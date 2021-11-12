سحر كريم الحلبة المعجزة لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة 10 درجات وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة في دقائق

تعاني الكثير من الفتيات من ظهور بعض المناطق والبقع الداكنة في الوجه وعدم توحد اللون وهذه تعتبر مشكلة كبري تعاني منها جميع الفتيات وهذه المشكلة جعلتهم يبحثون عن الطرق والعلاجات التي تعالج هذه الحالة وتعمل علي إزالتها، ونتيجة لهذه المشكلة جعلتهم يتمنون لو أن تزول كل هذه العلامات في البشرة في أقل وقت ممكن، وجعلتهم يتجهون إلي العلاجات الكيميائيه مثل خلطات الكريمات التي تعمل علي تفتيح البشرة وبالفعل هذه الكريمات تعمل علي تفتيح البشرة في وقت قصير، ولكن نلاحظ بعد مرور وقت من الزمن نلاحظ تقشير الجلد البشرة وتآكله وظهور بقع حمراء نتيجة لإلتهاب البشرة، والبعض الأخر يتجه إلى الأجهزة التي توجد في بعض المراكز المتخصصة في علاجات البشرة وأن هذه الأجهزة بالطبع تعمل علي تفتيح ونضارة البشرة وإشراقتها ولكن تسبب تكوين العديد من السرطانات تحت الجلد مع كثرة الإستخدام، كل هذه العلاجات يتجهون إليها غالبية الفتيات.

خلطة الحلبة لتفتيح البشرة

الحلبة من المواد الغذائية متعددة الاستخدام لها الكثير من الفوائد للجسم، كما أنها تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، ولا تخلو فوائد الحلبة من العناية بالبشرة، فهي تدخل في العديد من الوصفات التي تساعد في تفتيح البشرة وحمايتها بشكل فعال وسريع من أشعة الشمس أو من تغير لون البشرة والقضاء على كل البقع الغامقة، والهالات السوداء، والآن قد جئنا ببعض الوصفات التي تستخدم فيها الحلبة للبشرة وسوف نعرضها بشكل تفصيلي.

المكونات

نصف كوب من الحلبة.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

قومي أولا بتحضير إناء وضعيه علي نار عالية، وضيفي إليه كوب إلا ربع من الماء واتركيه حتي يغلي.

عند غليان الماء قومي بإضافة نصف كوب من الحلبة، وقومي بتقليب الحلبة مع الماء واتركيها علي النار لمدة عشر دقائق.

عند غليان الماء قومي بإضافة نصف كوب من الحلبة، وقومي بتقليب الحلبة مع الماء واتركيها علي النار لمدة عشر دقائق. بعد ذلك قومي برفع المكونين من علي النار، واتركيه حتي يبرد قليلا، وقومي بإحضار مصفاة وقومي بتصفية بذور الحلبة من ماء الحلبة وضعية في طبق صغير.

ثم أحضري الخلاط الكهربائي، وضعي فيه طبق بذور الحلبة التي قومتي بتصفيتها من ماء الحلبة، ثم اخلطيه جيدا في الخلاط جيدا، حتي تحصلي علي عجينة من بذور الحلبة.

ثم فرغي العجينة التي حصلتي عليها من بذور الحلبة، وقومي بخلطها مع ملعقتان كبيرتان من الزبادي، وملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثم قومي بتقليب بتقليب الزبادي وماء الورد مع عجينة بذور الحلبة جيدا للحصول علي مخلوط متجانس القوام.

ثم قومي بتنظيف البشرة جيدا بالغسول المناسب ونشفيه وضعي وصفة الحلبة علي البشرة، واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرة إسبوعيا، وتلاحظين النتيجة بنفسك من أول مرة إستخدام.

طريقة التحضير