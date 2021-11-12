وصفة الشعر الخشن والتخلص منه بشعر ناعم كالحرير بوصفة المايونيز وزيت جوز الهند

تعتبر من المشكلات الكبرى التي تواجه الكثير من السيدات هي الشعر الخشن ، حيث يعتبر الشعر الخشن من المشكلات التي تسبب ضيق وعدم الإحساس بالسعادة، لأن الشعر الناعم يعتبر زينة المرأة وجمالها، حيث الشعر الخشن يمنع الكثير من الفتيات من التمتع بشعرهم وعمل تسريحات بها ويسبب لهم الكثير من الإحراج ويضعهم في مواقف محرجة بالإضافة إلي أنه يبدو بشكل غير مقبول، لذلك تبحث العديد من الفتيات عن طرق لفرد الشعر، حيث هناك البعض يستخدم المكواه والسيشوار حيث يعتبر هذان الجهازان يعملان علي فرد الشعر ولكنه بشكل مؤقت وعند ملامسته للماء يعود إلي طبيعته بالإضافة إلي زيادة خشونته، والبعض الأخر يذهب إلى عمليات الفرد الكيميائية ومنها الكيريتين والبروتين وهما يعملان علي فرد الشعر ونعومته ولكنه لفترة معينة ويعود مرة أخرى، ويعتقد البعض أنه لا يوجد هناك حل للتخلص من الشعر الخشن والتمتع بشعر ناعم كالحرير، ولكنا لدينا بعض الخلطات الطبيعية المستخلصة من بعض المركبات والزيوت الهندية الشهيرة بنعومة الشعر ومنها خلطة النشا وزيت جوز الهند والمايونيز، وسوف نقدم لكي مكونات وطريقة تحضير هذه الخلطة السحرية الجبارة في المنزل لتحصلي علي شعر ناعم ولامع وقوي وطويل. طريقة وصفة تنعيم الشعر الخشن ومكوناتها المكونات ثلاث ملاعق كبيرة ونصف من النشا.

أربعة ملاعق كبيرة من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نأتي أولا بطبق صغير، ونضغ به ثلاث ملاعق ونصف من الملاعق الكبيرة من النشا، ونضيف إليها أربعة ملاعق كبيرة من المايونيز، ونقلب المكونين جيدا ببعضهما.

ثم نضيف إلي النشا والمايونيز، ثلاث ملاعق كبيرة من زيت حوز الهند، ونستمر في تقليب جوز الهند مع النشا والمايونيز جيدا، حتي تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نحضر المشط الخشبي ونقوم بتمشيط الشعر جيدا، والعمل علي تقسيمه عدة أقسام. ثم نحضر الخلطة المكونة من المايونيز والنشا وزيت جوز الهند، ونأتي بفرشاة للشعر، ونقوم بوضعها في هذه الخلطة، ونقوم بوضعها علي الشعر من الجذور إلي الأطراف.

نترك هذه الخلطة علي الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم نشطف الشعر من هذه الخلطة جيدا بالماء الدافئ والشامبو المناسب لكي ، وعليك بتنشيف الشعر بعد ذلك.

وعليك بتكرار هذه الخلطة السحرية الجبارة والمذهلة مرة من كل أسبوع، وتلاحظين الشعر الناعم اللامع الجذاب خلال شهر واحد فقط من الاستخدام. طريقة وصفة تنعيم الشعر الخشن ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعتبر من المشكلات الكبرى التي تواجه الكثير من السيدات هي الشعر الخشن ، حيث يعتبر الشعر الخشن من المشكلات التي تسبب ضيق وعدم الإحساس بالسعادة، لأن الشعر الناعم يعتبر زينة المرأة وجمالها، حيث الشعر الخشن يمنع الكثير من الفتيات من التمتع بشعرهم وعمل تسريحات بها ويسبب لهم الكثير من الإحراج ويضعهم في مواقف محرجة بالإضافة إلي أنه يبدو بشكل غير مقبول، لذلك تبحث العديد من الفتيات عن طرق لفرد الشعر، حيث هناك البعض يستخدم المكواه والسيشوار حيث يعتبر هذان الجهازان يعملان علي فرد الشعر ولكنه بشكل مؤقت وعند ملامسته للماء يعود إلي طبيعته بالإضافة إلي زيادة خشونته، والبعض الأخر يذهب إلى عمليات الفرد الكيميائية ومنها الكيريتين والبروتين وهما يعملان علي فرد الشعر ونعومته ولكنه لفترة معينة ويعود مرة أخرى، ويعتقد البعض أنه لا يوجد هناك حل للتخلص من الشعر الخشن والتمتع بشعر ناعم كالحرير، ولكنا لدينا بعض الخلطات الطبيعية المستخلصة من بعض المركبات والزيوت الهندية الشهيرة بنعومة الشعر ومنها خلطة النشا وزيت جوز الهند والمايونيز، وسوف نقدم لكي مكونات وطريقة تحضير هذه الخلطة السحرية الجبارة في المنزل لتحصلي علي شعر ناعم ولامع وقوي وطويل. طريقة وصفة تنعيم الشعر الخشن ومكوناتها المكونات ثلاث ملاعق كبيرة ونصف من النشا.

أربعة ملاعق كبيرة من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نأتي أولا بطبق صغير، ونضغ به ثلاث ملاعق ونصف من الملاعق الكبيرة من النشا، ونضيف إليها أربعة ملاعق كبيرة من المايونيز، ونقلب المكونين جيدا ببعضهما.

ثم نضيف إلي النشا والمايونيز، ثلاث ملاعق كبيرة من زيت حوز الهند، ونستمر في تقليب جوز الهند مع النشا والمايونيز جيدا، حتي تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نحضر المشط الخشبي ونقوم بتمشيط الشعر جيدا، والعمل علي تقسيمه عدة أقسام. ثم نحضر الخلطة المكونة من المايونيز والنشا وزيت جوز الهند، ونأتي بفرشاة للشعر، ونقوم بوضعها في هذه الخلطة، ونقوم بوضعها علي الشعر من الجذور إلي الأطراف.

نترك هذه الخلطة علي الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم نشطف الشعر من هذه الخلطة جيدا بالماء الدافئ والشامبو المناسب لكي ، وعليك بتنشيف الشعر بعد ذلك.

وعليك بتكرار هذه الخلطة السحرية الجبارة والمذهلة مرة من كل أسبوع، وتلاحظين الشعر الناعم اللامع الجذاب خلال شهر واحد فقط من الاستخدام. طريقة وصفة تنعيم الشعر الخشن ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير

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