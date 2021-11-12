طريقة صنع كريم شعر طبيعي في المنزل لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله ناعم كالحرير

يعتبر شعر الفتاة هو زينتها، ولابد من الإهتمام به، ولأن كريمات الشعر غير موثوق بها، حيث أن بعض الشركات تقوم بإضافة مكونات من الممكن أن تضر بالشعر، كما أن أغلب كريمات الشعر غالية الثمن، لذا تبحث الفتيات عن بعض كريمات الشعر الطبيعية، وطريقة عملها في المنزل، لذلك سنشير إليك في هذا المقال عن بعض وصفات لكريم الشعر.

طريقة عمل كريم شعر في المنزل

تبحث كثير من الفتيات عن طرق عمل كريمات للشعر في المنزل، وسوف نقوم بعرض بعض طرق عمل كريم الشعر في المنزل بكل سهولة، وهي كلأتي:

كريم الشعر بزبدة الشيا

تعتبر زبدة الشيا من المواد الهامة التي تدخل في كثير من وصفات كريمات الشعر، لأنها تحتوي على فيتامينات هامة للشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا الأصلية.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة الا ربع كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة إلا كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة الا ربع من خلاصة الصبار.

أربع نقاط من فيتامين E.

تسعة نقاط من الزيوت العطرية.

برطمان زجاجي به غطاء.

ملعقة خشبية للتقليب.

طبق معدني يوضع على النار.

الطريقة:

احضري الطبق المعدني، وقومي بوضعه على نار هادئة.

قومي بإضافة زيت جوز الهند به، وقلبي جيداً باستخدام الملعقة الخشبية حتى يذوب.

قومي بإضافة زبدة الشيا وامزجيها مع زيت جوز الهند حتى تذوب الزبدة.

أضيفي زيت الزيتون على المكونات السابقة، واخلطي جيداً.

امزجي مع المكونات زيت الجوجوبا، وقلبي مرة أخرى.

اضيفي خلاصة جل الصبار، واجعليها تذوب معهم.

قومي بإضافة زيت اللوز الحلو مع الزيوت السابقة.

أضيفي الزيت العطري على المكونات، ثم أخيراً قومي بإضافة فيتامين E.

انتظري الخليط حتى يبرد، ثم قومي بوضعهم في البرطمان الزجاجي.

قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ.

ضعي الكريم على شعرك واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر.

كرري استخدام الكريم مرتين أسبوعياً.

كريم الشعر بالكركديه

الكركديه من المواد الهامة والمفيدة للشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الكركديه المطحون.

ملعقتان صغيرتان من زيت اللافندر.

ملعقتان صغيرتان من زبدة الشيا.

ملعقتان صغيرتان ماء دافئ.

ملعقتان صغيرتان من زيت الصبار.

الطريقة: