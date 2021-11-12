بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة لجميع المخبوزات والعيش خفيفة وطرية كالقطن

بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة ، المعجنات من أكثر الأشياء التي لا يمكن أن تخلو منها البيوت، فهي من أكثر الأكلات التي يتناولها جميع أفراد الأسرة كل يوم خلال الصباح والمساء لهذا يلجأ الأمهات وربات البيوت كل يوم في شراء بعض المعجنات التي يفضلها أفراد أسرتها ولكن هذا لن يحدث بعد الآن لن تلجأ إلى الذهاب إلى المخابز فسوف نقدم لكي طريقة عمل العجينة السحرية التي سوف يعشقها الصغير والكبير بسبب طعمها المميز وطوروها وعيشنها.

بطريقة الشيفات.. العجينة السحرية الهشة الرائعة

يبحثنا الأمهات كل يوم على صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال مشاهدة بعض برامج الطبخ عن طريقة لعمل عجينة لينة وهشة ومغذية للاطفال يستطيعون تصنيعها من المنزل بمكونات بسيطة، لهذا بحث كثيرًا حتى وجدنا لكي والطريقة الصحيحة لعمل العجينة السحرية الهاشة، مكونات العجينة هي:

3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

معلقة من السكر الأبيض.

معلقتين كبار من الخميرة.

5 معالق كبار من الحليب البودر.

ربع معلقة من الملح الأبيض.

7 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

ماء دافئ حسب الحاجة.

طريقة التحضير

يعتقد بعض السيدات أن صنع المعجنات من أصعب الأمور التي لا يمكن للجميع فعلها، ولكن العكس تماماً والمعجنات من أسهل الطرق في عالم المطبخ، كما أن المعجنات من أهم الأشياء التي لابد من تواجدها كل يوم لتناولها الأطفال يتغذون من عليها، لذا ننصح بتجربة هذه الطريقة الرائعة لصنع العجينة السحرية الهشة واللذيذة وطريقة التحضير هي: