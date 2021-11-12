طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ بخلطة سرية بطعم وريحة جنان هتشرفك في العزومات

تعتبر من أسهل وألذ الطواجن هي طاجن البطاطس بالفراخ، حيث يعتبر هذا النوع من الطواجن المفيدة والمغدية جدا، لأنه غني بقطع الفراخ، ويعتبر الفراخ غني بالفيتامينات والكالسيوم والمعادن التي يحتاجها الجسم في بناءه، وتعتبر وجبات طواجن من الأكلات التي لايفضل تناولها الكثير من الأطفال، علي الرغم من أنها مفيدة جدا في بناء أجسامهم، لذلك علي كل سيدة إضافة نوع من أنواع الخضروات التي يفضلها الكثير من الأطفال، ويعتبر من أفضل الأكلات التي يفضل أكلها كثير من الأطفال هي البطاطس. طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ المكونات دجاجة صحيحة مقطعة إلى أربعة قطع.

ثلاث حبات كبيرة من البطاطس.

ملعقة كبيرة واحدة من البهارات المشكلة.

ثمرة واحدة من البصل متوسطة الحجم.

ثمرتين من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتين كبيرتين من السمنة. طريقة التحضير نحضر أولا الدجاجة ونقوم بتقطيعها إلي أربعة قطع متوسطة الحجم، ثم نقوم بغسلها بالماء، ثم ننقعها في وعاء كبير ونضع به الماء والخل والليمون ونغسلها جيدا بهذه الخلطة ونتركها لمدة نصف ساعة علي الأقل.

ثم نحضر صينية، ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، ونضع عليه حبه البصل بعد تقطيعها إلي شرائح، ونضيف إلي شرائح البصل ملعقة صغيرة من الملح، ونقلبهم جيدا علي نار متوسطة، حتي نصل إلي مرحلة ذبول البصل.

بعد ذبول شرائح البصل ووصوله إلي اللون الذهبي نضيف إليه شرائح الفلفل الأخضر ونضيف إليه ثلاث حبات البطاطس بعد تقطيعها علي شكل دائري، ونضيف نصف كوب من عصير الطماطم.

نقلب كل هذه المكونات ببعضها جيدا، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونقلبهم جيدا ببعض، ثم نضيف قطع الفراخ المنقوعة عليهم، ونقلبهم مرة أخرى، حتي تكتسب وتمتزج الفراخ بهذه النكهات.

ثم نقوم بإضافة كوبان إثنان من الماء المغلي عليهم، ونتركهم على النار حتي تنضج هذه المكونات.

بعد نضج هذه المكونات، نرفعها من علي النار، ونضعها في طاجن ونضع به ملعقتين كبيرتين من السمنة ونضيف إليها كل هذه المكونات التي تم نضجها.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، وبعد سخونة الفرن نضع بها طاجن البطاطس بالفراخ ونتركه في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم نخرجها من الفرن وتصبح جاهزه للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر من أسهل وألذ الطواجن هي طاجن البطاطس بالفراخ، حيث يعتبر هذا النوع من الطواجن المفيدة والمغدية جدا، لأنه غني بقطع الفراخ، ويعتبر الفراخ غني بالفيتامينات والكالسيوم والمعادن التي يحتاجها الجسم في بناءه، وتعتبر وجبات طواجن من الأكلات التي لايفضل تناولها الكثير من الأطفال، علي الرغم من أنها مفيدة جدا في بناء أجسامهم، لذلك علي كل سيدة إضافة نوع من أنواع الخضروات التي يفضلها الكثير من الأطفال، ويعتبر من أفضل الأكلات التي يفضل أكلها كثير من الأطفال هي البطاطس. طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ المكونات دجاجة صحيحة مقطعة إلى أربعة قطع.

ثلاث حبات كبيرة من البطاطس.

ملعقة كبيرة واحدة من البهارات المشكلة.

ثمرة واحدة من البصل متوسطة الحجم.

ثمرتين من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتين كبيرتين من السمنة. طريقة التحضير نحضر أولا الدجاجة ونقوم بتقطيعها إلي أربعة قطع متوسطة الحجم، ثم نقوم بغسلها بالماء، ثم ننقعها في وعاء كبير ونضع به الماء والخل والليمون ونغسلها جيدا بهذه الخلطة ونتركها لمدة نصف ساعة علي الأقل.

ثم نحضر صينية، ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، ونضع عليه حبه البصل بعد تقطيعها إلي شرائح، ونضيف إلي شرائح البصل ملعقة صغيرة من الملح، ونقلبهم جيدا علي نار متوسطة، حتي نصل إلي مرحلة ذبول البصل.

بعد ذبول شرائح البصل ووصوله إلي اللون الذهبي نضيف إليه شرائح الفلفل الأخضر ونضيف إليه ثلاث حبات البطاطس بعد تقطيعها علي شكل دائري، ونضيف نصف كوب من عصير الطماطم.

نقلب كل هذه المكونات ببعضها جيدا، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونقلبهم جيدا ببعض، ثم نضيف قطع الفراخ المنقوعة عليهم، ونقلبهم مرة أخرى، حتي تكتسب وتمتزج الفراخ بهذه النكهات.

ثم نقوم بإضافة كوبان إثنان من الماء المغلي عليهم، ونتركهم على النار حتي تنضج هذه المكونات.

بعد نضج هذه المكونات، نرفعها من علي النار، ونضعها في طاجن ونضع به ملعقتين كبيرتين من السمنة ونضيف إليها كل هذه المكونات التي تم نضجها.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، وبعد سخونة الفرن نضع بها طاجن البطاطس بالفراخ ونتركه في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم نخرجها من الفرن وتصبح جاهزه للتقديم. طريقة التحضير

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