” بدون مواد كيميائية ” بملعقة نشا افردي شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين أقوي كيراتين طبيعي للشعر

كرياتين طبيعي بالنشا ، النشا من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في عمل الوصفات الطبيعية للشعر، وخصوصًا وصفات فرد الشعر المجعد الذي يعد واحدة من أكثر مشاكل الشعر ازعاجًا للسيدات ونجد ان السيدات الذي يعانون من الشعر المجعد يبحثن عن وصفات يمكن تحضيرها في البيت بسهولة لفرد الشعر، والنشا من المكونات الأساسية في أي وصفة طبيعية للشعر وذلك لما لها من فوائد متعددة للشعر، لذلك خلال السطور القادمة سنقدم كيفية استخدام نشا الذرة في تحضير الكرياتين الطبيعي لفرد الشعر المجعد.

طريقة استخدام النشا لتحضير الكرياتين الطبيعي

النشا عبارة عن مادة طبيعية مشابهة للدقيق يتم استخراجها من حبوب الذرة او من البطاطس، وهذه المادة تحتوي على نسبة عالية من البروتين والذي يعمل علي تغطيه الشعر بشكل كامل ويعطي الشعر مظهر صحي وناعم، ولذلك تستخدم النشا بكثرة من اجل فرد الشعر، كما ان النشا تقلل من معدل الالتهاب الذي يسببه العديد من المواد الكيميائية التي توجد في مستحضرات العناية بالشعر، ويمكن تحضير الكرياتين الطبيعي لفرد الشعر المجعد بالنشا عن طريق الخطوات التالية: –

يتم خلط معلقتان من جل الصبار الطبيعي مع معلقة كبيرة نشا.

يضاف إليهم معلقتان من المايونيز ويوضع معهم معلقة من خل التفاح.

ثم يضاف صفار بيضتان، ويقلب الخليط حتى تصبح كل المكونات متجانسة.

يوضع الخليط على الشعر في كل اجزاؤه ويغطي الشعر بكيس بلاستيك لمدة ساعة وبعد ذلك يغسل الشعر بشكل جيد لضمان عدم بقاء أي جزء من الوصفة على الشعر وتتسبب في ظهور القشور في فروة الرأس.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل ثلاث أيام للحصول على نتيجة مرضية.

وصفة النشا والفازلين لفرد الشعر

تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للشعر المجعد فهي بديل ممتاز عن الكرياتين الصناعي الذي يتم تطبيقه على الشعر في صالونات التجميل والذي يسبب العديد من الاضرار على الشعر مثل التقصف والهيشان والتساقط، والوصفة عبارة عن معلقة من الفازلين ومعلقة من العسل الأبيض ويضاف إليهم نفس الكمية من النشا ومعلقتان ماء ورد وتقلب كل المكونات وتوضع على الشعر ساعة.