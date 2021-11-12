بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة لجميع المخبوزات والعيش خفيفة وطرية كالقطن

- 1/2
- 2/2
بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة ، المعجنات من أكثر الأشياء التي لا يمكن أن تخلو منها البيوت، فهي من أكثر الأكلات التي يتناولها جميع أفراد الأسرة كل يوم خلال الصباح والمساء لهذا يلجأ الأمهات وربات البيوت كل يوم في شراء بعض المعجنات التي يفضلها أفراد أسرتها ولكن هذا لن يحدث بعد الآن لن تلجأ إلى الذهاب إلى المخابز فسوف نقدم لكي طريقة عمل العجينة السحرية التي سوف يعشقها الصغير والكبير بسبب طعمها المميز وطوروها وعيشنها.
بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة
يبحثنا الأمهات كل يوم على صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال مشاهدة بعض برامج الطبخ عن طريقة لعمل عجينة لينة وهشة ومغذية للاطفال يستطيعون تصنيعها من المنزل بمكونات بسيطة، لهذا بحث كثيرًا حتى وجدنا لكي والطريقة الصحيحة لعمل العجينة السحرية الهاشة، مكونات العجينة هي:
- 3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- معلقة من السكر الأبيض.
- معلقتين كبار من الخميرة.
- 5 معالق كبار من الحليب البودر.
- ربع معلقة من الملح الأبيض.
- 7 معالق كبيرة من الزيت النباتي.
- ماء دافئ حسب الحاجة.
يعتقد بعض السيدات أن صنع المعجنات من أصعب الأمور التي لا يمكن للجميع فعلها، ولكن العكس تماماً والمعجنات من أسهل الطرق في عالم المطبخ، كما أن المعجنات من أهم الأشياء التي لابد من تواجدها كل يوم لتناولها الأطفال يتغذون من عليها، لذا ننصح بتجربة هذه الطريقة الرائعة لصنع العجينة السحرية الهشة واللذيذة وطريقة التحضير هي:
- لابد أولًا من توفير كافة المكونات لديك قبل أن نبدأ في الطريقة.
- قومي بإحضار وعاء كبير وأضيفي به مقدار الخميرة المذكور ثم ضعي عليه السكر الأبيض واخلطيهم جيدًا.
- ثم ضيفي اللبن البودر على المكونات.
- ضعي الآن كوب من الماء الدافئ على المكونات واخلطيهم قليلاً واتركيهم لمدة 15 دقيقة.
- بعد المدة اضيفي عليهم الزيت النباتي والملح الأبيض واخلطيهم من بعضهم.
- قومي باضافة كمية الدقيق الأبيض بعد نخله بالتدريج مع التقليب المستمر حتي يتم الانتهاء من كمية الدقيق.
- يمكنك إضافة القليل من الماء الدافئ واستخدام العجان في التحضير ويستمر العجن في الخليط لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح لينة.
- اتركيها حتى ترتاح قليلًا بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة بالشكل المراد ويمكنك حشو العجينة.
- ثم ضعيها داخل صينية التحضير بعد اضافة القليل من الزيت.
- اتركيهم لمدة ساعتين حتى يتم التخمير.
- ضعي الصينية في الفرن حتي يتم نضجها ثم تستخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقدم للطعام.
الوسوم
بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة ، المعجنات من أكثر الأشياء التي لا يمكن أن تخلو منها البيوت، فهي من أكثر الأكلات التي يتناولها جميع أفراد الأسرة كل يوم خلال الصباح والمساء لهذا يلجأ الأمهات وربات البيوت كل يوم في شراء بعض المعجنات التي يفضلها أفراد أسرتها ولكن هذا لن يحدث بعد الآن لن تلجأ إلى الذهاب إلى المخابز فسوف نقدم لكي طريقة عمل العجينة السحرية التي سوف يعشقها الصغير والكبير بسبب طعمها المميز وطوروها وعيشنها.
بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة
يبحثنا الأمهات كل يوم على صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال مشاهدة بعض برامج الطبخ عن طريقة لعمل عجينة لينة وهشة ومغذية للاطفال يستطيعون تصنيعها من المنزل بمكونات بسيطة، لهذا بحث كثيرًا حتى وجدنا لكي والطريقة الصحيحة لعمل العجينة السحرية الهاشة، مكونات العجينة هي:
- 3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- معلقة من السكر الأبيض.
- معلقتين كبار من الخميرة.
- 5 معالق كبار من الحليب البودر.
- ربع معلقة من الملح الأبيض.
- 7 معالق كبيرة من الزيت النباتي.
- ماء دافئ حسب الحاجة.
يعتقد بعض السيدات أن صنع المعجنات من أصعب الأمور التي لا يمكن للجميع فعلها، ولكن العكس تماماً والمعجنات من أسهل الطرق في عالم المطبخ، كما أن المعجنات من أهم الأشياء التي لابد من تواجدها كل يوم لتناولها الأطفال يتغذون من عليها، لذا ننصح بتجربة هذه الطريقة الرائعة لصنع العجينة السحرية الهشة واللذيذة وطريقة التحضير هي:
- لابد أولًا من توفير كافة المكونات لديك قبل أن نبدأ في الطريقة.
- قومي بإحضار وعاء كبير وأضيفي به مقدار الخميرة المذكور ثم ضعي عليه السكر الأبيض واخلطيهم جيدًا.
- ثم ضيفي اللبن البودر على المكونات.
- ضعي الآن كوب من الماء الدافئ على المكونات واخلطيهم قليلاً واتركيهم لمدة 15 دقيقة.
- بعد المدة اضيفي عليهم الزيت النباتي والملح الأبيض واخلطيهم من بعضهم.
- قومي باضافة كمية الدقيق الأبيض بعد نخله بالتدريج مع التقليب المستمر حتي يتم الانتهاء من كمية الدقيق.
- يمكنك إضافة القليل من الماء الدافئ واستخدام العجان في التحضير ويستمر العجن في الخليط لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح لينة.
- اتركيها حتى ترتاح قليلًا بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة بالشكل المراد ويمكنك حشو العجينة.
- ثم ضعيها داخل صينية التحضير بعد اضافة القليل من الزيت.
- اتركيهم لمدة ساعتين حتى يتم التخمير.
- ضعي الصينية في الفرن حتي يتم نضجها ثم تستخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقدم للطعام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة لجميع المخبوزات والعيش خفيفة وطرية كالقطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.