشة باللحمة مكونات العجينة كأس صغير من الماء.

400 جرام من الدقيق.

رشة قليلة من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة. مكونات الحشوة 500 جرام لحم مفروم.

كوب ونصف صغير من البصل المهروس.

5 جرام من مسحوق الكمون.

ثلث ملعقة كبيرة من مسحوق الكزبرة المجففة.

6 جرام فلفل أسود.

ملعقة إلا ربع متوسطة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.

رشة من مسحوق القرفة.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الطازجة المهروسة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة اخلطي الدقيق مع مقدار الماء، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، والملح، ثم اخلطيهم جيدا حتى تحصلي على خليط متماسك قليلا. بعد ذلك اتركي العجينة بعد تغطيتها في وعاء جانبا لمدة 15 دقيقة، لكي ترتاح. ثم قسميها إلى عدة كرات صغيرة الحجم، ثم افرديها حتى يصبح سمكها لا يتعدى ال 10 سم. طريقة تحضير الحشوة ضعي وعاء حراري متوسط الحجم على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه الزبدة، واللحم المفروم، ثم اتركيها حتى يتغير لونه. بعد ذلك ضيفي البصل ومقدار الثوم إلى اللحم، ثم قلبيهم، ثم اسكبي فوقهم الملح، والكمون، والفلفل الأسود. ثم اخلطي المكونات واتركيهم على النار لمدة عشر دقائق. بعد ذلك وزعي القرفة والكزبرة فوق خليط اللحم، ثم قلبيهم واتركيهم حتى ينضج الخليط. اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا، ثم وزعيه على سطح العجينة بشكل متساوي، ثم قومي بلف السمبوسة. بعد ذلك احضري مقلاة كبيرة بها زيت غزير، ثم ضعيها على نار مرتفعة، ثم اتركيها حتى يسخن. ثم ضعي السمبوسة بالمقلاة واتركيها واتركيها حتى تنضج. بعد ذلك قومي بتقديم السمبوسة المقرمشة وهي ساخنة بجانب الأطباق الرئيسية. سر قرمشة السمبوسة استخدمي زيت غزير وساخن أثناء الطهي. قومي بتقليل درجة الحرارة بعد أن يسخن الزيت، حتى تنضج السمبوسة بشكل جيد. قلبي السمبوسة باستمرار. طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بالحليب البودر طريقة تحضير عجينة السمبوسةطريقة تحضير الحشوةسر قرمشة السمبوسةطريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بالحليب البودر المكونات ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير السمبوسة المقرمشة بالحليب البودر القيام بخلط المكونات الجافة، الطحين والملح والسكر والبيكنج باودر والحليب البودر في إناء مناسب للعجن. ثم القيام بإضافة الزيت ومع الاستمرار في التقليب، ثم القيام بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن باليد، وحتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة. بعد ذلك القيام بتغطية العجينة لمدة ربع ساعة لكي ترتاحى، وتركها في درجة حرارة الغرفة. ثم القيام بتقسيم العجينة على شكل كرات، ثم يتم رش القليل من الدقيق وفردها ويتم حشوها حسب الرغبة. طريقة عمل السمبوسة بالجبن طريقة تحضير السمبوسة المقرمشة بالحليب البودرطريقة عمل السمبوسة بالجبن المكونات كوب ونصف من الجن الموزايلا.

نصف كوب من الجبن الكريمي.

كوب من الزيتون المقطع.

2 حبة من الطماطم.

2 حبة من الفلفل الرومي. طريقة تحضير السمبوسة بالجبن القيام بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة، ثم القيام بتقطيع الفلفل الرومي إلى قطع صغيرة. بعد ذلك القيام بفرد الجبن الكريمي على السمبوسة، ثم القيام بوضع القليل من الفلفل الرومي المقطع والقليل من الطماطم المقطعة والقليل من الزيتون. ثم ضيفي أخيرا الجبنة الموزيلا، بعد ذلك اغلقي السمبوسة بشكل جيد. طريقة تحضير السمبوسة بالجبن الوسوم

عجينة السمبوسة المقرمشة اعمليها بطريقة سهلة وبأقل المقادير، السمبوسة المقرمشة تعد من أروع الأطباق الجانبية التي تشتهر في جميع مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ العربي، لأنها مميز من حيث المذاق والرائحة عن باقي الأطباق، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة. طريقة عجينة السمبوسة المقرمشة باللحمة طريقة عجينة السمبوسة المقرمشة باللحمة مكونات العجينة كأس صغير من الماء.

