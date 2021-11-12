” هتبقي ملكة جمال ” كريم الخميرة والنشا الرهيب لنفخ الخدود والشفايف وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود والشفايف الخدود والشفاه المنفوخة واحدة من علامات الجمال في الموضة ويسعي الكثير من السيدات الي نفخ الخدود والشفاه وهناك العديد من الطرق بعضها جراحية وبعضها يتم فيها استخدام الفيلر ولكن كل هذه الطرق غالية السعر لذلك ازدادت عمليات البحث عن أفضل الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لنفخ الخدود والشفاه، والخميرة من أفضل المواد التي تعمل على تكبير الخدود بشكل طبيعي دون أي تكلفة ودون أي ضرر على البشرة، وخلال السطور التالية سنوضح كيفية استخدام الخميرة مع النشا لتكبير الخدود والشفاه.

كيفية استخدام الخميرة مع النشا لتكبير الخدود والشفايف

الخميرة من المواد التي لها فوائد متعددة للبشرة أهمها انها تساعد على نفخ الخدود والشفايف, والنشا من المواد التي تفتح البشرة بشكل كبير وتعطي الخدود مظهر لامع ونضر وتقلل من ترهلات الجلد ويمكن تحضير الوصفة بالخطوات التالية: –

يتم وضع معلقة من الزبادي مع معلقة من الخميرة وتقلب حتى تذوب الخميرة مع الذوبان.

يضاف معلقة من النشا الأبيض، ويضاف معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

تخلط كل المكونات معًا وتوضع على البشرة وعلى الشفاه مع تدليك الوصفة على الخدود لمدة خمس دقائق، وتترك على البشرة ربع ساعة.

يتم شطف البشرة وسيلاحظ ان حجم الخدود والشفاه ازداد ومع استخدام الوصفة بشكل متكرر سيلاحظ التغير.

يمكن استخدام الوصفة مرتين كل أسبوع دون القلق من التعرض لأثار سلبية على البشرة لأنها مواد طبيعية.

أقوى وصفة بالخميرة لنفخ الخدود والشفاه

تعد هذه الوصفة بديلة عن الفيلر الذي يتم عمله لتفخ الخدود في صالونات التجميل، والوصفة كلها مواد طبيعية منخفضة التكلفة فهي عبارة عن معلقة من الخميرة ومعلقة من ماء الزهر الطبيعي، ومعلقة من زيت القرنفل وتمزج الثلاث مكونات معًا وتوضع على الخدود والشفاه ربع ساعة وبعد ذلك يتم غسل البشرة وتساعد الوصفة على تدفق الدم الي خلايا البشرة وزيادة حجم الخدود والشفاه كما لو تم حقنهم بالفيلر بل ونتيجة الوصفة الطبيعية أفضل، ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لأفضل نتيجة.