400 جرام من الدقيق.

رشة قليلة من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة. مكونات الحشوة 500 جرام لحم مفروم.

كوب ونصف صغير من البصل المهروس.

5 جرام من مسحوق الكمون.

ثلث ملعقة كبيرة من مسحوق الكزبرة المجففة.

6 جرام فلفل أسود.

ملعقة إلا ربع متوسطة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.

رشة من مسحوق القرفة.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الطازجة المهروسة. طريقة تحضير عجينة السمبوسة اخلطي الدقيق مع مقدار الماء، ثم ضيفي إليهم زيت الذرة، والملح، ثم اخلطيهم جيدا حتى تحصلي على خليط متماسك قليلا. بعد ذلك اتركي العجينة بعد تغطيتها في وعاء جانبا لمدة 15 دقيقة، لكي ترتاح. ثم قسميها إلى عدة كرات صغيرة الحجم، ثم افرديها حتى يصبح سمكها لا يتعدى ال 10 سم. طريقة تحضير الحشوة ضعي وعاء حراري متوسط الحجم على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه الزبدة، واللحم المفروم، ثم اتركيها حتى يتغير لونه. بعد ذلك ضيفي البصل ومقدار الثوم إلى اللحم، ثم قلبيهم، ثم اسكبي فوقهم الملح، والكمون، والفلفل الأسود. ثم اخلطي المكونات واتركيهم على النار لمدة عشر دقائق. بعد ذلك وزعي القرفة والكزبرة فوق خليط اللحم، ثم قلبيهم واتركيهم حتى ينضج الخليط. اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا، ثم وزعيه على سطح العجينة بشكل متساوي، ثم قومي بلف السمبوسة. بعد ذلك احضري مقلاة كبيرة بها زيت غزير، ثم ضعيها على نار مرتفعة، ثم اتركيها حتى يسخن. ثم ضعي السمبوسة بالمقلاة واتركيها واتركيها حتى تنضج. بعد ذلك قومي بتقديم السمبوسة المقرمشة وهي ساخنة بجانب الأطباق الرئيسية. سر قرمشة السمبوسة استخدمي زيت غزير وساخن أثناء الطهي. قومي بتقليل درجة الحرارة بعد أن يسخن الزيت، حتى تنضج السمبوسة بشكل جيد. قلبي السمبوسة باستمرار. طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بالحليب البودر طريقة تحضير عجينة السمبوسةطريقة تحضير الحشوةسر قرمشة السمبوسةطريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بالحليب البودر المكونات ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير السمبوسة المقرمشة بالحليب البودر القيام بخلط المكونات الجافة، الطحين والملح والسكر والبيكنج باودر والحليب البودر في إناء مناسب للعجن. ثم القيام بإضافة الزيت ومع الاستمرار في التقليب، ثم القيام بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن باليد، وحتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة. بعد ذلك القيام بتغطية العجينة لمدة ربع ساعة لكي ترتاحى، وتركها في درجة حرارة الغرفة. ثم القيام بتقسيم العجينة على شكل كرات، ثم يتم رش القليل من الدقيق وفردها ويتم حشوها حسب الرغبة. طريقة عمل السمبوسة بالجبن طريقة تحضير السمبوسة المقرمشة بالحليب البودرطريقة عمل السمبوسة بالجبن المكونات كوب ونصف من الجن الموزايلا.

نصف كوب من الجبن الكريمي.

كوب من الزيتون المقطع.

2 حبة من الطماطم.

2 حبة من الفلفل الرومي. طريقة تحضير السمبوسة بالجبن القيام بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة، ثم القيام بتقطيع الفلفل الرومي إلى قطع صغيرة. بعد ذلك القيام بفرد الجبن الكريمي على السمبوسة، ثم القيام بوضع القليل من الفلفل الرومي المقطع والقليل من الطماطم المقطعة والقليل من الزيتون. ثم ضيفي أخيرا الجبنة الموزيلا، بعد ذلك اغلقي السمبوسة بشكل جيد. طريقة تحضير السمبوسة بالجبن

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